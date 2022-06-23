https://ria.ru/20220623/turisty-1797558160.html
Эксперты прогнозируют, что иностранных гостей в России летом почти не будет
Эксперты прогнозируют, что иностранных гостей в России летом почти не будет - РИА Новости, 23.06.2022
Эксперты прогнозируют, что иностранных гостей в России летом почти не будет
Иностранных гостей в России в этом летнем сезоне практически не будет, туроператоры ждут незначительное число путешественников из стран Ближнего Востока, Южной... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T19:08
2022-06-23T19:08
2022-06-23T19:08
туризм
туризм
новости - туризм
зарина догузова
россия
ближний восток
южная корея
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Иностранных гостей в России в этом летнем сезоне практически не будет, туроператоры ждут незначительное число путешественников из стран Ближнего Востока, Южной Кореи и ряда государств Юго-Восточной Азии, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР)."От поездок туристов останавливают сокращение объемов и кратное удорожание перевозки, визовые ограничения, невозможность платить банковскими картами и другие факторы", — сообщили в АТОР.В ассоциации отмечают, что на данный момент на лето поступают только единичные запросы. Туроператоры ждут незначительный объем туристов из стран Ближнего Востока, Южной Кореи и ряда государств Юго-Восточной Азии. "Зарубежные туроператоры сейчас опасаются предлагать туристам поездки в Россию, ожидая окончания кризиса", — пояснили в АТОР.По словам экспертов, вместо иностранных туристов отели Москвы и Санкт-Петербурга — самые популярные города у иностранцев — будут заполнять путешественники из регионов России. Но в отличие от иностранцев, у россиян наибольшим спросом пользуется низкий и средний ценовой сегмент размещения – отели категории "три звезды", и в меньшей степени – "четверки". "В Москве и Санкт-Петербурге уже сейчас наблюдается снижение внутреннего спроса на категорию отелей "четыре звезды" из-за ухода Booking.com и отключения России от глобальных сетей бронирования", — рассказали а АТОР.Глава Ростуризма Зарина Догузова во время ПМЭФ сообщала, что в ведомстве также ожидают спад потока иностранных туристов. По ее словам, в прошлые годы экспорт услуг в туризме, доходы от въезда иностранцев, обеспечивали России больше 11 миллиардов долларов в год. В 2022 году этот показатель, согласно прогнозам Ростуризма, упадет до двух миллиардов долларов – то есть сократится больше чем в пять раз.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, зарина догузова, россия, ближний восток, южная корея, ассоциация туроператоров россии (атор), федеральное агентство по туризму (ростуризм), петербургский международный экономический форум (фонд), туристы
Эксперты прогнозируют, что иностранных гостей в России летом почти не будет
Эксперты уверены, что иностранных туристов в России в этом летнем сезоне почти не будет
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Иностранных гостей в России в этом летнем сезоне практически не будет, туроператоры ждут незначительное число путешественников из стран Ближнего Востока, Южной Кореи и ряда государств Юго-Восточной Азии, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"От поездок туристов останавливают сокращение объемов и кратное удорожание перевозки, визовые ограничения, невозможность платить банковскими картами и другие факторы", — сообщили в АТОР.
В ассоциации отмечают, что на данный момент на лето поступают только единичные запросы. Туроператоры ждут незначительный объем туристов из стран Ближнего Востока, Южной Кореи и ряда государств Юго-Восточной Азии. "Зарубежные туроператоры сейчас опасаются предлагать туристам поездки в Россию, ожидая окончания кризиса", — пояснили в АТОР.
По словам экспертов, вместо иностранных туристов отели Москвы и Санкт-Петербурга — самые популярные города у иностранцев — будут заполнять путешественники из регионов России. Но в отличие от иностранцев, у россиян наибольшим спросом пользуется низкий и средний ценовой сегмент размещения – отели категории "три звезды", и в меньшей степени – "четверки".
"В Москве и Санкт-Петербурге уже сейчас наблюдается снижение внутреннего спроса на категорию отелей "четыре звезды" из-за ухода Booking.com и отключения России от глобальных сетей бронирования", — рассказали а АТОР.
Глава Ростуризма Зарина Догузова во время ПМЭФ сообщала, что в ведомстве также ожидают спад потока иностранных туристов. По ее словам, в прошлые годы экспорт услуг в туризме, доходы от въезда иностранцев, обеспечивали России больше 11 миллиардов долларов в год. В 2022 году этот показатель, согласно прогнозам Ростуризма, упадет до двух миллиардов долларов – то есть сократится больше чем в пять раз.