https://ria.ru/20220623/vakhtangov-1797580178.html
Стало известно, когда завершатся ремонтные работы в Доме-музее Вахтангова
Стало известно, когда завершатся ремонтные работы в Доме-музее Вахтангова - РИА Новости, 23.06.2022
Стало известно, когда завершатся ремонтные работы в Доме-музее Вахтангова
Стало известно, когда закончится ремонт в Доме-музее Вахтангова. Об этом РИА Новости рассказал директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок. РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T15:21
2022-06-23T15:21
2022-06-23T15:21
культура
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владикавказ
москва
музеи
театр имени е. вахтангова
кирилл крок
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Стало известно, когда закончится ремонт в Доме-музее Вахтангова. Об этом РИА Новости рассказал директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок.Здесь будут проводится экскурсии, откроют кафе, будут выступать актеры Вахтанговского театра и смогут реализовать свои планы артисты Владикавказа."Центр будет жить полноценной творческой жизнью", — считает Крок.Директор отметил, что расселение дома, в котором находилось 13 коммунальных квартир, выполнен за счет средств друзей театра, его спонсоров. Сметная стоимость ремонтно-строительных и проектировочных работ составила 200 миллионов рублей – это собственные средства театра, которые получены от его уставной деятельности и показа спектаклей в Москве и на гастролях."До конца года все будет готово, и открытие центра мы отметим грандиозным праздничным уличным представлением", — делится подробностями Крок.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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новости культуры, владикавказ, москва, музеи, театр имени е. вахтангова, кирилл крок
Стало известно, когда завершатся ремонтные работы в Доме-музее Вахтангова
Ремонтные работы в Доме-музее Вахтангова во Владикавказе завершат к концу лета
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Стало известно, когда закончится ремонт в Доме-музее Вахтангова. Об этом РИА Новости рассказал директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок.
"Сейчас идут отделочные работы, которые, надеюсь, будут завершены к концу лета, и мы приступим к "обживанию" дома основателя нашего театра. На первом этаже центра будет небольшой театрально-концертный зал, а на втором – восстановлены жилые апартаменты семьи Вахтанговых", — говорит Крок.
Здесь будут проводится экскурсии, откроют кафе, будут выступать актеры Вахтанговского театра и смогут реализовать свои планы артисты Владикавказа.
"Центр будет жить полноценной творческой жизнью", — считает Крок.
Директор отметил, что расселение дома, в котором находилось 13 коммунальных квартир, выполнен за счет средств друзей театра, его спонсоров.
Сметная стоимость ремонтно-строительных и проектировочных работ составила 200 миллионов рублей – это собственные средства театра, которые получены от его уставной деятельности и показа спектаклей в Москве и на гастролях.
"До конца года все будет готово, и открытие центра мы отметим грандиозным праздничным уличным представлением", — делится подробностями Крок.