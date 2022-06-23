https://ria.ru/20220623/yaponiya-1797547012.html

В Кремле назвали позицию Японии в отношении России враждебной

В Кремле назвали позицию Японии в отношении России враждебной - РИА Новости, 23.06.2022

В Кремле назвали позицию Японии в отношении России враждебной

Япония занимает враждебную позицию по отношению к России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T13:03

2022-06-23T13:03

2022-06-23T13:32

россия

япония

в мире

дмитрий песков

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Япония занимает враждебную позицию по отношению к России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы знаем, что Япония занимает враждебную позицию по отношению к нашей стране", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, на каком уровне сейчас отношения с Японией и есть ли в них какие-либо изменения.Комментируя же высказывание японского депутата, Песков отметил, что "из Японии среди такого нерационального и неконструктивного оголтелого мейнстрима тоже встречаются попытки трезво оценить происходящее".

https://ria.ru/20220623/dalnovidnost-1797455166.html

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Владимир Лаврентьев

россия, япония, в мире, дмитрий песков