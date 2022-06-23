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Российские военные уничтожили 49 резервуаров с топливом для ВСУ - РИА Новости, 23.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220623/spetsoperatsiya-1797532936.html
Российские военные уничтожили 49 резервуаров с топливом для ВСУ
Российские военные уничтожили 49 резервуаров с топливом для ВСУ - РИА Новости, 23.06.2022
Российские военные уничтожили 49 резервуаров с топливом для ВСУ
Российские ВКС нанесли удары высокоточным оружием по ВСУ в районе Николаева, сообщили в пресс-службе Минобороны. РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T12:25
2022-06-23T13:32
специальная военная операция на украине
в мире
россия
николаев (украина)
константиновка
войска воздушно-космической обороны
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Российские ВКС нанесли удары высокоточным оружием по ВСУ в районе Николаева, сообщили в пресс-службе Минобороны."Уничтожено 49 резервуаров с топливом для военной техники ВСУ, а также до 50 размещенных в ангарах боевых машин реактивных систем залпового огня, в том числе иностранного производства",Помимо этого, высокоточным оружием авиация поразила три ремонтных базы, четыре пункта управления, и 18 районов скопления соединений ВСУ.Также летчики за сутки уничтожили живую силу и военную технику в 96 районах и полевой радиолокационный пост в Харьковской области.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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в мире, россия, николаев (украина), константиновка, войска воздушно-космической обороны, вооруженные силы украины
12:25 23.06.2022 (обновлено: 13:32 23.06.2022)
 
Российские военные уничтожили 49 резервуаров с топливом для ВСУ

Минобороны: российские военные уничтожили 49 резервуаров с топливом для ВСУ под Николаевом

© РИА НовостиАвиационная ракета на узле подвески вооружения многоцелевого истребителя Су-35 ВКС России, задействованного в специальной военной операции
Авиационная ракета на узле подвески вооружения многоцелевого истребителя Су-35 ВКС России, задействованного в специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости
Авиационная ракета на узле подвески вооружения многоцелевого истребителя Су-35 ВКС России, задействованного в специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Российские ВКС нанесли удары высокоточным оружием по ВСУ в районе Николаева, сообщили в пресс-службе Минобороны.
"Уничтожено 49 резервуаров с топливом для военной техники ВСУ, а также до 50 размещенных в ангарах боевых машин реактивных систем залпового огня, в том числе иностранного производства",
Помимо этого, высокоточным оружием авиация поразила три ремонтных базы, четыре пункта управления, и 18 районов скопления соединений ВСУ.
Также летчики за сутки уничтожили живую силу и военную технику в 96 районах и полевой радиолокационный пост в Харьковской области.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияНиколаев (Украина)КонстантиновкаВойска воздушно-космической обороныВооруженные силы Украины
 
 
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