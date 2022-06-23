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Умерла создательница купальника "бикини" Пола Стаффорд - РИА Новости, 23.06.2022
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Культура
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Умерла создательница купальника "бикини" Пола Стаффорд
Умерла создательница купальника "бикини" Пола Стаффорд - РИА Новости, 23.06.2022
Умерла создательница купальника "бикини" Пола Стаффорд
Австралийка Пола Стаффорд, которая придумала дизайн купальников "бикини", умерла утром в четверг в возрасте 102 лет, сообщил телеканал 9News. РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T13:56
2022-06-23T16:22
австралия
квинсленд
лондон
культура
новости культуры
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Австралийка Пола Стаффорд, которая придумала дизайн купальников "бикини", умерла утром в четверг в возрасте 102 лет, сообщил телеканал 9News.Как отмечает 9News, Пола Стаффорд ушла из жизни в спокойствии.Дебют "бикини" состоялся в 1943 году, шокировав консервативную публику штата Квинсленд в Австралии на побережье Голд-Кост. Купальники, которые изначально назвали "французскими", были созданы Стаффорд. Она разделила на две части привычную тогда модель купальников и сократила количество ткани из-за нехватки материалов.Вскоре купальники Стаффорд были показаны в Лондоне и Нью-Йорке. Дизайнер, которая изначально планировала стать архитектором, получила мировую известность.
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австралия, квинсленд, лондон, новости культуры
13:56 23.06.2022 (обновлено: 16:22 23.06.2022)
 
Умерла создательница купальника "бикини" Пола Стаффорд

В Австралии в возрасте 102 года умерла создательница купальника "бикини" Пола Стаффорд

© Фото : The National Library of AustraliaПола Стаффорд с моделью в бикини
Пола Стаффорд с моделью в бикини - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© Фото : The National Library of Australia
Пола Стаффорд с моделью в бикини. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Австралийка Пола Стаффорд, которая придумала дизайн купальников "бикини", умерла утром в четверг в возрасте 102 лет, сообщил телеканал 9News.
Как отмечает 9News, Пола Стаффорд ушла из жизни в спокойствии.
Дебют "бикини" состоялся в 1943 году, шокировав консервативную публику штата Квинсленд в Австралии на побережье Голд-Кост. Купальники, которые изначально назвали "французскими", были созданы Стаффорд. Она разделила на две части привычную тогда модель купальников и сократила количество ткани из-за нехватки материалов.
Вскоре купальники Стаффорд были показаны в Лондоне и Нью-Йорке. Дизайнер, которая изначально планировала стать архитектором, получила мировую известность.
 
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