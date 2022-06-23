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На ВЭФ представят предложения для инвесторов по ВКАД, рассказал Шестаков

На ВЭФ представят предложения для инвесторов по ВКАД, рассказал Шестаков - РИА Новости, 23.06.2022

На ВЭФ представят предложения для инвесторов по ВКАД, рассказал Шестаков

Первые предложения для инвесторов об участии в проекте Владивостокской кольцевой автодороги будут представлены на Восточном экономическом форуме в сентябре,... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T04:02

2022-06-23T04:02

2022-06-23T04:02

владимир путин

юрий трутнев

михаил мишустин

россия

владивосток

русский (остров)

вэб.рф (вэб)

константин шестаков

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ВЛАДИВОСТОК, 23 июн — РИА Новости. Первые предложения для инвесторов об участии в проекте Владивостокской кольцевой автодороги будут представлены на Восточном экономическом форуме в сентябре, сообщил глава Владивостока Константин Шестаков, выступая с ежегодным отчетом перед краевыми и городскими депутатами, правительством Приморья.Проект ВКАД предусматривает возведение альтернативной автодороги вдоль берега Амурского залива через несколько районов Владивостока и остров Русский, которая позволит разгрузить грузовой поток. Движение по дороге будет платным. Первый этап проекта свяжет остров Русский, остров Елены и улицу Казанская. Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал предложение Приморского края о строительстве моста на остров Русский через остров Елены.Ранее вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев заявил, что будет выходить на председателя правительства Михаила Мишустина с предложением о строительстве Владивостокской кольцевой автодороги по концессии.

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россия

владивосток

русский (остров)

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