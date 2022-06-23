"Невидимую" Москву показывают на выставке в Еврейском музее

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Выставка картин Семена Файбисовича "Разгуляй. Прощание" в Еврейском музее и центре толерантности рассказывает о незаметной жизни города и романтической обыденности.В работах Файбисовича повседневные вещи имеют символическое значение. Его герои — бездомные, люди небольшого достатка: мы видим их спешащими по делам, толкающимися в метро. Он делает акцент на том, что обычно остается за кадром глянцевых изданий, туристических гидов и открыточных кадров.В экспозиции около 50 масштабных произведений, значительная часть которых была создана в Москве и ранее не показывалась публике.Они сгруппированы по темам, но посетитель может перемещаться и по произвольному маршруту.В серию "Ах, эти лица" входят циклы "Троллейбус", "На остановке" и "Казанский В.". Здесь жители столицы заняты обычными делами, это разные социальные типы и судьбы, индивидуальные и одновременно обобщенные. Они становятся объектом любования творца.Раздел "Маленькие люди" посвящен современным отверженным. Их Файбисович делает лицами "невидимого" города.Отдельная серия — "Нью-йоркский сабвей". Эти снимки автор сделал во время поездки в США в начале 1990-х. Тут он снова фокусируется на взаимоотношениях художника и мегаполиса.Имя Файбисовича ассоциируется с фотореализмом, хотя сам он с этим не согласен. Работы экспозиции выполнены в разных техниках, так что зритель сам может попробовать ответить на этот вопрос.Выставка продлится до 25 августа.
Картина "Египетские рельефы" (холст, цифровая печать) на персональной выставке Семена Файбисовича "Разгуляй. Прощание", которая открылась в Еврейском музее и центре толерантности
"Для мастера этот цикл — ностальгия по ушедшим временам, — рассказывает куратор смотра Данила Булатов. — Он певец естественной, неотесанной, нахрапистой, грубоватой жизни".
В работах Файбисовича повседневные вещи имеют символическое значение. Его герои — бездомные, люди небольшого достатка: мы видим их спешащими по делам, толкающимися в метро. Он делает акцент на том, что обычно остается за кадром глянцевых изданий, туристических гидов и открыточных кадров.
В экспозиции около 50 масштабных произведений, значительная часть которых была создана в Москве и ранее не показывалась публике.
Картина "Два профиля" (цикл "Троллейбус") на персональной выставке Семена Файбисовича "Разгуляй. Прощание", которая открылась в Еврейском музее и центре толерантности
Они сгруппированы по темам, но посетитель может перемещаться и по произвольному маршруту.
В серию "Ах, эти лица" входят циклы "Троллейбус", "На остановке" и "Казанский В.". Здесь жители столицы заняты обычными делами, это разные социальные типы и судьбы, индивидуальные и одновременно обобщенные. Они становятся объектом любования творца.
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