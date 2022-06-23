https://ria.ru/20220623/vikipediya-1797480589.html

"Викимедиа" сообщила о сбоях в работе "Википедии"

"Викимедиа" сообщила о сбоях в работе "Википедии" - РИА Новости, 23.06.2022

"Викимедиа" сообщила о сбоях в работе "Википедии"

Наблюдаются сбои в работе "Википедии" в РФ, однако жалобы поступают и из других стран, с проблемой уже работают, сообщил РИА Новости исполнительный директор... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T10:15

2022-06-23T10:15

2022-06-23T10:15

технологии

россия

wikipedia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/140356/29/1403562968_0:117:2001:1242_1920x0_80_0_0_053cfc3c81f250af35e2c8991d55493d.jpg

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Наблюдаются сбои в работе "Википедии" в РФ, однако жалобы поступают и из других стран, с проблемой уже работают, сообщил РИА Новости исполнительный директор некоммерческого партнёрства содействия распространению энциклопедических знаний "Викимедиа РУ" Станислав Козловский.В четверг посетителям сайта "Википедия" сервер выдаёт сообщение об ошибке №503."Да, наблюдается некоторое замедление в работе серверов, из-за чего некоторые запросы могут обрабатываться с ошибкой", — подтвердил Козловский. Он добавил, что проблема наблюдается не только в России. "Есть похожие сообщения из Бангладеш, Китая и Израиля", — сказал собеседник агентства.На вопрос о возможных причинах сбоя Козловский сказал, что это пока неясно, специалисты разбираются в вопросе, отметив, что и ранее, 12 июня, на сайте также был кратковременный сбой. "Ну, 12-го июня был кратковременный сбой из-за двух DDOS-атак. Из-за чего проблемы возникли сегодня — пока непонятно. Возможно, что не из-за атак, а из-за обновления MediaWiki — движка сайта", — предположил Козловский.

https://ria.ru/20220426/shtraf-1785539765.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

технологии, россия, wikipedia