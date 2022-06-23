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Умерла создательница купальника "бикини" Пола Стаффорд

Умерла создательница купальника "бикини" Пола Стаффорд - РИА Новости, 23.06.2022

Умерла создательница купальника "бикини" Пола Стаффорд

Австралийка Пола Стаффорд, которая придумала дизайн купальников "бикини", умерла утром в четверг в возрасте 102 лет, сообщил телеканал 9News. РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T13:56

2022-06-23T13:56

2022-06-23T16:22

австралия

квинсленд

лондон

культура

новости культуры

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Австралийка Пола Стаффорд, которая придумала дизайн купальников "бикини", умерла утром в четверг в возрасте 102 лет, сообщил телеканал 9News.Как отмечает 9News, Пола Стаффорд ушла из жизни в спокойствии.Дебют "бикини" состоялся в 1943 году, шокировав консервативную публику штата Квинсленд в Австралии на побережье Голд-Кост. Купальники, которые изначально назвали "французскими", были созданы Стаффорд. Она разделила на две части привычную тогда модель купальников и сократила количество ткани из-за нехватки материалов.Вскоре купальники Стаффорд были показаны в Лондоне и Нью-Йорке. Дизайнер, которая изначально планировала стать архитектором, получила мировую известность.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

австралия, квинсленд, лондон, новости культуры