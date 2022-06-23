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Глава Сургутского района Югры стал лучшим муниципальным руководителем - РИА Новости, 23.06.2022
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20220623/yugra-1797488702.html
Глава Сургутского района Югры стал лучшим муниципальным руководителем
Глава Сургутского района Югры стал лучшим муниципальным руководителем - РИА Новости, 23.06.2022
Глава Сургутского района Югры стал лучшим муниципальным руководителем
Глава Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Андрей Трубецкой на II Янтарном форуме муниципального сотрудничества, прошедшем в... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T10:38
2022-06-23T10:38
ханты-мансийский автономный округ
сургутский район
россия
общество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июн – РИА Новости. Глава Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Андрей Трубецкой на II Янтарном форуме муниципального сотрудничества, прошедшем в Калининградской области, признан лучшим муниципальным руководителем России, сообщает администрация района."Это победа администрации Сургутского района. Сургутский район за последние годы добился ряда заметных успехов и на федеральном уровне. Победа в Национальном конкурсе "Проектный Олимп", "Золотой Меркурий". В этом году "Лучший муниципалитет по управлению общественными финансами", который проводит журнал "Бюджет", то есть ряд таких заметных событий в какой-то мере повлиял на присвоение сегодняшнего звания. Для меня это признание успеха, но основная задача руководителя муниципалитета – в реальных результатах", - сказал глава Сургутского района Андрей Трубецкой, слова которого приводит райадминистрация.По данным властей, ранее Сургутский район также был включен в перечень "100 растущих муниципальных экономик России 2021 года по оценке КРМС" за последовательное формирование возможностей развития муниципальной экономики на треке технологий и инвестиций в трудные условия функционирования муниципальной системы в 2021 году.Помимо этого, пять лет подряд Сургутский район становился лидером среди муниципалитетов Югры по обеспечению инвестиционной привлекательности и поддержке предпринимательства и четыре года подряд принимает участие в рейтинге прозрачности закупок, а в 2020 и 2021 годах ему присуждена высшая награда – "Высокая прозрачность".
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сургутский район, россия, общество
10:38 23.06.2022
 
Глава Сургутского района Югры стал лучшим муниципальным руководителем

Глава Сургутского района Югры Андрей Трубецкой стал лучшим муниципальным руководителем

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГорода России. Сургут
Города России. Сургут - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июн – РИА Новости. Глава Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Андрей Трубецкой на II Янтарном форуме муниципального сотрудничества, прошедшем в Калининградской области, признан лучшим муниципальным руководителем России, сообщает администрация района.
"Это победа администрации Сургутского района. Сургутский район за последние годы добился ряда заметных успехов и на федеральном уровне. Победа в Национальном конкурсе "Проектный Олимп", "Золотой Меркурий". В этом году "Лучший муниципалитет по управлению общественными финансами", который проводит журнал "Бюджет", то есть ряд таких заметных событий в какой-то мере повлиял на присвоение сегодняшнего звания. Для меня это признание успеха, но основная задача руководителя муниципалитета – в реальных результатах", - сказал глава Сургутского района Андрей Трубецкой, слова которого приводит райадминистрация.
По данным властей, ранее Сургутский район также был включен в перечень "100 растущих муниципальных экономик России 2021 года по оценке КРМС" за последовательное формирование возможностей развития муниципальной экономики на треке технологий и инвестиций в трудные условия функционирования муниципальной системы в 2021 году.
Помимо этого, пять лет подряд Сургутский район становился лидером среди муниципалитетов Югры по обеспечению инвестиционной привлекательности и поддержке предпринимательства и четыре года подряд принимает участие в рейтинге прозрачности закупок, а в 2020 и 2021 годах ему присуждена высшая награда – "Высокая прозрачность".
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругСургутский районРоссияОбщество
 
 
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