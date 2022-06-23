https://ria.ru/20220623/ukraina-1797675038.html

Захарова назвала вывод Еврокомиссии по успехам Киева шитым белыми нитками

Захарова назвала вывод Еврокомиссии по успехам Киева шитым белыми нитками - РИА Новости, 23.06.2022

Захарова назвала вывод Еврокомиссии по успехам Киева шитым белыми нитками

Вывод Еврокомиссии об успехах Киева для статуса кандидата на вступление в ЕС шит белыми нитками, Украина под присмотром ЕС добилась поистине небывалых "успехов" РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T18:51

2022-06-23T18:51

2022-06-23T18:51

россия

евросоюз

еврокомиссия

украина

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Вывод Еврокомиссии об успехах Киева для статуса кандидата на вступление в ЕС шит белыми нитками, Украина под присмотром ЕС добилась поистине небывалых "успехов" по "прибалтийскому" пути насаждения ксенофобии и нетерпимости, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Еврокомиссия опубликовала мнение по заявке Киева на членство в ЕС, в котором отмечается, что Украина "значительно продвинулась" в обеспечении демократии, верховенства права, прав человека и интересов нацменьшинств. По мнению Захаровой, соответствующий раздел документа – "наглядный пример беспринципного, избирательного использования Евросоюзом темы защиты прав человека и продвижения демократии"."Странам, лояльным Брюсселю, даруется индульгенция на безнаказанное осуществление политики, идущей вразрез с международными правочеловеческими стандартами. В отношении же таких государств, как Россия и Китай, проводящих политический курс, основанный на национальных интересах, Брюссель последовательно применяет методы давления, противоречащие основным нормам международного права", - говорится в комментарии, опубликованном на портале МИД РФ.По словам Захаровой, Брюссель откровенно использует тему защиты прав человека для вмешательства во внутренние дела суверенных государств и оправдания односторонних санкций. "Несмотря на шитый белыми нитками вывод о "достаточных" успехах Киева для получения статуса кандидата на вступление в ЕС, в документе прямо указано, что возможности защиты и обеспечения соблюдения прав человека "остаются ограниченными", - уточняет представитель МИД РФ.Что касается сомнительного вывода Еврокомиссии, о том, что "Украина хорошо продвинулась в достижении стабильной работы своих институтов, гарантирующих обеспечение демократии, прав человека и соблюдения защиты прав меньшинств", то, по мнению представителя МИД РФ, напрашивается вопрос о том, кто и куда "хорошо продвинулся"."Мы отлично помним, что вступившие в ЕС еще в 2004 году страны Прибалтики взяли на себя обязательство под гарантии ЕС защищать права человека и лиц, относящихся к меньшинствам. Соответствующее положение закреплено в т.ч. в "Совместном заявлении о расширении ЕС и отношениях Россия-ЕС", принятом 27 апреля 2004 г. На деле возможности реализации основных прав у русскоязычного населения в прибалтийских странах за прошедший с вступления в ЕС период сведены практически к нулю", - указала Захарова. Она добавила, что "бацилла русофобии из Прибалтики еще и распространилась на другие страны-члены ЕС"."Если речь о продвижении Киева по "прибалтийскому" пути насаждения ксенофобии и нетерпимости, то, действительно, в этом вопросе Украина под присмотром ЕС добилась поистине небывалых "успехов", - заключила представитель МИД РФ.

https://ria.ru/20220623/ukraina-1797403769.html

https://ria.ru/20220518/ukraina-1789186309.html

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Кирилл Волков

россия, евросоюз, еврокомиссия, украина, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова