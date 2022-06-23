https://ria.ru/20220623/zakonodatelstvo-1797500389.html

В Ростовской области изменят примерно сотню нормативных актов

В Ростовской области изменят примерно сотню нормативных актов - РИА Новости, 23.06.2022

В Ростовской области изменят примерно сотню нормативных актов

Органы власти Ростовской области внесут изменения примерно в сотню региональных нормативных актов, приводя их в соответствие с федеральным законодательством... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T11:10

2022-06-23T11:10

2022-06-23T11:10

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июн – РИА Новости. Органы власти Ростовской области внесут изменения примерно в сотню региональных нормативных актов, приводя их в соответствие с федеральным законодательством после внесения поправок в Конституцию РФ, сообщил журналистам председатель законодательного собрания региона Александр Ищенко."Мы завершаем масштабную работу по приведению областных правовых актов в соответствие с новым федеральным законом об общих принципах организации публичной власти", - сказал Ищенко. Он уточнил, что 25 областных законов и четыре постановления привели в соответствие депутаты регионального законодательного собрания, правительству и областным органам исполнительной власти предстоит изменить еще порядка 56 правовых актов."В целом около ста областных законов и постановлений будет приведено в соответствие с новым федеральным законом", - сказал председатель областного парламента.Он напомнил, что новый федеральный закон был разработан в связи с принятием поправок в Конституцию России в 2020 году, которые сформулировали общие принципы и подходы к полномочиям, обязанностям и правам органов власти. Региональные же законы должны отрегулировать конкретные нормы, касающиеся работы Законодательного собрания, губернатора и правительства Ростовской области, районных и городских органов власти.Так, например, после внесения изменений в областные законы скорректированы основные полномочия губернатора области. В уставе региона будет предусмотрено, что губернатор вправе отрешить от должности глав муниципального образования и местной администрации. Также исключается запрет на замещение должности главы региона более двух сроков подряд и отзыв губернатора региона избирателями.

https://ria.ru/20220621/pmef-1796922766.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, ростовская область, россия