Захарова назвала вывод Еврокомиссии по успехам Киева шитым белыми нитками
Захарова: Украина добилась небывалых успехов лишь в насаждении ксенофобии и нетерпимости
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Вывод Еврокомиссии об успехах Киева для статуса кандидата на вступление в ЕС шит белыми нитками, Украина под присмотром ЕС добилась поистине небывалых "успехов" по "прибалтийскому" пути насаждения ксенофобии и нетерпимости, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Еврокомиссия опубликовала мнение по заявке Киева на членство в ЕС, в котором отмечается, что Украина "значительно продвинулась" в обеспечении демократии, верховенства права, прав человека и интересов нацменьшинств. По мнению Захаровой, соответствующий раздел документа – "наглядный пример беспринципного, избирательного использования Евросоюзом темы защиты прав человека и продвижения демократии".
"Странам, лояльным Брюсселю, даруется индульгенция на безнаказанное осуществление политики, идущей вразрез с международными правочеловеческими стандартами. В отношении же таких государств, как Россия и Китай, проводящих политический курс, основанный на национальных интересах, Брюссель последовательно применяет методы давления, противоречащие основным нормам международного права", - говорится в комментарии, опубликованном на портале МИД РФ.
По словам Захаровой, Брюссель откровенно использует тему защиты прав человека для вмешательства во внутренние дела суверенных государств и оправдания односторонних санкций. "Несмотря на шитый белыми нитками вывод о "достаточных" успехах Киева для получения статуса кандидата на вступление в ЕС, в документе прямо указано, что возможности защиты и обеспечения соблюдения прав человека "остаются ограниченными", - уточняет представитель МИД РФ.
Что касается сомнительного вывода Еврокомиссии, о том, что "Украина хорошо продвинулась в достижении стабильной работы своих институтов, гарантирующих обеспечение демократии, прав человека и соблюдения защиты прав меньшинств", то, по мнению представителя МИД РФ, напрашивается вопрос о том, кто и куда "хорошо продвинулся".
"Мы отлично помним, что вступившие в ЕС еще в 2004 году страны Прибалтики взяли на себя обязательство под гарантии ЕС защищать права человека и лиц, относящихся к меньшинствам. Соответствующее положение закреплено в т.ч. в "Совместном заявлении о расширении ЕС и отношениях Россия-ЕС", принятом 27 апреля 2004 г. На деле возможности реализации основных прав у русскоязычного населения в прибалтийских странах за прошедший с вступления в ЕС период сведены практически к нулю", - указала Захарова. Она добавила, что "бацилла русофобии из Прибалтики еще и распространилась на другие страны-члены ЕС".
"Если речь о продвижении Киева по "прибалтийскому" пути насаждения ксенофобии и нетерпимости, то, действительно, в этом вопросе Украина под присмотром ЕС добилась поистине небывалых "успехов", - заключила представитель МИД РФ.