https://ria.ru/20220623/stipendiya-1797623897.html
Минкультуры разработало проект постановления о стипендии имени Гнесиной
Минкультуры разработало проект постановления о стипендии имени Гнесиной - РИА Новости, 23.06.2022
Минкультуры разработало проект постановления о стипендии имени Гнесиной
Минкультуры РФ разработало проект постановления о стипендии имени Елены Гнесиной, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T17:45
2022-06-23T17:45
2022-06-23T17:45
культура
новости культуры
российская академия музыки имени гнесиных
музыка
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/143904/15/1439041547_0:0:2785:1568_1920x0_80_0_0_e2170f9135dcbd8fb61775e249528646.jpg
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Минкультуры РФ разработало проект постановления о стипендии имени Елены Гнесиной, сообщает пресс-служба ведомства.С 1 сентября 2023 года учреждается 11 персональных ежемесячных стипендий имени Гнесиной в размере 10 тысяч рублей каждая.Они будут назначаться ежегодно для студентов, обучающихся по направлению подготовки "Музыкальное искусство" в Астраханской, Казанской, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Петрозаводской, Ростовской, Санкт-Петербургской, Саратовской, Уральской государственных консерваториях, а также в Российской академии музыки имени Гнесиных.Согласно документу, к участию в конкурсе допускаются студенты, у которых не менее 50 процентов оценок "отлично" по результатам промежуточных аттестаций и нет "удовлетворительно" и "неудовлетворительно". Также учитываются личные творческие достижения в области музыкальных искусств и участие в международных и всероссийских студенческих мероприятиях."Проект постановления в установленном порядке будет утвержден правительством", — добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220623/konkurs-1797549109.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/143904/15/1439041547_35:0:2766:2048_1920x0_80_0_0_d633483de736c7c6e2d916e608d1a405.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, российская академия музыки имени гнесиных, музыка, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
Минкультуры разработало проект постановления о стипендии имени Гнесиной
Минкультуры разработало проект постановления об учреждении стипендии имени Елены Гнесиной
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Минкультуры РФ разработало проект постановления о стипендии имени Елены Гнесиной, сообщает пресс-служба ведомства.
"В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина о праздновании 150-летия пианистки Елены Фабиановны Гнесиной в 2024 году и учреждении стипендии ее имени Минкультуры России разработало проект постановления правительства РФ", — говорится в пресс-релизе.
С 1 сентября 2023 года учреждается 11 персональных ежемесячных стипендий имени Гнесиной в размере 10 тысяч рублей каждая.
Они будут назначаться ежегодно для студентов, обучающихся по направлению подготовки "Музыкальное искусство" в Астраханской, Казанской, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Петрозаводской, Ростовской, Санкт-Петербургской, Саратовской, Уральской государственных консерваториях, а также в Российской академии музыки имени Гнесиных.
Согласно документу, к участию в конкурсе допускаются студенты, у которых не менее 50 процентов оценок "отлично" по результатам промежуточных аттестаций и нет "удовлетворительно" и "неудовлетворительно".
Также учитываются личные творческие достижения в области музыкальных искусств и участие в международных и всероссийских студенческих мероприятиях.
"Проект постановления в установленном порядке будет утвержден правительством", — добавили в пресс-службе.