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Украинские военные разместили тяжелое вооружение в школе в Дружковке в ДНР - РИА Новости, 23.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220623/vooruzhenie-1797702479.html
Украинские военные разместили тяжелое вооружение в школе в Дружковке в ДНР
Украинские военные разместили тяжелое вооружение в школе в Дружковке в ДНР - РИА Новости, 23.06.2022
Украинские военные разместили тяжелое вооружение в школе в Дружковке в ДНР
Украинские военные разместили тяжелое вооружение на территории школы в Дружковке в ДНР, аналогичные ситуации происходят и в других регионах, заявил в четверг... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T21:40
2022-06-23T21:40
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
харьков
михаил мизинцев
вооруженные силы украины
украина
национальный центр управления обороной рф
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Украинские военные разместили тяжелое вооружение на территории школы в Дружковке в ДНР, аналогичные ситуации происходят и в других регионах, заявил в четверг начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Украинские вооруженные формирования продолжают использовать образовательные учреждения, дома культуры и другие социальные объекты в военных целях. В Дружковке Донецкой Народной Республики на территории школы №8 боевиками националистических батальонов оборудованы опорные пункты, установлена артиллерия и РСЗО, при этом, эвакуация местного населения из близлежащих жилых домов умышленно не проводилась", - сказал Мизинцев.Он добавил, что в Вольнянске Запорожской области в здании профессионально-технического училища №64 дислоцирована группа иностранных наемников, а на прилегающей территории размещены бронетехника и артиллерия. Кроме того, в Харькове на нижних и верхних этажах жилых домов на улице Академика Павлова украинские националисты оборудовали огневые позиции. Жителям они запрещают покидать свои квартиры и жестко пресекают все попытки граждан эвакуироваться в безопасные районы."Данные факты в очередной раз демонстрируют безразличное отношение украинских властей к судьбам мирных жителей и полное пренебрежение положениями международного гуманитарного права. Все это происходит при молчаливом согласии стран коллективного Запада, которые продолжают "закрывать глаза" на многочисленные военные преступления киевского режима", - подчеркнул Мизинцев.
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в мире, запорожская область, харьков, михаил мизинцев, вооруженные силы украины, украина, национальный центр управления обороной рф
21:40 23.06.2022
 
Украинские военные разместили тяжелое вооружение в школе в Дружковке в ДНР

Минобороны: украинские военные разместили тяжелое вооружение в школе в Дружковке в ДНР

© Фото : Joint Forces OperationУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© Фото : Joint Forces Operation
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Украинские военные разместили тяжелое вооружение на территории школы в Дружковке в ДНР, аналогичные ситуации происходят и в других регионах, заявил в четверг начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Украинские вооруженные формирования продолжают использовать образовательные учреждения, дома культуры и другие социальные объекты в военных целях. В Дружковке Донецкой Народной Республики на территории школы №8 боевиками националистических батальонов оборудованы опорные пункты, установлена артиллерия и РСЗО, при этом, эвакуация местного населения из близлежащих жилых домов умышленно не проводилась", - сказал Мизинцев.
Он добавил, что в Вольнянске Запорожской области в здании профессионально-технического училища №64 дислоцирована группа иностранных наемников, а на прилегающей территории размещены бронетехника и артиллерия. Кроме того, в Харькове на нижних и верхних этажах жилых домов на улице Академика Павлова украинские националисты оборудовали огневые позиции. Жителям они запрещают покидать свои квартиры и жестко пресекают все попытки граждан эвакуироваться в безопасные районы.
"Данные факты в очередной раз демонстрируют безразличное отношение украинских властей к судьбам мирных жителей и полное пренебрежение положениями международного гуманитарного права. Все это происходит при молчаливом согласии стран коллективного Запада, которые продолжают "закрывать глаза" на многочисленные военные преступления киевского режима", - подчеркнул Мизинцев.
Военнослужащие армии Украины - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
Вчера, 21:36Специальная военная операция на Украине
Минобороны раскрыло планы националистов взорвать больницу и обвинить Россию
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьХарьковМихаил МизинцевВооруженные силы УкраиныУкраинаНациональный центр управления обороной РФ
 
 
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