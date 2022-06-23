https://ria.ru/20220623/yugra-1797488702.html

Глава Сургутского района Югры стал лучшим муниципальным руководителем

Глава Сургутского района Югры стал лучшим муниципальным руководителем - РИА Новости, 23.06.2022

Глава Сургутского района Югры стал лучшим муниципальным руководителем

Глава Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Андрей Трубецкой на II Янтарном форуме муниципального сотрудничества, прошедшем в... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T10:38

2022-06-23T10:38

2022-06-23T10:38

ханты-мансийский автономный округ

сургутский район

россия

общество

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июн – РИА Новости. Глава Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Андрей Трубецкой на II Янтарном форуме муниципального сотрудничества, прошедшем в Калининградской области, признан лучшим муниципальным руководителем России, сообщает администрация района."Это победа администрации Сургутского района. Сургутский район за последние годы добился ряда заметных успехов и на федеральном уровне. Победа в Национальном конкурсе "Проектный Олимп", "Золотой Меркурий". В этом году "Лучший муниципалитет по управлению общественными финансами", который проводит журнал "Бюджет", то есть ряд таких заметных событий в какой-то мере повлиял на присвоение сегодняшнего звания. Для меня это признание успеха, но основная задача руководителя муниципалитета – в реальных результатах", - сказал глава Сургутского района Андрей Трубецкой, слова которого приводит райадминистрация.По данным властей, ранее Сургутский район также был включен в перечень "100 растущих муниципальных экономик России 2021 года по оценке КРМС" за последовательное формирование возможностей развития муниципальной экономики на треке технологий и инвестиций в трудные условия функционирования муниципальной системы в 2021 году.Помимо этого, пять лет подряд Сургутский район становился лидером среди муниципалитетов Югры по обеспечению инвестиционной привлекательности и поддержке предпринимательства и четыре года подряд принимает участие в рейтинге прозрачности закупок, а в 2020 и 2021 годах ему присуждена высшая награда – "Высокая прозрачность".

https://ria.ru/20220615/predpriyatiya-1795607219.html

сургутский район

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сургутский район, россия, общество