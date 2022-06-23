https://ria.ru/20220623/turtsiya-1797560940.html

В Турции выяснили, почему начались пожары в курортном регионе

В Турции выяснили, почему начались пожары в курортном регионе - РИА Новости, 23.06.2022

В Турции выяснили, почему начались пожары в курортном регионе

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу на вопрос о наличии диверсии в связи с лесными пожарами в курортном Мармарисе заявил, что правоохранительные органы установили,... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T14:41

2022-06-23T14:41

2022-06-23T14:41

туризм

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турция

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АНКАРА, 23 июн – РИА Новости. Глава МВД Турции Сулейман Сойлу на вопрос о наличии диверсии в связи с лесными пожарами в курортном Мармарисе заявил, что правоохранительные органы установили, как началось возгорание, и они расскажут об этом в ближайшее время.Управление лесного хозяйства провинции Мугла в Турции во вторник информировало, что крупный лесной пожар вспыхнул в Мармарисе, из-за сильных порывов ветра огонь продолжает распространяться. По данным СМИ, к тушению пожаров привлечены 20 вертолетов и 14 самолетов. Президент Тайип Эрдоган совершил в среду вертолетную инспекцию в Мармарисе, власти обещают привлечь к ответственности виновных. У турецких властей есть подозрения о диверсии в связи с бушующими лесными пожарами в этом курортном городе, сообщил ранее министр сельского и лесного хозяйства Вахит Киришчи."Показывать государство недееспособным в данной ситуации — это неправильное поведение. Наше министерство лесного хозяйства очень хорошо осуществляет планирование. Безопасность тоже обеспечивается. Мы установили, как начался пожар. Работаем. Мы поделимся этим в ближайшее время", — сообщил Сойлу журналистам.

https://ria.ru/20220622/turtsiya-1797437179.html

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Лана Баева

туризм, турция, мармарис, мугла (провинция), новости - туризм, туристы