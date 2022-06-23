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Во ВКонтакте появился чат-бот "ЛизаАлерт" - РИА Новости, 23.06.2022
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Во ВКонтакте появился чат-бот "ЛизаАлерт"
Во ВКонтакте появился чат-бот "ЛизаАлерт" - РИА Новости, 23.06.2022
Во ВКонтакте появился чат-бот "ЛизаАлерт"
Во ВКонтакте в официальном сообществе "ЛизаАлерт" появился чат-бот. Он поможет пользователям узнать больше о работе отряда и ускорит любую коммуникацию, в том... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T15:38
2022-06-23T15:38
технологии
вконтакте
поисковый отряд "лиза алерт"
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Во ВКонтакте в официальном сообществе "ЛизаАлерт" появился чат-бот. Он поможет пользователям узнать больше о работе отряда и ускорит любую коммуникацию, в том числе при поиске людей.Чат-бот снизит нагрузку на горячую линию отряда. Это позволит волонтерам направить больше ресурсов на решение вопросов, справиться с которыми может только человек. Кроме того, чат-бот поможет следить за актуальными поисками и присоединяться к ним в качестве добровольцев. Получать новости отряда можно ВКонтакте в сообщениях от сообщества "ЛизаАлерт" или по СМС.Чтобы начать общение с ботом, достаточно отправить ему слово "Привет". Его главная особенность — оказание помощи "здесь и сейчас". Например, если у пользователя есть информация о пропавшем человеке, через чат-бота он оперативно свяжется с модератором. Также бот может посоветовать, что делать в первую очередь, если пропал человек, и как поступать в экстренных ситуациях: при встрече с потерявшимися детьми и людьми пожилого возраста.
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технологии, вконтакте, поисковый отряд "лиза алерт"
15:38 23.06.2022
 

Во ВКонтакте появился чат-бот "ЛизаАлерт"

© Фото : предоставлено "Лизой Алерт"Сотрудник отряда "Лиза Алерт"
Сотрудник отряда Лиза Алерт - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© Фото : предоставлено "Лизой Алерт"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Во ВКонтакте в официальном сообществе "ЛизаАлерт" появился чат-бот. Он поможет пользователям узнать больше о работе отряда и ускорит любую коммуникацию, в том числе при поиске людей.

Чат-бот снизит нагрузку на горячую линию отряда. Это позволит волонтерам направить больше ресурсов на решение вопросов, справиться с которыми может только человек. Кроме того, чат-бот поможет следить за актуальными поисками и присоединяться к ним в качестве добровольцев. Получать новости отряда можно ВКонтакте в сообщениях от сообщества "ЛизаАлерт" или по СМС.
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"ВКонтакте" запустит цифровые аватары пользователей

Чтобы начать общение с ботом, достаточно отправить ему слово "Привет". Его главная особенность — оказание помощи "здесь и сейчас". Например, если у пользователя есть информация о пропавшем человеке, через чат-бота он оперативно свяжется с модератором. Также бот может посоветовать, что делать в первую очередь, если пропал человек, и как поступать в экстренных ситуациях: при встрече с потерявшимися детьми и людьми пожилого возраста.

 
ТехнологииВКонтактеПоисковый отряд "Лиза Алерт"
 
 
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