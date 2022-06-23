https://ria.ru/20220623/ukraina-1797630126.html

Шольц отметил важность решения о европейской перспективе Украины для ЕС

Шольц отметил важность решения о европейской перспективе Украины для ЕС - РИА Новости, 23.06.2022

Шольц отметил важность решения о европейской перспективе Украины для ЕС

Решение о европейской перспективе Украины важно для ЕС и его расширения, заявил на полях Европейского совета в Брюсселе канцлер ФРГ Олаф Шольц. РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T16:54

2022-06-23T16:54

2022-06-23T17:01

в мире

украина

молдавия

евросоюз

олаф шольц

германия

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БЕРЛИН, 23 июн - РИА Новости. Решение о европейской перспективе Украины важно для ЕС и его расширения, заявил на полях Европейского совета в Брюсселе канцлер ФРГ Олаф Шольц.По его словам, это относится и к перспективам государств Западных Балкан по вступлению в ЕС, некоторые из этих стран ждут своей очереди почти 20 лет, "и это причина для того, чтобы вновь приложить усилия, чтобы эти страны сейчас смогли реализовать свои перспективы на вступление".Еврокомиссия 18 июня рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус стран-кандидатов с выполнением ряда предварительных условий для начала переговоров о присоединении.

https://ria.ru/20220621/sanktsii-1797000663.html

украина

молдавия

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в мире, украина, молдавия, евросоюз, олаф шольц, германия