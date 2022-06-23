https://ria.ru/20220623/spetsoperatsiya-1797536343.html

Минобороны рассказало об уничтожении артиллерии ВСУ, обстреливавшей Донецк

Минобороны рассказало об уничтожении артиллерии ВСУ, обстреливавшей Донецк - РИА Новости, 23.06.2022

Минобороны рассказало об уничтожении артиллерии ВСУ, обстреливавшей Донецк

Высокоточное оружие России поразило 8 украинских взводов РСЗО "Ураган" и 11 взводов ствольной артиллерии, которые обстреливали Донецк, говорится в сводке... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T12:33

2022-06-23T12:33

2022-06-23T13:38

специальная военная операция на украине

в мире

россия

донецк (днр)

авдеевка

войска воздушно-космической обороны

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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Высокоточное оружие России поразило 8 украинских взводов РСЗО "Ураган" и 11 взводов ствольной артиллерии, которые обстреливали Донецк, говорится в сводке Минобороны России, распространенной в четверг."В рамках контрбатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС России, ракетными войсками и артиллерией на Донецком направлении за сутки поражено восемь украинских взводов РСЗО "Ураган" в районах Авдеевка, Веселое, Дзержинск, Новолуганское, Курдюмовка", - говорится в документе.Отмечается, что также поражены 11 взводов ствольной артиллерии украинских военных, которые обстреливали Донецк и другие населенные пункты Донецкой Народной Республики.

https://ria.ru/20220623/natsionalisty-1797537063.html

россия

донецк (днр)

авдеевка

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Минобороны РФ о потерях противника и уничтожении станции артиллерийской разведки AN-TPQ Вооруженные силы РФ за минувшие сутки в рамках контрбатарейной борьбы поразили 13 взводов украинских реактивных систем залпового огня (РСЗО), а также уничтожили систему артиллерийской разведки американского производства, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. 2022-06-23T12:33 true PT3M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, донецк (днр), авдеевка, войска воздушно-космической обороны