https://ria.ru/20220623/stipendiya-1797623897.html

Минкультуры разработало проект постановления о стипендии имени Гнесиной

Минкультуры разработало проект постановления о стипендии имени Гнесиной - РИА Новости, 23.06.2022

Минкультуры разработало проект постановления о стипендии имени Гнесиной

Минкультуры РФ разработало проект постановления о стипендии имени Елены Гнесиной, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T17:45

2022-06-23T17:45

2022-06-23T17:45

культура

новости культуры

российская академия музыки имени гнесиных

музыка

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Минкультуры РФ разработало проект постановления о стипендии имени Елены Гнесиной, сообщает пресс-служба ведомства.С 1 сентября 2023 года учреждается 11 персональных ежемесячных стипендий имени Гнесиной в размере 10 тысяч рублей каждая.Они будут назначаться ежегодно для студентов, обучающихся по направлению подготовки "Музыкальное искусство" в Астраханской, Казанской, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Петрозаводской, Ростовской, Санкт-Петербургской, Саратовской, Уральской государственных консерваториях, а также в Российской академии музыки имени Гнесиных.Согласно документу, к участию в конкурсе допускаются студенты, у которых не менее 50 процентов оценок "отлично" по результатам промежуточных аттестаций и нет "удовлетворительно" и "неудовлетворительно". Также учитываются личные творческие достижения в области музыкальных искусств и участие в международных и всероссийских студенческих мероприятиях."Проект постановления в установленном порядке будет утвержден правительством", — добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220623/konkurs-1797549109.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, российская академия музыки имени гнесиных, музыка, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)