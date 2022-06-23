https://ria.ru/20220623/vakhtangov-1797580178.html

Стало известно, когда завершатся ремонтные работы в Доме-музее Вахтангова

Стало известно, когда завершатся ремонтные работы в Доме-музее Вахтангова - РИА Новости, 23.06.2022

Стало известно, когда завершатся ремонтные работы в Доме-музее Вахтангова

Стало известно, когда закончится ремонт в Доме-музее Вахтангова. Об этом РИА Новости рассказал директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок. РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T15:21

2022-06-23T15:21

2022-06-23T15:21

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новости культуры

владикавказ

москва

музеи

театр имени е. вахтангова

кирилл крок

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Стало известно, когда закончится ремонт в Доме-музее Вахтангова. Об этом РИА Новости рассказал директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок.Здесь будут проводится экскурсии, откроют кафе, будут выступать актеры Вахтанговского театра и смогут реализовать свои планы артисты Владикавказа."Центр будет жить полноценной творческой жизнью", — считает Крок.Директор отметил, что расселение дома, в котором находилось 13 коммунальных квартир, выполнен за счет средств друзей театра, его спонсоров. Сметная стоимость ремонтно-строительных и проектировочных работ составила 200 миллионов рублей – это собственные средства театра, которые получены от его уставной деятельности и показа спектаклей в Москве и на гастролях."До конца года все будет готово, и открытие центра мы отметим грандиозным праздничным уличным представлением", — делится подробностями Крок.

https://ria.ru/20220622/tereshkova-1797404742.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, владикавказ, москва, музеи, театр имени е. вахтангова, кирилл крок