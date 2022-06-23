https://ria.ru/20220623/vystavka-1799560224.html

"Невидимую" Москву показывают на выставке в Еврейском музее

"Невидимую" Москву показывают на выставке в Еврейском музее - РИА Новости, 01.07.2022

"Невидимую" Москву показывают на выставке в Еврейском музее

Выставка картин Семена Файбисовича "Разгуляй. Прощание" в Еврейском музее и центре толерантности рассказывает о незаметной жизни города и романтической... РИА Новости, 01.07.2022

2022-06-23T15:32

2022-06-23T15:32

2022-07-01T15:33

культура

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сша

российский еврейский музей толерантности

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фотография

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Выставка картин Семена Файбисовича "Разгуляй. Прощание" в Еврейском музее и центре толерантности рассказывает о незаметной жизни города и романтической обыденности.В работах Файбисовича повседневные вещи имеют символическое значение. Его герои — бездомные, люди небольшого достатка: мы видим их спешащими по делам, толкающимися в метро. Он делает акцент на том, что обычно остается за кадром глянцевых изданий, туристических гидов и открыточных кадров.В экспозиции около 50 масштабных произведений, значительная часть которых была создана в Москве и ранее не показывалась публике.Они сгруппированы по темам, но посетитель может перемещаться и по произвольному маршруту.В серию "Ах, эти лица" входят циклы "Троллейбус", "На остановке" и "Казанский В.". Здесь жители столицы заняты обычными делами, это разные социальные типы и судьбы, индивидуальные и одновременно обобщенные. Они становятся объектом любования творца.Раздел "Маленькие люди" посвящен современным отверженным. Их Файбисович делает лицами "невидимого" города.Отдельная серия — "Нью-йоркский сабвей". Эти снимки автор сделал во время поездки в США в начале 1990-х. Тут он снова фокусируется на взаимоотношениях художника и мегаполиса.Имя Файбисовича ассоциируется с фотореализмом, хотя сам он с этим не согласен. Работы экспозиции выполнены в разных техниках, так что зритель сам может попробовать ответить на этот вопрос.Выставка продлится до 25 августа.

https://ria.ru/20220629/muzei-1798800168.html

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Анна Нехаева

Анна Нехаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Нехаева

москва, сша, российский еврейский музей толерантности, музеи, новости культуры, выставки, фотография