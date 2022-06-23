https://ria.ru/20220623/vikipediya-1797480589.html
"Викимедиа" сообщила о сбоях в работе "Википедии"
"Викимедиа" сообщила о сбоях в работе "Википедии" - РИА Новости, 23.06.2022
"Викимедиа" сообщила о сбоях в работе "Википедии"
Наблюдаются сбои в работе "Википедии" в РФ, однако жалобы поступают и из других стран, с проблемой уже работают, сообщил РИА Новости исполнительный директор... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T10:15
2022-06-23T10:15
2022-06-23T10:15
технологии
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Наблюдаются сбои в работе "Википедии" в РФ, однако жалобы поступают и из других стран, с проблемой уже работают, сообщил РИА Новости исполнительный директор некоммерческого партнёрства содействия распространению энциклопедических знаний "Викимедиа РУ" Станислав Козловский.В четверг посетителям сайта "Википедия" сервер выдаёт сообщение об ошибке №503."Да, наблюдается некоторое замедление в работе серверов, из-за чего некоторые запросы могут обрабатываться с ошибкой", — подтвердил Козловский. Он добавил, что проблема наблюдается не только в России. "Есть похожие сообщения из Бангладеш, Китая и Израиля", — сказал собеседник агентства.На вопрос о возможных причинах сбоя Козловский сказал, что это пока неясно, специалисты разбираются в вопросе, отметив, что и ранее, 12 июня, на сайте также был кратковременный сбой. "Ну, 12-го июня был кратковременный сбой из-за двух DDOS-атак. Из-за чего проблемы возникли сегодня — пока непонятно. Возможно, что не из-за атак, а из-за обновления MediaWiki — движка сайта", — предположил Козловский.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, wikipedia
"Викимедиа" сообщила о сбоях в работе "Википедии"
"Викимедиа РУ": наблюдаются сбои в работе "Википедии" в России и других странах
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Наблюдаются сбои в работе "Википедии" в РФ, однако жалобы поступают и из других стран, с проблемой уже работают, сообщил РИА Новости исполнительный директор некоммерческого партнёрства содействия распространению энциклопедических знаний "Викимедиа РУ" Станислав Козловский.
В четверг посетителям сайта "Википедия
" сервер выдаёт сообщение об ошибке №503.
"Да, наблюдается некоторое замедление в работе серверов, из-за чего некоторые запросы могут обрабатываться с ошибкой", — подтвердил Козловский. Он добавил, что проблема наблюдается не только в России
. "Есть похожие сообщения из Бангладеш
, Китая
и Израиля", — сказал собеседник агентства.
На вопрос о возможных причинах сбоя Козловский сказал, что это пока неясно, специалисты разбираются в вопросе, отметив, что и ранее, 12 июня, на сайте также был кратковременный сбой. "Ну, 12-го июня был кратковременный сбой из-за двух DDOS-атак. Из-за чего проблемы возникли сегодня — пока непонятно. Возможно, что не из-за атак, а из-за обновления MediaWiki — движка сайта", — предположил Козловский.