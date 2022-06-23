На ВЭФ представят предложения для инвесторов по ВКАД, рассказал Шестаков
Мэр Владивостока Шестаков: на ВЭФ представят предложения для инвесторов по ВКАД
Мэр Владивостока Константин Шестаков. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 23 июн — РИА Новости. Первые предложения для инвесторов об участии в проекте Владивостокской кольцевой автодороги будут представлены на Восточном экономическом форуме в сентябре, сообщил глава Владивостока Константин Шестаков, выступая с ежегодным отчетом перед краевыми и городскими депутатами, правительством Приморья.
"Для снижения числа грузовых автомобилей на дорогах губернатор Приморья инициировал проект ВКАДа. Задача муниципалитета проще – нам необходимо организовать на въезде в город площадки для ожидания грузового транспорта, площадки подобрали и теперь готовим предложения для инвесторов, думаю, первые представим уже на ВЭФ", — сказал Шестаков.
Проект ВКАД предусматривает возведение альтернативной автодороги вдоль берега Амурского залива через несколько районов Владивостока и остров Русский, которая позволит разгрузить грузовой поток. Движение по дороге будет платным. Первый этап проекта свяжет остров Русский, остров Елены и улицу Казанская. Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал предложение Приморского края о строительстве моста на остров Русский через остров Елены.
Ранее вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев заявил, что будет выходить на председателя правительства Михаила Мишустина с предложением о строительстве Владивостокской кольцевой автодороги по концессии.