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Польские священники не собираются поглощать Львовскую архиепископию
Польские священники не собираются поглощать Львовскую архиепископию - РИА Новости, 23.06.2022
Польские священники не собираются поглощать Львовскую архиепископию
Конференция польских епископов (KEP) опровергла данные о ее намерении поглотить Львовскую архиепископию Римско-католической церкви на Украине. РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T15:12
2022-06-23T15:12
2022-06-23T15:20
религия
сергей нарышкин
украина
варшава
ватикан
римско-католическая церковь
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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ВАРШАВА, 23 июн - РИА Новости. Конференция польских епископов (KEP) опровергла данные о ее намерении поглотить Львовскую архиепископию Римско-католической церкви на Украине.В среду директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что Конференция польских епископов всерьез обсуждает вопрос о поглощении Львовской архиепископии Римско-католической церкви на Украине. Глава СВР рассказал, что для этого предлагается "отредактировать" положения конкордата, заключенного между Варшавой и Ватиканом в 1993 году и ратифицированного сеймом в 1998 году. В частности, ожидается внесение поправок в шестую статью этого договора, что снимет запрет на деятельность польских католиков за пределами Польши."Абсурдность этой информации вполне очевидна, и трудно даже это комментировать", - заявил журналистам пресс-секретарь Конференции польских епископов Лешек Генсяк.По его утверждению, российские спецслужбы готовят материалы, целью которых является "показать польский Костел с не самой лучшей стороны".
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сергей нарышкин, украина, варшава, ватикан, римско-католическая церковь, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
15:12 23.06.2022 (обновлено: 15:20 23.06.2022)
Польские священники не собираются поглощать Львовскую архиепископию
Польские епископы опровергли данные о намерении поглотить Львовскую архиепископию