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Шольц отметил важность решения о европейской перспективе Украины для ЕС - РИА Новости, 23.06.2022
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Шольц отметил важность решения о европейской перспективе Украины для ЕС
Шольц отметил важность решения о европейской перспективе Украины для ЕС - РИА Новости, 23.06.2022
Шольц отметил важность решения о европейской перспективе Украины для ЕС
Решение о европейской перспективе Украины важно для ЕС и его расширения, заявил на полях Европейского совета в Брюсселе канцлер ФРГ Олаф Шольц. РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T16:54
2022-06-23T17:01
в мире
украина
молдавия
евросоюз
олаф шольц
германия
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БЕРЛИН, 23 июн - РИА Новости. Решение о европейской перспективе Украины важно для ЕС и его расширения, заявил на полях Европейского совета в Брюсселе канцлер ФРГ Олаф Шольц.По его словам, это относится и к перспективам государств Западных Балкан по вступлению в ЕС, некоторые из этих стран ждут своей очереди почти 20 лет, "и это причина для того, чтобы вновь приложить усилия, чтобы эти страны сейчас смогли реализовать свои перспективы на вступление".Еврокомиссия 18 июня рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус стран-кандидатов с выполнением ряда предварительных условий для начала переговоров о присоединении.
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в мире, украина, молдавия, евросоюз, олаф шольц, германия
16:54 23.06.2022 (обновлено: 17:01 23.06.2022)
 
Шольц отметил важность решения о европейской перспективе Украины для ЕС

Канцлер ФРГ Шольц отметил важность решения по Украине для Евросоюза и его расширения

© AFP 2022 / John ThysКанцлер ФРГ Олаф Шольц на саммите ЕС в Брюсселе. 23 июня 2022
Канцлер ФРГ Олаф Шольц на саммите ЕС в Брюсселе. 23 июня 2022 - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© AFP 2022 / John Thys
Канцлер ФРГ Олаф Шольц на саммите ЕС в Брюсселе. 23 июня 2022
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БЕРЛИН, 23 июн - РИА Новости. Решение о европейской перспективе Украины важно для ЕС и его расширения, заявил на полях Европейского совета в Брюсселе канцлер ФРГ Олаф Шольц.
"Примем важное решение для европейской перспективы Украины, это будет иметь последствия для Европы, а также непосредственно для Украины и ее решительных усилий. Речь о том, чтобы мы делаем возможными условия для следования по этому полному вызовов пути для Украины, одновременно речь идет о том, что мы понимаем, что должны стать способными к расширению", - сказал канцлер прессе.
По его словам, это относится и к перспективам государств Западных Балкан по вступлению в ЕС, некоторые из этих стран ждут своей очереди почти 20 лет, "и это причина для того, чтобы вновь приложить усилия, чтобы эти страны сейчас смогли реализовать свои перспективы на вступление".
"Германия будет это активно поддерживать - прогресс в этом направлении", - добавил Шольц.
Еврокомиссия 18 июня рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус стран-кандидатов с выполнением ряда предварительных условий для начала переговоров о присоединении.
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