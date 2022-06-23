https://ria.ru/20220623/vkontakte-1797601094.html

Во ВКонтакте появился чат-бот "ЛизаАлерт"

Во ВКонтакте появился чат-бот "ЛизаАлерт" - РИА Новости, 23.06.2022

Во ВКонтакте появился чат-бот "ЛизаАлерт"

Во ВКонтакте в официальном сообществе "ЛизаАлерт" появился чат-бот. Он поможет пользователям узнать больше о работе отряда и ускорит любую коммуникацию, в том... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T15:38

2022-06-23T15:38

2022-06-23T15:38

технологии

вконтакте

поисковый отряд "лиза алерт"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152748/62/1527486257_0:81:865:568_1920x0_80_0_0_cf8970bcfe906e50deb628dd3b9681f8.jpg

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Во ВКонтакте в официальном сообществе "ЛизаАлерт" появился чат-бот. Он поможет пользователям узнать больше о работе отряда и ускорит любую коммуникацию, в том числе при поиске людей.Чат-бот снизит нагрузку на горячую линию отряда. Это позволит волонтерам направить больше ресурсов на решение вопросов, справиться с которыми может только человек. Кроме того, чат-бот поможет следить за актуальными поисками и присоединяться к ним в качестве добровольцев. Получать новости отряда можно ВКонтакте в сообщениях от сообщества "ЛизаАлерт" или по СМС.Чтобы начать общение с ботом, достаточно отправить ему слово "Привет". Его главная особенность — оказание помощи "здесь и сейчас". Например, если у пользователя есть информация о пропавшем человеке, через чат-бота он оперативно свяжется с модератором. Также бот может посоветовать, что делать в первую очередь, если пропал человек, и как поступать в экстренных ситуациях: при встрече с потерявшимися детьми и людьми пожилого возраста.

https://ria.ru/20220618/vkontakte-1796480673.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, вконтакте, поисковый отряд "лиза алерт"