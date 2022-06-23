https://ria.ru/20220623/turbiny-1797661064.html

Российский посол рассказал о переговорах по турбинам для "Северного потока"

Российский посол рассказал о переговорах по турбинам для "Северного потока" - РИА Новости, 23.06.2022

Российский посол рассказал о переговорах по турбинам для "Северного потока"

Между Канадой и Германией идет интенсивный, хоть и не афишированный диалог о турбинах для "Северного потока", заявил посол РФ в Оттаве Олег Степанов. РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T18:05

2022-06-23T18:05

2022-06-23T18:24

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Между Канадой и Германией идет интенсивный, хоть и не афишированный диалог о турбинах для "Северного потока", заявил посол РФ в Оттаве Олег Степанов.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что не возвращаются с ремонта турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в "Северный поток", ничего преднамеренного с российской стороны нет. По его словам, это последствия антироссийских санкций и проблемы, которые "не связаны с нами". Песков неоднократно говорил, что Россия никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать, а продает топливо исключительно в своих интересах, для увеличения благосостояния россиян и на коммерческой основе.Европейская комиссия после начала Россией военной операции на Украине разработала план REPowerEU. Он предполагает снижение импорта российского газа примерно на 100 миллиардов кубометров - на две трети - к концу года. По данным Международного энергетического агентства, Евросоюз в 2021 году импортировал из России 155 миллиардов кубометров природного газа, что составляет 45% от объёма европейского импорта и 40% от его общего потребления.Поставки по "Северного потоку" сейчас составляют до 40% от максимальной мощности трубопровода. Уровень заполнения газохранилищ в ФРГ составляет 57,57%. Согласно сайту оператора "Северного потока", объем заявок на газовые сутки 20 июня составил около 64 миллионов кубометров, это примерно 40% от максимальной мощности магистрали и на 60% ниже майского уровня - почти 170 миллионов кубометров.

https://ria.ru/20220623/gaz-1797622069.html

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Владимир Лаврентьев

экономика, россия, германия, siemens, евросоюз, северный поток, природный газ, в мире, канада