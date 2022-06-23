https://ria.ru/20220623/spetsoperatsiya-1797532936.html

Российские военные уничтожили 49 резервуаров с топливом для ВСУ

Российские военные уничтожили 49 резервуаров с топливом для ВСУ - РИА Новости, 23.06.2022

Российские военные уничтожили 49 резервуаров с топливом для ВСУ

Российские ВКС нанесли удары высокоточным оружием по ВСУ в районе Николаева, сообщили в пресс-службе Минобороны. РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T12:25

2022-06-23T12:25

2022-06-23T13:32

специальная военная операция на украине

в мире

россия

николаев (украина)

константиновка

войска воздушно-космической обороны

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Российские ВКС нанесли удары высокоточным оружием по ВСУ в районе Николаева, сообщили в пресс-службе Минобороны."Уничтожено 49 резервуаров с топливом для военной техники ВСУ, а также до 50 размещенных в ангарах боевых машин реактивных систем залпового огня, в том числе иностранного производства",Помимо этого, высокоточным оружием авиация поразила три ремонтных базы, четыре пункта управления, и 18 районов скопления соединений ВСУ.Также летчики за сутки уничтожили живую силу и военную технику в 96 районах и полевой радиолокационный пост в Харьковской области.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220623/natsionalisty-1797537063.html

россия

николаев (украина)

константиновка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, николаев (украина), константиновка, войска воздушно-космической обороны, вооруженные силы украины