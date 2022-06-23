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В Турции выяснили, почему начались пожары в курортном регионе - РИА Новости, 23.06.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220623/turtsiya-1797560940.html
В Турции выяснили, почему начались пожары в курортном регионе
В Турции выяснили, почему начались пожары в курортном регионе - РИА Новости, 23.06.2022
В Турции выяснили, почему начались пожары в курортном регионе
Глава МВД Турции Сулейман Сойлу на вопрос о наличии диверсии в связи с лесными пожарами в курортном Мармарисе заявил, что правоохранительные органы установили,... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T14:41
2022-06-23T14:41
туризм
туризм
турция
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новости - туризм
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АНКАРА, 23 июн – РИА Новости. Глава МВД Турции Сулейман Сойлу на вопрос о наличии диверсии в связи с лесными пожарами в курортном Мармарисе заявил, что правоохранительные органы установили, как началось возгорание, и они расскажут об этом в ближайшее время.Управление лесного хозяйства провинции Мугла в Турции во вторник информировало, что крупный лесной пожар вспыхнул в Мармарисе, из-за сильных порывов ветра огонь продолжает распространяться. По данным СМИ, к тушению пожаров привлечены 20 вертолетов и 14 самолетов. Президент Тайип Эрдоган совершил в среду вертолетную инспекцию в Мармарисе, власти обещают привлечь к ответственности виновных. У турецких властей есть подозрения о диверсии в связи с бушующими лесными пожарами в этом курортном городе, сообщил ранее министр сельского и лесного хозяйства Вахит Киришчи."Показывать государство недееспособным в данной ситуации — это неправильное поведение. Наше министерство лесного хозяйства очень хорошо осуществляет планирование. Безопасность тоже обеспечивается. Мы установили, как начался пожар. Работаем. Мы поделимся этим в ближайшее время", — сообщил Сойлу журналистам.
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туризм, турция, мармарис, мугла (провинция), новости - туризм, туристы
14:41 23.06.2022
 
В Турции выяснили, почему начались пожары в курортном регионе

Глава МВД Турции пообещал скоро рассказать, был ли пожар в Мармарисе диверсией

© Фото : Анна ШамаховаЗакат в Мармарисе
Закат в Мармарисе - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© Фото : Анна Шамахова
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АНКАРА, 23 июн – РИА Новости. Глава МВД Турции Сулейман Сойлу на вопрос о наличии диверсии в связи с лесными пожарами в курортном Мармарисе заявил, что правоохранительные органы установили, как началось возгорание, и они расскажут об этом в ближайшее время.
Управление лесного хозяйства провинции Мугла в Турции во вторник информировало, что крупный лесной пожар вспыхнул в Мармарисе, из-за сильных порывов ветра огонь продолжает распространяться.
По данным СМИ, к тушению пожаров привлечены 20 вертолетов и 14 самолетов. Президент Тайип Эрдоган совершил в среду вертолетную инспекцию в Мармарисе, власти обещают привлечь к ответственности виновных. У турецких властей есть подозрения о диверсии в связи с бушующими лесными пожарами в этом курортном городе, сообщил ранее министр сельского и лесного хозяйства Вахит Киришчи.
"Показывать государство недееспособным в данной ситуации — это неправильное поведение. Наше министерство лесного хозяйства очень хорошо осуществляет планирование. Безопасность тоже обеспечивается. Мы установили, как начался пожар. Работаем. Мы поделимся этим в ближайшее время", — сообщил Сойлу журналистам.
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Турецкие власти подозревают диверсию в связи с лесными пожарами в Мармарисе
 
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