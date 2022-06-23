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В Хабаровском крае затонуло маломерное судно - РИА Новости, 23.06.2022
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В Хабаровском крае затонуло маломерное судно
В Хабаровском крае затонуло маломерное судно - РИА Новости, 23.06.2022
В Хабаровском крае затонуло маломерное судно
Маломерное судно затонуло в Охотском море, вблизи побережья Советско-Гаванского района Хабаровского края, экипаж из четырех человек не пострадал, сообщает... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T06:27
2022-06-23T10:35
происшествия
россия
охотское море
сахалинская область
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
хабаровск
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ХАБАРОВСК, 23 июн — РИА Новости. Маломерное судно затонуло в Охотском море, вблизи побережья Советско-Гаванского района Хабаровского края, экипаж из четырех человек не пострадал, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.По данным следственного управления, маломерное судно затонуло около трех часов ночи по местному времени, двигаясь в Татарском проливе Охотского моря, вблизи побережья Советско-Гаванского района.Следователи сообщили о начале проверки по части один статьи 263 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта).Причины происшествия выясняются, устанавливается причиненный собственнику судна ущерб, добавили в ведомстве.По данным погрануправления ФСБ по Сахалинской области, сигнал о терпящей бедствие рыболовецкой шхуне "Орион" поступил ранним утром (по местному времени. — Прим. ред.). Поиск затруднялся сложными метеоусловиями, в частности, нулевой видимостью из-за сильного тумана."Средств спасения и светошумовых средств для подачи сигналов бедствия на судне не оказалось. &lt;...&gt; В корпус шхуны активно поступала забортная вода &lt;...&gt; судно спасти не удалось, шхуна опрокинулась и затонула. &lt;...&gt; Жизни и здоровью потерпевших ничего не угрожает. Следов разлива нефтепродуктов на месте крушения судна не обнаружено", — говорится в сообщении погрануправления.В связи с инцидентом в Татарском проливе Дальневосточная транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности плавания. Надзорное ведомство уточнило, что судовладелец "Ориона" – ООО "Велес", порт регистрации — порт Ванино.
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россия
охотское море
сахалинская область
хабаровск
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происшествия, россия, охотское море, сахалинская область, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), хабаровск
06:27 23.06.2022 (обновлено: 10:35 23.06.2022)
 
В Хабаровском крае затонуло маломерное судно

СК: в Хабаровском крае затонуло маломерное судно, экипаж из четырех человек не пострадал

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ХАБАРОВСК, 23 июн — РИА Новости. Маломерное судно затонуло в Охотском море, вблизи побережья Советско-Гаванского района Хабаровского края, экипаж из четырех человек не пострадал, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
По данным следственного управления, маломерное судно затонуло около трех часов ночи по местному времени, двигаясь в Татарском проливе Охотского моря, вблизи побережья Советско-Гаванского района.

"На борту находились четыре человека, которые были своевременно эвакуированы на другом плавательном средстве сотрудниками ПУ ФСБ России по Сахалинской области (на пограничном сторожевом катере) в порт Советская Гавань", — уточнили в СК.

Следователи сообщили о начале проверки по части один статьи 263 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта).
Причины происшествия выясняются, устанавливается причиненный собственнику судна ущерб, добавили в ведомстве.
По данным погрануправления ФСБ по Сахалинской области, сигнал о терпящей бедствие рыболовецкой шхуне "Орион" поступил ранним утром (по местному времени. — Прим. ред.). Поиск затруднялся сложными метеоусловиями, в частности, нулевой видимостью из-за сильного тумана.
"Средств спасения и светошумовых средств для подачи сигналов бедствия на судне не оказалось. <...> В корпус шхуны активно поступала забортная вода <...> судно спасти не удалось, шхуна опрокинулась и затонула. <...> Жизни и здоровью потерпевших ничего не угрожает. Следов разлива нефтепродуктов на месте крушения судна не обнаружено", — говорится в сообщении погрануправления.
В связи с инцидентом в Татарском проливе Дальневосточная транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности плавания. Надзорное ведомство уточнило, что судовладелец "Ориона" – ООО "Велес", порт регистрации — порт Ванино.
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ПроисшествияРоссияОхотское мореСахалинская областьСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Хабаровск
 
 
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