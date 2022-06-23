16:54 23.06.2022 (обновлено: 17:01 23.06.2022)
Шольц отметил важность решения о европейской перспективе Украины для ЕС
Канцлер ФРГ Шольц отметил важность решения по Украине для Евросоюза и его расширения
Канцлер ФРГ Олаф Шольц на саммите ЕС в Брюсселе. 23 июня 2022
БЕРЛИН, 23 июн - РИА Новости. Решение о европейской перспективе Украины важно для ЕС и его расширения, заявил на полях Европейского совета в Брюсселе канцлер ФРГ Олаф Шольц.
"Примем важное решение для европейской перспективы Украины, это будет иметь последствия для Европы, а также непосредственно для Украины и ее решительных усилий. Речь о том, чтобы мы делаем возможными условия для следования по этому полному вызовов пути для Украины, одновременно речь идет о том, что мы понимаем, что должны стать способными к расширению", - сказал канцлер прессе.
По его словам, это относится и к перспективам государств Западных Балкан по вступлению в ЕС, некоторые из этих стран ждут своей очереди почти 20 лет, "и это причина для того, чтобы вновь приложить усилия, чтобы эти страны сейчас смогли реализовать свои перспективы на вступление".
"Германия будет это активно поддерживать - прогресс в этом направлении", - добавил Шольц.
Еврокомиссия 18 июня рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус стран-кандидатов с выполнением ряда предварительных условий для начала переговоров о присоединении.