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"Невидимую" Москву показывают на выставке в Еврейском музее - РИА Новости, 01.07.2022
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Культура
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"Невидимую" Москву показывают на выставке в Еврейском музее
"Невидимую" Москву показывают на выставке в Еврейском музее - РИА Новости, 01.07.2022
"Невидимую" Москву показывают на выставке в Еврейском музее
Выставка картин Семена Файбисовича "Разгуляй. Прощание" в Еврейском музее и центре толерантности рассказывает о незаметной жизни города и романтической... РИА Новости, 01.07.2022
2022-06-23T15:32
2022-07-01T15:33
культура
москва
сша
российский еврейский музей толерантности
музеи
новости культуры
выставки
фотография
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Выставка картин Семена Файбисовича "Разгуляй. Прощание" в Еврейском музее и центре толерантности рассказывает о незаметной жизни города и романтической обыденности.В работах Файбисовича повседневные вещи имеют символическое значение. Его герои — бездомные, люди небольшого достатка: мы видим их спешащими по делам, толкающимися в метро. Он делает акцент на том, что обычно остается за кадром глянцевых изданий, туристических гидов и открыточных кадров.В экспозиции около 50 масштабных произведений, значительная часть которых была создана в Москве и ранее не показывалась публике.Они сгруппированы по темам, но посетитель может перемещаться и по произвольному маршруту.В серию "Ах, эти лица" входят циклы "Троллейбус", "На остановке" и "Казанский В.". Здесь жители столицы заняты обычными делами, это разные социальные типы и судьбы, индивидуальные и одновременно обобщенные. Они становятся объектом любования творца.Раздел "Маленькие люди" посвящен современным отверженным. Их Файбисович делает лицами "невидимого" города.Отдельная серия — "Нью-йоркский сабвей". Эти снимки автор сделал во время поездки в США в начале 1990-х. Тут он снова фокусируется на взаимоотношениях художника и мегаполиса.Имя Файбисовича ассоциируется с фотореализмом, хотя сам он с этим не согласен. Работы экспозиции выполнены в разных техниках, так что зритель сам может попробовать ответить на этот вопрос.Выставка продлится до 25 августа.
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москва, сша, российский еврейский музей толерантности, музеи, новости культуры, выставки, фотография
15:32 23.06.2022 (обновлено: 15:33 01.07.2022)
 
"Невидимую" Москву показывают на выставке в Еврейском музее

Выставка работ художника Семена Файбисовича проходит в Еврейском музее

© РИА Новости / Сергей ПятаковПосетитель на персональной выставке Семена Файбисовича "Разгуляй. Прощание", которая открылась в Еврейском музее и центре толерантности
Посетитель на персональной выставке Семена Файбисовича Разгуляй. Прощание, которая открылась в Еврейском музее и центре толерантности - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Выставка картин Семена Файбисовича "Разгуляй. Прощание" в Еврейском музее и центре толерантности рассказывает о незаметной жизни города и романтической обыденности.
© РИА Новости / Сергей ПятаковКартина "Египетские рельефы" (холст, цифровая печать) на персональной выставке Семена Файбисовича "Разгуляй. Прощание", которая открылась в Еврейском музее и центре толерантности
Картина Египетские рельефы (холст, цифровая печать) на персональной выставке Семёна Файбисовича Разгуляй. Прощание, которая открылась в Еврейском музее и центре толерантности - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Картина "Египетские рельефы" (холст, цифровая печать) на персональной выставке Семена Файбисовича "Разгуляй. Прощание", которая открылась в Еврейском музее и центре толерантности

"Для мастера этот цикл — ностальгия по ушедшим временам, — рассказывает куратор смотра Данила Булатов. — Он певец естественной, неотесанной, нахрапистой, грубоватой жизни".

В работах Файбисовича повседневные вещи имеют символическое значение. Его герои — бездомные, люди небольшого достатка: мы видим их спешащими по делам, толкающимися в метро. Он делает акцент на том, что обычно остается за кадром глянцевых изданий, туристических гидов и открыточных кадров.
В экспозиции около 50 масштабных произведений, значительная часть которых была создана в Москве и ранее не показывалась публике.
© РИА Новости / Сергей ПятаковКартина "Два профиля" (цикл "Троллейбус") на персональной выставке Семена Файбисовича "Разгуляй. Прощание", которая открылась в Еврейском музее и центре толерантности
Картина Два профиля (цикл Тролейбус) на персональной выставке Семена Файбисовича Разгуляй. Прощание, которая открылась в Еврейском музее и центре толерантности - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Картина "Два профиля" (цикл "Троллейбус") на персональной выставке Семена Файбисовича "Разгуляй. Прощание", которая открылась в Еврейском музее и центре толерантности
Они сгруппированы по темам, но посетитель может перемещаться и по произвольному маршруту.
В серию "Ах, эти лица" входят циклы "Троллейбус", "На остановке" и "Казанский В.". Здесь жители столицы заняты обычными делами, это разные социальные типы и судьбы, индивидуальные и одновременно обобщенные. Они становятся объектом любования творца.
© РИА Новости / Сергей Пятаков

Картина "Станция "Сокол" на персональной выставке Семена Файбисовича "Разгуляй. Прощание", которая открылась в Еврейском музее и центре толерантности

Картина Станция Сокол на персональной выставке Семёна Файбисовича Разгуляй. Прощание, которая открылась в Еврейском музее и центре толерантности
1 из 2

Картина "Станция "Сокол" на персональной выставке Семена Файбисовича "Разгуляй. Прощание", которая открылась в Еврейском музее и центре толерантности

© РИА Новости / Сергей Пятаков
© РИА Новости / Сергей Пятаков

Посетитель на персональной выставке Семена Файбисовича "Разгуляй. Прощание", которая открылась в Еврейском музее и центре толерантности

Посетитель на персональной выставке Семёна Файбисовича Разгуляй. Прощание, которая открылась в Еврейском музее и центре толерантности
2 из 2

Посетитель на персональной выставке Семена Файбисовича "Разгуляй. Прощание", которая открылась в Еврейском музее и центре толерантности

© РИА Новости / Сергей Пятаков
1 из 2

Картина "Станция "Сокол" на персональной выставке Семена Файбисовича "Разгуляй. Прощание", которая открылась в Еврейском музее и центре толерантности

© РИА Новости / Сергей Пятаков
2 из 2

Посетитель на персональной выставке Семена Файбисовича "Разгуляй. Прощание", которая открылась в Еврейском музее и центре толерантности

© РИА Новости / Сергей Пятаков

"Его работы — это пространство для рефлексии. В них он самоустраняется, чтобы показать зрителю образ и чтобы тот вступил в диалог с произведением", — отмечает куратор.

Раздел "Маленькие люди" посвящен современным отверженным. Их Файбисович делает лицами "невидимого" города.
Отдельная серия — "Нью-йоркский сабвей". Эти снимки автор сделал во время поездки в США в начале 1990-х. Тут он снова фокусируется на взаимоотношениях художника и мегаполиса.
© РИА Новости / Сергей ПятаковКартина "Двойной портрет" (цикл "Ночной разгуляй") на персональной выставке Семёна Файбисовича "Разгуляй. Прощание", которая открылась в Еврейском музее и центре толерантности
Картина Двойной портрет (цикл Ночной разгуляй) на персональной выставке Семёна Файбисовича Разгуляй. Прощание, которая открылась в Еврейском музее и центре толерантности - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Картина "Двойной портрет" (цикл "Ночной разгуляй") на персональной выставке Семёна Файбисовича "Разгуляй. Прощание", которая открылась в Еврейском музее и центре толерантности
Имя Файбисовича ассоциируется с фотореализмом, хотя сам он с этим не согласен. Работы экспозиции выполнены в разных техниках, так что зритель сам может попробовать ответить на этот вопрос.
Выставка продлится до 25 августа.
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