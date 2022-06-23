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Стало известно, когда завершатся ремонтные работы в Доме-музее Вахтангова - РИА Новости, 23.06.2022
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Культура
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Стало известно, когда завершатся ремонтные работы в Доме-музее Вахтангова
Стало известно, когда завершатся ремонтные работы в Доме-музее Вахтангова - РИА Новости, 23.06.2022
Стало известно, когда завершатся ремонтные работы в Доме-музее Вахтангова
Стало известно, когда закончится ремонт в Доме-музее Вахтангова. Об этом РИА Новости рассказал директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок. РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T15:21
2022-06-23T15:21
культура
новости культуры
владикавказ
москва
музеи
театр имени е. вахтангова
кирилл крок
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Стало известно, когда закончится ремонт в Доме-музее Вахтангова. Об этом РИА Новости рассказал директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок.Здесь будут проводится экскурсии, откроют кафе, будут выступать актеры Вахтанговского театра и смогут реализовать свои планы артисты Владикавказа."Центр будет жить полноценной творческой жизнью", — считает Крок.Директор отметил, что расселение дома, в котором находилось 13 коммунальных квартир, выполнен за счет средств друзей театра, его спонсоров. Сметная стоимость ремонтно-строительных и проектировочных работ составила 200 миллионов рублей – это собственные средства театра, которые получены от его уставной деятельности и показа спектаклей в Москве и на гастролях."До конца года все будет готово, и открытие центра мы отметим грандиозным праздничным уличным представлением", — делится подробностями Крок.
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новости культуры, владикавказ, москва, музеи, театр имени е. вахтангова, кирилл крок
15:21 23.06.2022
 
Стало известно, когда завершатся ремонтные работы в Доме-музее Вахтангова

Ремонтные работы в Доме-музее Вахтангова во Владикавказе завершат к концу лета

© Фото : Театр им. Евгения ВахтанговаДом-музей Евгения Вахтангова во Владикавказе
Дом-музей Евгения Вахтангова во Владикавказе - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© Фото : Театр им. Евгения Вахтангова
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Стало известно, когда закончится ремонт в Доме-музее Вахтангова. Об этом РИА Новости рассказал директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок.

"Сейчас идут отделочные работы, которые, надеюсь, будут завершены к концу лета, и мы приступим к "обживанию" дома основателя нашего театра. На первом этаже центра будет небольшой театрально-концертный зал, а на втором – восстановлены жилые апартаменты семьи Вахтанговых", — говорит Крок.

Здесь будут проводится экскурсии, откроют кафе, будут выступать актеры Вахтанговского театра и смогут реализовать свои планы артисты Владикавказа.
"Центр будет жить полноценной творческой жизнью", — считает Крок.
Директор отметил, что расселение дома, в котором находилось 13 коммунальных квартир, выполнен за счет средств друзей театра, его спонсоров.
Сметная стоимость ремонтно-строительных и проектировочных работ составила 200 миллионов рублей – это собственные средства театра, которые получены от его уставной деятельности и показа спектаклей в Москве и на гастролях.
"До конца года все будет готово, и открытие центра мы отметим грандиозным праздничным уличным представлением", — делится подробностями Крок.
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КультураНовости культурыВладикавказМоскваМузеиТеатр имени Е. ВахтанговаКирилл Крок
 
 
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