https://ria.ru/20220623/vto-1797649742.html

Лидеры БРИКС выступили за реформу ВТО

Лидеры БРИКС выступили за реформу ВТО - РИА Новости, 23.06.2022

Лидеры БРИКС выступили за реформу ВТО

Страны БРИКС выступили за проведение давно назревшей реформы ВТО для построения открытой мировой экономики, текст Пекинской декларации XIV саммита БРИКС... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T17:30

2022-06-23T17:30

2022-06-23T18:47

брикс

всемирная торговая организация (вто)

экономика

россия

индия

китай

бразилия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Страны БРИКС выступили за проведение давно назревшей реформы ВТО для построения открытой мировой экономики, текст Пекинской декларации XIV саммита БРИКС опубликован на сайте Кремля."Мы подтверждаем поддержку открытой, прозрачной, инклюзивной, недискриминационной и основанной на правилах многосторонней торговой системы, воплощением которой является Всемирная торговая организация (ВТО). Мы будем конструктивно работать в целях проведения давно назревшей реформы ВТО для построения открытой мировой экономики, которая поддерживает торговлю и развитие, сохраняет центральную роль ВТО в области установления глобальных торговых правил и управления, поддержки инклюзивного развития и поощрения прав и интересов всех членов, включая развивающиеся и наименее развитые страны", - говорится в декларации."Мы подчеркиваем приоритетную задачу и настоятельную необходимость начала процесса отбора членов Апелляционного органа для восстановления двухуровневого многостороннего механизма урегулирования споров. Мы согласны с тем, что кризис Апелляционного органа должен быть незамедлительно разрешен вне зависимости от других вопросов. Мы одобряем Совместное заявление БРИКС по укреплению многосторонней торговой системы и реформированию ВТО", - говорится в декларации.Страны БРИКС отметили успешное завершение 12-й Министерской конференции ВТО, "которое свидетельствует о ценности многосторонности". "Мы призываем членов ВТО сохранить набранную динамику взаимодействия и достичь дальнейших значимых результатов к 13-й Министерской конференции ВТО", - сообщается в декларации."Мы призываем всех членов ВТО избегать односторонних и протекционистских мер, противоречащих духу и правилам ВТО", - добавляется в декларации.

https://ria.ru/20220613/vto-1795079242.html

https://ria.ru/20220407/vto-1782374660.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

брикс, всемирная торговая организация (вто), экономика, россия, индия, китай, бразилия, ситуация в днр и лнр