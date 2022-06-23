https://ria.ru/20220623/vybory-1797510945.html

Горячая линия ЦИК начала работу в преддверии выборов

Горячая линия ЦИК начала работу в преддверии выборов - РИА Новости, 23.06.2022

Горячая линия ЦИК начала работу в преддверии выборов

Центризбирком РФ с четверга организовал работу информационно-справочного центра к единому дню голосования 11 сентября 2022 года, в который могут обратиться все... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T11:41

2022-06-23T11:41

2022-06-23T11:42

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Центризбирком РФ с четверга организовал работу информационно-справочного центра к единому дню голосования 11 сентября 2022 года, в который могут обратиться все участники избирательного процесса, сообщается на сайте ЦИК."В целях повышения эффективности информационно-разъяснительной деятельности в период подготовки и проведения выборов в субъектах Российской Федерации в единый день голосования 11 сентября 2022 года Центральная избирательная комиссия Российской Федерации в период с 23 июня по 13 сентября 2022 года организует работу Информационно-справочного центра ("горячей линии") ЦИК России", - говорится в сообщении.Функционировать центр будет с 23 июня по 13 сентября."Звонки в Информационно-справочный центр ЦИК России принимаются по бесплатному многоканальному телефонному номеру 8-800-200-00-20", - уточнили в комиссии.Избиратели и другие участники избирательного процесса могут получить справочную информацию о проводимых избирательных кампаниях по выборам, о порядке и сроках подачи заявлений о голосовании по месту нахождения и для участия в дистанционном электронном голосовании и другим вопросам.Единый день голосования пройдет в РФ 11 сентября 2022 года. Прямым голосованием будут избираться 14 губернаторов, депутаты шести заксобраний и гордум 12 административных центров.

https://ria.ru/20220619/nikitin-1796536918.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

политика, россия, цик рф, выборы