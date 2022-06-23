17:30 23.06.2022 (обновлено: 18:47 23.06.2022)
Лидеры БРИКС выступили за реформу ВТО
Лидеры БРИКС призвали немедленно разрешить кризис апелляционного органа ВТО
Штаб-квартира ВТО в Женеве. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Страны БРИКС выступили за проведение давно назревшей реформы ВТО для построения открытой мировой экономики, текст Пекинской декларации XIV саммита БРИКС опубликован на сайте Кремля.
"Мы подтверждаем поддержку открытой, прозрачной, инклюзивной, недискриминационной и основанной на правилах многосторонней торговой системы, воплощением которой является Всемирная торговая организация (ВТО). Мы будем конструктивно работать в целях проведения давно назревшей реформы ВТО для построения открытой мировой экономики, которая поддерживает торговлю и развитие, сохраняет центральную роль ВТО в области установления глобальных торговых правил и управления, поддержки инклюзивного развития и поощрения прав и интересов всех членов, включая развивающиеся и наименее развитые страны", - говорится в декларации.
"Мы подчеркиваем приоритетную задачу и настоятельную необходимость начала процесса отбора членов Апелляционного органа для восстановления двухуровневого многостороннего механизма урегулирования споров. Мы согласны с тем, что кризис Апелляционного органа должен быть незамедлительно разрешен вне зависимости от других вопросов. Мы одобряем Совместное заявление БРИКС по укреплению многосторонней торговой системы и реформированию ВТО", - говорится в декларации.
Страны БРИКС отметили успешное завершение 12-й Министерской конференции ВТО, "которое свидетельствует о ценности многосторонности". "Мы призываем членов ВТО сохранить набранную динамику взаимодействия и достичь дальнейших значимых результатов к 13-й Министерской конференции ВТО", - сообщается в декларации.
"Мы призываем всех членов ВТО избегать односторонних и протекционистских мер, противоречащих духу и правилам ВТО", - добавляется в декларации.
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