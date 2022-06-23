11:41 23.06.2022 (обновлено: 11:42 23.06.2022)
Горячая линия ЦИК начала работу в преддверии выборов
ЦИК организовал работу информационно-справочного центра к единому дню голосования
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкФасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Центризбирком РФ с четверга организовал работу информационно-справочного центра к единому дню голосования 11 сентября 2022 года, в который могут обратиться все участники избирательного процесса, сообщается на сайте ЦИК.
"В целях повышения эффективности информационно-разъяснительной деятельности в период подготовки и проведения выборов в субъектах Российской Федерации в единый день голосования 11 сентября 2022 года Центральная избирательная комиссия Российской Федерации в период с 23 июня по 13 сентября 2022 года организует работу Информационно-справочного центра ("горячей линии") ЦИК России", - говорится в сообщении.
Функционировать центр будет с 23 июня по 13 сентября.
"Звонки в Информационно-справочный центр ЦИК России принимаются по бесплатному многоканальному телефонному номеру 8-800-200-00-20", - уточнили в комиссии.
Избиратели и другие участники избирательного процесса могут получить справочную информацию о проводимых избирательных кампаниях по выборам, о порядке и сроках подачи заявлений о голосовании по месту нахождения и для участия в дистанционном электронном голосовании и другим вопросам.
Единый день голосования пройдет в РФ 11 сентября 2022 года. Прямым голосованием будут избираться 14 губернаторов, депутаты шести заксобраний и гордум 12 административных центров.