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Канадский министр: вопрос с турбинами Siemens могут обсудить на саммите G7 - РИА Новости, 23.06.2022
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Канадский министр: вопрос с турбинами Siemens могут обсудить на саммите G7
Канадский министр: вопрос с турбинами Siemens могут обсудить на саммите G7 - РИА Новости, 23.06.2022
Канадский министр: вопрос с турбинами Siemens могут обсудить на саммите G7
Проблему с турбинами для трубопровода "Северный поток", скорее всего, обсудят в кулуарах саммита G7, но ее решение может занять больше времени, заявил в беседе... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T01:06
2022-06-23T01:59
канада
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siemens
северный поток
газпром
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Проблему с турбинами для трубопровода "Северный поток", скорее всего, обсудят в кулуарах саммита G7, но ее решение может занять больше времени, заявил в беседе с агентством Рейтер министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон.Политик подчеркнул, что в Германии очень обеспокоены уменьшением поставок голубого топлива из-за проблем с частями, необходимыми для нормального функционирования трубопровода."Газпром" с 16 июня снизил поставки газа в Европу через "Северный поток" до 67 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 из-за задержки с возвратом из ремонта газоперекачивающего агрегата с компрессорной станции "Портовая". Оборудование ремонтировали на заводе Siemens Energy в Монреале, но Канада не позволяет вернуть агрегат в Россию из-за собственных санкций. Работу еще одной газотурбины предписал остановить Ростехнадзор, так как у нее также подошел срок ТО.Таким образом, сейчас действуют два маршрута поставок российского газа в Европу: 42 миллиона кубометров в сутки через Украину и 67 миллионов — через "Северный поток".Германия, как и другие западные страны, столкнулась с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против России после начала специальной военной операции на Украине. В то же время Берлин, по заверению властей, старается уменьшить зависимость от российского газа.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно отмечал, что Москва никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать, а продает топливо исключительно в своих интересах, для увеличения благосостояния россиян и на коммерческой основе.
https://ria.ru/20220622/evropa-1797126135.html
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канада, берлин (город), оттава, siemens, северный поток, газпром, экономика, в мире, москва
01:06 23.06.2022 (обновлено: 01:59 23.06.2022)
 
Канадский министр: вопрос с турбинами Siemens могут обсудить на саммите G7

Канадский министр Уилкинсон: вопрос с турбинами Siemens могут обсудить на саммите G7

© AP Photo / Michael SohnГазопровод "Северный поток" в Любмине, Германия
Газопровод Северный поток в Любмине, Германия - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© AP Photo / Michael Sohn
Газопровод "Северный поток" в Любмине, Германия. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Проблему с турбинами для трубопровода "Северный поток", скорее всего, обсудят в кулуарах саммита G7, но ее решение может занять больше времени, заявил в беседе с агентством Рейтер министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон.

"Я уверен, что он (вопрос с турбиной. — Прим. ред.) всплывет по крайней мере в коридорах G7... Я бы не рассчитывал на то, что мы найдем решение перед завершением (саммита. — Прим. ред.)", — предположил Уилкинсон.

Политик подчеркнул, что в Германии очень обеспокоены уменьшением поставок голубого топлива из-за проблем с частями, необходимыми для нормального функционирования трубопровода.
"Газпром" с 16 июня снизил поставки газа в Европу через "Северный поток" до 67 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 из-за задержки с возвратом из ремонта газоперекачивающего агрегата с компрессорной станции "Портовая". Оборудование ремонтировали на заводе Siemens Energy в Монреале, но Канада не позволяет вернуть агрегат в Россию из-за собственных санкций. Работу еще одной газотурбины предписал остановить Ростехнадзор, так как у нее также подошел срок ТО.
Газопровод Северный поток в Любмине, Германия - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
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Выживет ли Европа без российского газа
Таким образом, сейчас действуют два маршрута поставок российского газа в Европу: 42 миллиона кубометров в сутки через Украину и 67 миллионов — через "Северный поток".
Германия, как и другие западные страны, столкнулась с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против России после начала специальной военной операции на Украине. В то же время Берлин, по заверению властей, старается уменьшить зависимость от российского газа.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно отмечал, что Москва никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать, а продает топливо исключительно в своих интересах, для увеличения благосостояния россиян и на коммерческой основе.
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КанадаБерлин (город)ОттаваSiemensСеверный потокГазпромЭкономикаВ миреМосква
 
 
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