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В Кремле назвали позицию Японии в отношении России враждебной - РИА Новости, 23.06.2022
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В Кремле назвали позицию Японии в отношении России враждебной
В Кремле назвали позицию Японии в отношении России враждебной - РИА Новости, 23.06.2022
В Кремле назвали позицию Японии в отношении России враждебной
Япония занимает враждебную позицию по отношению к России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T13:03
2022-06-23T13:32
россия
япония
в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Япония занимает враждебную позицию по отношению к России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы знаем, что Япония занимает враждебную позицию по отношению к нашей стране", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, на каком уровне сейчас отношения с Японией и есть ли в них какие-либо изменения.Комментируя же высказывание японского депутата, Песков отметил, что "из Японии среди такого нерационального и неконструктивного оголтелого мейнстрима тоже встречаются попытки трезво оценить происходящее".
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россия, япония, в мире, дмитрий песков
13:03 23.06.2022 (обновлено: 13:32 23.06.2022)
 
В Кремле назвали позицию Японии в отношении России враждебной

Пресс-секретарь президента Песков: Япония занимает враждебную позицию в отношении России

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСпасская башня Московского Кремля и Покровский собор
Спасская башня Московского Кремля и Покровский собор - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Спасская башня Московского Кремля и Покровский собор. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Япония занимает враждебную позицию по отношению к России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы знаем, что Япония занимает враждебную позицию по отношению к нашей стране", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, на каком уровне сейчас отношения с Японией и есть ли в них какие-либо изменения.

Комментируя же высказывание японского депутата, Песков отметил, что "из Японии среди такого нерационального и неконструктивного оголтелого мейнстрима тоже встречаются попытки трезво оценить происходящее".
Японский политик Мунэо Судзуки - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
07:20
Японский политик призвал Токио быть дальновиднее в отношении России
 
РоссияЯпонияВ миреДмитрий Песков
 
 
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