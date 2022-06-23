https://ria.ru/20220623/turbiny-1797445345.html

Канадский министр: вопрос с турбинами Siemens могут обсудить на саммите G7

Канадский министр: вопрос с турбинами Siemens могут обсудить на саммите G7 - РИА Новости, 23.06.2022

Канадский министр: вопрос с турбинами Siemens могут обсудить на саммите G7

Проблему с турбинами для трубопровода "Северный поток", скорее всего, обсудят в кулуарах саммита G7, но ее решение может занять больше времени, заявил в беседе... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T01:06

2022-06-23T01:06

2022-06-23T01:59

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Проблему с турбинами для трубопровода "Северный поток", скорее всего, обсудят в кулуарах саммита G7, но ее решение может занять больше времени, заявил в беседе с агентством Рейтер министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон.Политик подчеркнул, что в Германии очень обеспокоены уменьшением поставок голубого топлива из-за проблем с частями, необходимыми для нормального функционирования трубопровода."Газпром" с 16 июня снизил поставки газа в Европу через "Северный поток" до 67 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 из-за задержки с возвратом из ремонта газоперекачивающего агрегата с компрессорной станции "Портовая". Оборудование ремонтировали на заводе Siemens Energy в Монреале, но Канада не позволяет вернуть агрегат в Россию из-за собственных санкций. Работу еще одной газотурбины предписал остановить Ростехнадзор, так как у нее также подошел срок ТО.Таким образом, сейчас действуют два маршрута поставок российского газа в Европу: 42 миллиона кубометров в сутки через Украину и 67 миллионов — через "Северный поток".Германия, как и другие западные страны, столкнулась с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против России после начала специальной военной операции на Украине. В то же время Берлин, по заверению властей, старается уменьшить зависимость от российского газа.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно отмечал, что Москва никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать, а продает топливо исключительно в своих интересах, для увеличения благосостояния россиян и на коммерческой основе.

https://ria.ru/20220622/evropa-1797126135.html

https://ria.ru/20220620/gaz-1796644785.html

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