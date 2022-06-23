https://ria.ru/20220623/turisty-1797449043.html
Сихотэ-Алинский заповедник впервые с 2013 года примет круизные суда
Сихотэ-Алинский заповедник впервые с 2013 года примет круизные суда - РИА Новости, 23.06.2022
Сихотэ-Алинский заповедник впервые с 2013 года примет круизные суда
Сихотэ-Алинский заповедник в Приморье в этом году впервые с 2013 года примет туристов с круизных судов, рассказала РИА Новости директор учреждения Светлана... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T03:26
2022-06-23T03:26
2022-06-23T03:26
туризм
светлана сутырина
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общество
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ВЛАДИВОСТОК, 23 июн – РИА Новости. Сихотэ-Алинский заповедник в Приморье в этом году впервые с 2013 года примет туристов с круизных судов, рассказала РИА Новости директор учреждения Светлана Сутырина.По ее словам, у заповедника уже был успешный опыт приема круизных туристов в 2013 году."Туристы высаживаются в бухте Удобная, мы проводим их по двум тропам: "Мыс Северный" и "Озеро Благодатное". За один день мы охватываем большое количество туристов, и они всегда довольны, у них остается время на посещение поселка Терней, где им также проводят экскурсии. Спрос у круизных туристов появляется, и это радует", — добавила собеседница агентства.Она также рассказала, что в прошлом году заповедник в целом принял 4,2 тысячи туристов.Сихотэ-Алинский биосферный заповедник включен в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО, он расположен на территории трех районов Приморского края: Тернейского, Красноармейского и Дальнегорского. Именно здесь находятся наиболее обширные естественные места обитания амурского тигра.
https://ria.ru/20220622/tropa-1797194563.html
https://ria.ru/20220623/goraly-1797448856.html
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светлана сутырина, юнеско, сихотэ-алинский заповедник, общество, владивосток, приморский край, камчатский край
Сихотэ-Алинский заповедник впервые с 2013 года примет круизные суда
Директор Сутырина: Сихотэ-Алинский заповедник впервые с 2013 года примет круизные суда
ВЛАДИВОСТОК, 23 июн – РИА Новости. Сихотэ-Алинский заповедник в Приморье в этом году впервые с 2013 года примет туристов с круизных судов, рассказала РИА Новости директор учреждения Светлана Сутырина.
"Рост турпотока начался в 2021 году, потому что передвижение по стране уже было свободным, а за границу еще было нельзя. Люди были в поисках объектов внутреннего туризма. В этом году границы почти везде закрыты, но у людей есть потребность путешествовать. Вполне можно ожидать, что туристы, в том числе из западных регионов страны, к нам поедут. Пока прогнозы благоприятные. У нас много заявок на июль и август, люди едут, интересуются. В этом году ждем несколько групп туристов, которые хотят к нам зайти на круизных судах. Ждем их в 20-х числах июня. Одни идут с юга Приморского края, другие — с Камчатки", — сообщила Сутырина.
По ее словам, у заповедника уже был успешный опыт приема круизных туристов в 2013 году.
"Туристы высаживаются в бухте Удобная, мы проводим их по двум тропам: "Мыс Северный" и "Озеро Благодатное". За один день мы охватываем большое количество туристов, и они всегда довольны, у них остается время на посещение поселка Терней, где им также проводят экскурсии. Спрос у круизных туристов появляется, и это радует", — добавила собеседница агентства.
Она также рассказала, что в прошлом году заповедник в целом принял 4,2 тысячи туристов.
Сихотэ-Алинский биосферный заповедник включен в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО
, он расположен на территории трех районов Приморского края: Тернейского, Красноармейского и Дальнегорского. Именно здесь находятся наиболее обширные естественные места обитания амурского тигра.