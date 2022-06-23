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На ВЭФ представят предложения для инвесторов по ВКАД, рассказал Шестаков - РИА Новости, 23.06.2022
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На ВЭФ представят предложения для инвесторов по ВКАД, рассказал Шестаков
На ВЭФ представят предложения для инвесторов по ВКАД, рассказал Шестаков - РИА Новости, 23.06.2022
На ВЭФ представят предложения для инвесторов по ВКАД, рассказал Шестаков
Первые предложения для инвесторов об участии в проекте Владивостокской кольцевой автодороги будут представлены на Восточном экономическом форуме в сентябре,... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T04:02
2022-06-23T04:02
владимир путин
юрий трутнев
михаил мишустин
россия
владивосток
русский (остров)
вэб.рф (вэб)
константин шестаков
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ВЛАДИВОСТОК, 23 июн — РИА Новости. Первые предложения для инвесторов об участии в проекте Владивостокской кольцевой автодороги будут представлены на Восточном экономическом форуме в сентябре, сообщил глава Владивостока Константин Шестаков, выступая с ежегодным отчетом перед краевыми и городскими депутатами, правительством Приморья.Проект ВКАД предусматривает возведение альтернативной автодороги вдоль берега Амурского залива через несколько районов Владивостока и остров Русский, которая позволит разгрузить грузовой поток. Движение по дороге будет платным. Первый этап проекта свяжет остров Русский, остров Елены и улицу Казанская. Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал предложение Приморского края о строительстве моста на остров Русский через остров Елены.Ранее вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев заявил, что будет выходить на председателя правительства Михаила Мишустина с предложением о строительстве Владивостокской кольцевой автодороги по концессии.
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владимир путин, юрий трутнев, михаил мишустин, россия, владивосток, русский (остров), вэб.рф (вэб), константин шестаков, общество
04:02 23.06.2022
 
На ВЭФ представят предложения для инвесторов по ВКАД, рассказал Шестаков

Мэр Владивостока Шестаков: на ВЭФ представят предложения для инвесторов по ВКАД

© РИА Новости / Илья Аверьянов / Перейти в фотобанкМэр Владивостока Константин Шестаков
Мэр Владивостока Константин Шестаков - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Илья Аверьянов
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Мэр Владивостока Константин Шестаков. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 23 июн — РИА Новости. Первые предложения для инвесторов об участии в проекте Владивостокской кольцевой автодороги будут представлены на Восточном экономическом форуме в сентябре, сообщил глава Владивостока Константин Шестаков, выступая с ежегодным отчетом перед краевыми и городскими депутатами, правительством Приморья.

"Для снижения числа грузовых автомобилей на дорогах губернатор Приморья инициировал проект ВКАДа. Задача муниципалитета проще – нам необходимо организовать на въезде в город площадки для ожидания грузового транспорта, площадки подобрали и теперь готовим предложения для инвесторов, думаю, первые представим уже на ВЭФ", — сказал Шестаков.

Проект ВКАД предусматривает возведение альтернативной автодороги вдоль берега Амурского залива через несколько районов Владивостока и остров Русский, которая позволит разгрузить грузовой поток. Движение по дороге будет платным. Первый этап проекта свяжет остров Русский, остров Елены и улицу Казанская. Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал предложение Приморского края о строительстве моста на остров Русский через остров Елены.
Ранее вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев заявил, что будет выходить на председателя правительства Михаила Мишустина с предложением о строительстве Владивостокской кольцевой автодороги по концессии.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
Вчера, 14:43
Путин пригласил бизнесменов из стран БРИКС на Восточный экономический форум
 
Владимир ПутинЮрий ТрутневМихаил МишустинРоссияВладивостокРусский (остров)ВЭБ.РФ (ВЭБ)Константин ШестаковОбщество
 
 
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