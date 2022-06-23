https://ria.ru/20220623/turisty-1797558160.html

Эксперты прогнозируют, что иностранных гостей в России летом почти не будет

Эксперты прогнозируют, что иностранных гостей в России летом почти не будет - РИА Новости, 23.06.2022

Эксперты прогнозируют, что иностранных гостей в России летом почти не будет

Иностранных гостей в России в этом летнем сезоне практически не будет, туроператоры ждут незначительное число путешественников из стран Ближнего Востока, Южной... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T19:08

2022-06-23T19:08

2022-06-23T19:08

туризм

туризм

новости - туризм

зарина догузова

россия

ближний восток

южная корея

ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Иностранных гостей в России в этом летнем сезоне практически не будет, туроператоры ждут незначительное число путешественников из стран Ближнего Востока, Южной Кореи и ряда государств Юго-Восточной Азии, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР)."От поездок туристов останавливают сокращение объемов и кратное удорожание перевозки, визовые ограничения, невозможность платить банковскими картами и другие факторы", — сообщили в АТОР.В ассоциации отмечают, что на данный момент на лето поступают только единичные запросы. Туроператоры ждут незначительный объем туристов из стран Ближнего Востока, Южной Кореи и ряда государств Юго-Восточной Азии. "Зарубежные туроператоры сейчас опасаются предлагать туристам поездки в Россию, ожидая окончания кризиса", — пояснили в АТОР.По словам экспертов, вместо иностранных туристов отели Москвы и Санкт-Петербурга — самые популярные города у иностранцев — будут заполнять путешественники из регионов России. Но в отличие от иностранцев, у россиян наибольшим спросом пользуется низкий и средний ценовой сегмент размещения – отели категории "три звезды", и в меньшей степени – "четверки". "В Москве и Санкт-Петербурге уже сейчас наблюдается снижение внутреннего спроса на категорию отелей "четыре звезды" из-за ухода Booking.com и отключения России от глобальных сетей бронирования", — рассказали а АТОР.Глава Ростуризма Зарина Догузова во время ПМЭФ сообщала, что в ведомстве также ожидают спад потока иностранных туристов. По ее словам, в прошлые годы экспорт услуг в туризме, доходы от въезда иностранцев, обеспечивали России больше 11 миллиардов долларов в год. В 2022 году этот показатель, согласно прогнозам Ростуризма, упадет до двух миллиардов долларов – то есть сократится больше чем в пять раз.

https://ria.ru/20220616/viza-1795697976.html

россия

ближний восток

южная корея

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Лана Баева

туризм, новости - туризм, зарина догузова, россия, ближний восток, южная корея, ассоциация туроператоров россии (атор), федеральное агентство по туризму (ростуризм), петербургский международный экономический форум (фонд), туристы