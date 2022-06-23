https://ria.ru/20220623/vooruzhenie-1797702479.html

Украинские военные разместили тяжелое вооружение в школе в Дружковке в ДНР

Украинские военные разместили тяжелое вооружение в школе в Дружковке в ДНР - РИА Новости, 23.06.2022

Украинские военные разместили тяжелое вооружение в школе в Дружковке в ДНР

Украинские военные разместили тяжелое вооружение на территории школы в Дружковке в ДНР, аналогичные ситуации происходят и в других регионах, заявил в четверг... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T21:40

2022-06-23T21:40

2022-06-23T21:40

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская область

харьков

михаил мизинцев

вооруженные силы украины

украина

национальный центр управления обороной рф

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Украинские военные разместили тяжелое вооружение на территории школы в Дружковке в ДНР, аналогичные ситуации происходят и в других регионах, заявил в четверг начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Украинские вооруженные формирования продолжают использовать образовательные учреждения, дома культуры и другие социальные объекты в военных целях. В Дружковке Донецкой Народной Республики на территории школы №8 боевиками националистических батальонов оборудованы опорные пункты, установлена артиллерия и РСЗО, при этом, эвакуация местного населения из близлежащих жилых домов умышленно не проводилась", - сказал Мизинцев.Он добавил, что в Вольнянске Запорожской области в здании профессионально-технического училища №64 дислоцирована группа иностранных наемников, а на прилегающей территории размещены бронетехника и артиллерия. Кроме того, в Харькове на нижних и верхних этажах жилых домов на улице Академика Павлова украинские националисты оборудовали огневые позиции. Жителям они запрещают покидать свои квартиры и жестко пресекают все попытки граждан эвакуироваться в безопасные районы."Данные факты в очередной раз демонстрируют безразличное отношение украинских властей к судьбам мирных жителей и полное пренебрежение положениями международного гуманитарного права. Все это происходит при молчаливом согласии стран коллективного Запада, которые продолжают "закрывать глаза" на многочисленные военные преступления киевского режима", - подчеркнул Мизинцев.

https://ria.ru/20220623/provokatsiya-1797702072.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, запорожская область, харьков, михаил мизинцев, вооруженные силы украины, украина, национальный центр управления обороной рф