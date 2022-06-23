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Минобороны рассказало об уничтожении артиллерии ВСУ, обстреливавшей Донецк - РИА Новости, 23.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220623/spetsoperatsiya-1797536343.html
Минобороны рассказало об уничтожении артиллерии ВСУ, обстреливавшей Донецк
Минобороны рассказало об уничтожении артиллерии ВСУ, обстреливавшей Донецк - РИА Новости, 23.06.2022
Минобороны рассказало об уничтожении артиллерии ВСУ, обстреливавшей Донецк
Высокоточное оружие России поразило 8 украинских взводов РСЗО "Ураган" и 11 взводов ствольной артиллерии, которые обстреливали Донецк, говорится в сводке... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T12:33
2022-06-23T13:38
специальная военная операция на украине
в мире
россия
донецк (днр)
авдеевка
войска воздушно-космической обороны
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Высокоточное оружие России поразило 8 украинских взводов РСЗО "Ураган" и 11 взводов ствольной артиллерии, которые обстреливали Донецк, говорится в сводке Минобороны России, распространенной в четверг."В рамках контрбатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС России, ракетными войсками и артиллерией на Донецком направлении за сутки поражено восемь украинских взводов РСЗО "Ураган" в районах Авдеевка, Веселое, Дзержинск, Новолуганское, Курдюмовка", - говорится в документе.Отмечается, что также поражены 11 взводов ствольной артиллерии украинских военных, которые обстреливали Донецк и другие населенные пункты Донецкой Народной Республики.
https://ria.ru/20220623/natsionalisty-1797537063.html
россия
донецк (днр)
авдеевка
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Минобороны РФ о потерях противника и уничтожении станции артиллерийской разведки AN-TPQ
Вооруженные силы РФ за минувшие сутки в рамках контрбатарейной борьбы поразили 13 взводов украинских реактивных систем залпового огня (РСЗО), а также уничтожили систему артиллерийской разведки американского производства, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ.
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в мире, россия, донецк (днр), авдеевка, войска воздушно-космической обороны
12:33 23.06.2022 (обновлено: 13:38 23.06.2022)
 
Минобороны рассказало об уничтожении артиллерии ВСУ, обстреливавшей Донецк

Минобороны: российские военные уничтожили 11 взводов артиллерии ВСУ, обстреливавшей Донецк

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Высокоточное оружие России поразило 8 украинских взводов РСЗО "Ураган" и 11 взводов ствольной артиллерии, которые обстреливали Донецк, говорится в сводке Минобороны России, распространенной в четверг.
"В рамках контрбатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС России, ракетными войсками и артиллерией на Донецком направлении за сутки поражено восемь украинских взводов РСЗО "Ураган" в районах Авдеевка, Веселое, Дзержинск, Новолуганское, Курдюмовка", - говорится в документе.
Отмечается, что также поражены 11 взводов ствольной артиллерии украинских военных, которые обстреливали Донецк и другие населенные пункты Донецкой Народной Республики.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
12:36Специальная военная операция на Украине
ВС России уничтожили более 650 украинских националистов за сутки
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДонецк (ДНР)АвдеевкаВойска воздушно-космической обороны
 
 
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