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Горячая линия ЦИК начала работу в преддверии выборов - РИА Новости, 23.06.2022
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Горячая линия ЦИК начала работу в преддверии выборов
Горячая линия ЦИК начала работу в преддверии выборов - РИА Новости, 23.06.2022
Горячая линия ЦИК начала работу в преддверии выборов
Центризбирком РФ с четверга организовал работу информационно-справочного центра к единому дню голосования 11 сентября 2022 года, в который могут обратиться все... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T11:41
2022-06-23T11:42
политика
россия
цик рф
выборы
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Центризбирком РФ с четверга организовал работу информационно-справочного центра к единому дню голосования 11 сентября 2022 года, в который могут обратиться все участники избирательного процесса, сообщается на сайте ЦИК."В целях повышения эффективности информационно-разъяснительной деятельности в период подготовки и проведения выборов в субъектах Российской Федерации в единый день голосования 11 сентября 2022 года Центральная избирательная комиссия Российской Федерации в период с 23 июня по 13 сентября 2022 года организует работу Информационно-справочного центра ("горячей линии") ЦИК России", - говорится в сообщении.Функционировать центр будет с 23 июня по 13 сентября."Звонки в Информационно-справочный центр ЦИК России принимаются по бесплатному многоканальному телефонному номеру 8-800-200-00-20", - уточнили в комиссии.Избиратели и другие участники избирательного процесса могут получить справочную информацию о проводимых избирательных кампаниях по выборам, о порядке и сроках подачи заявлений о голосовании по месту нахождения и для участия в дистанционном электронном голосовании и другим вопросам.Единый день голосования пройдет в РФ 11 сентября 2022 года. Прямым голосованием будут избираться 14 губернаторов, депутаты шести заксобраний и гордум 12 административных центров.
https://ria.ru/20220619/nikitin-1796536918.html
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политика, россия, цик рф, выборы
11:41 23.06.2022 (обновлено: 11:42 23.06.2022)
 
Горячая линия ЦИК начала работу в преддверии выборов

ЦИК организовал работу информационно-справочного центра к единому дню голосования

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкФасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Центризбирком РФ с четверга организовал работу информационно-справочного центра к единому дню голосования 11 сентября 2022 года, в который могут обратиться все участники избирательного процесса, сообщается на сайте ЦИК.
"В целях повышения эффективности информационно-разъяснительной деятельности в период подготовки и проведения выборов в субъектах Российской Федерации в единый день голосования 11 сентября 2022 года Центральная избирательная комиссия Российской Федерации в период с 23 июня по 13 сентября 2022 года организует работу Информационно-справочного центра ("горячей линии") ЦИК России", - говорится в сообщении.
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"Звонки в Информационно-справочный центр ЦИК России принимаются по бесплатному многоканальному телефонному номеру 8-800-200-00-20", - уточнили в комиссии.
Избиратели и другие участники избирательного процесса могут получить справочную информацию о проводимых избирательных кампаниях по выборам, о порядке и сроках подачи заявлений о голосовании по месту нахождения и для участия в дистанционном электронном голосовании и другим вопросам.
Единый день голосования пройдет в РФ 11 сентября 2022 года. Прямым голосованием будут избираться 14 губернаторов, депутаты шести заксобраний и гордум 12 административных центров.
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