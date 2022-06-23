https://ria.ru/20220623/turisty-1797449043.html

Сихотэ-Алинский заповедник впервые с 2013 года примет круизные суда

Сихотэ-Алинский заповедник впервые с 2013 года примет круизные суда - РИА Новости, 23.06.2022

Сихотэ-Алинский заповедник впервые с 2013 года примет круизные суда

Сихотэ-Алинский заповедник в Приморье в этом году впервые с 2013 года примет туристов с круизных судов, рассказала РИА Новости директор учреждения Светлана... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T03:26

2022-06-23T03:26

2022-06-23T03:26

туризм

светлана сутырина

юнеско

сихотэ-алинский заповедник

общество

владивосток

приморский край

камчатский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797058593_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_310ecd3dc5e68eaabb81673b35a3d525.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 23 июн – РИА Новости. Сихотэ-Алинский заповедник в Приморье в этом году впервые с 2013 года примет туристов с круизных судов, рассказала РИА Новости директор учреждения Светлана Сутырина.По ее словам, у заповедника уже был успешный опыт приема круизных туристов в 2013 году."Туристы высаживаются в бухте Удобная, мы проводим их по двум тропам: "Мыс Северный" и "Озеро Благодатное". За один день мы охватываем большое количество туристов, и они всегда довольны, у них остается время на посещение поселка Терней, где им также проводят экскурсии. Спрос у круизных туристов появляется, и это радует", — добавила собеседница агентства.Она также рассказала, что в прошлом году заповедник в целом принял 4,2 тысячи туристов.Сихотэ-Алинский биосферный заповедник включен в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО, он расположен на территории трех районов Приморского края: Тернейского, Красноармейского и Дальнегорского. Именно здесь находятся наиболее обширные естественные места обитания амурского тигра.

https://ria.ru/20220622/tropa-1797194563.html

https://ria.ru/20220623/goraly-1797448856.html

владивосток

приморский край

камчатский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

светлана сутырина, юнеско, сихотэ-алинский заповедник, общество, владивосток, приморский край, камчатский край