13:03 23.06.2022 (обновлено: 13:32 23.06.2022)
В Кремле назвали позицию Японии в отношении России враждебной
Пресс-секретарь президента Песков: Япония занимает враждебную позицию в отношении России
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСпасская башня Московского Кремля и Покровский собор
Спасская башня Московского Кремля и Покровский собор. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Япония занимает враждебную позицию по отношению к России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы знаем, что Япония занимает враждебную позицию по отношению к нашей стране", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, на каком уровне сейчас отношения с Японией и есть ли в них какие-либо изменения.
Комментируя же высказывание японского депутата, Песков отметил, что "из Японии среди такого нерационального и неконструктивного оголтелого мейнстрима тоже встречаются попытки трезво оценить происходящее".
Комментируя же высказывание японского депутата, Песков отметил, что "из Японии среди такого нерационального и неконструктивного оголтелого мейнстрима тоже встречаются попытки трезво оценить происходящее".