https://ria.ru/20220623/svyaschenniki-1797593067.html

Польские священники не собираются поглощать Львовскую архиепископию

Польские священники не собираются поглощать Львовскую архиепископию - РИА Новости, 23.06.2022

Польские священники не собираются поглощать Львовскую архиепископию

Конференция польских епископов (KEP) опровергла данные о ее намерении поглотить Львовскую архиепископию Римско-католической церкви на Украине. РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T15:12

2022-06-23T15:12

2022-06-23T15:20

религия

сергей нарышкин

украина

варшава

ватикан

римско-католическая церковь

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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ВАРШАВА, 23 июн - РИА Новости. Конференция польских епископов (KEP) опровергла данные о ее намерении поглотить Львовскую архиепископию Римско-католической церкви на Украине.В среду директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что Конференция польских епископов всерьез обсуждает вопрос о поглощении Львовской архиепископии Римско-католической церкви на Украине. Глава СВР рассказал, что для этого предлагается "отредактировать" положения конкордата, заключенного между Варшавой и Ватиканом в 1993 году и ратифицированного сеймом в 1998 году. В частности, ожидается внесение поправок в шестую статью этого договора, что снимет запрет на деятельность польских католиков за пределами Польши."Абсурдность этой информации вполне очевидна, и трудно даже это комментировать", - заявил журналистам пресс-секретарь Конференции польских епископов Лешек Генсяк.По его утверждению, российские спецслужбы готовят материалы, целью которых является "показать польский Костел с не самой лучшей стороны".

https://ria.ru/20220528/tserkov-1791410982.html

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сергей нарышкин, украина, варшава, ватикан, римско-католическая церковь, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)