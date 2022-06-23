https://ria.ru/20220623/spetsialnost-1797490329.html
Более двух тысяч жителей Амурской области получат новую специальность
Более двух тысяч жителей Амурской области получат новую специальность - РИА Новости, 23.06.2022
Более двух тысяч жителей Амурской области получат новую специальность
В этом году уже более двух тысяч жителей Амурской области решили получить новую специальность по программе "Содействие занятости" национального проекта... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T10:44
2022-06-23T10:44
2022-06-23T10:44
амурская область
василий орлов (губернатор)
работа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757216340_0:148:3113:1899_1920x0_80_0_0_c996b3e70ebce7561042190cbd63daa0.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 июн – РИА Новости. В этом году уже более двух тысяч жителей Амурской области решили получить новую специальность по программе "Содействие занятости" национального проекта "Демография", сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов."Как и в прошлом году, у жителей области есть возможность подать документы на обучение. Уже более 2100 человек решили получить новую специальность по программе "Содействие занятости". Потребности на рынке труда меняются в связи с технологическим развитием и социально-экономической трансформацией. Ежегодно появляются новые профессии и новые требования к работникам. В 2021 году по программе прошли обучение 1021 человек, более 765 человек получили работу, рассчитываем, что в 2022 году число отучившихся и получивших работу будет значительно выше", - сказал Орлов, слова которого цитирует пресс-служба областной администрации.Всего же для обучения доступно более 370 образовательных программ.В пресс-службе отметили, что в прошлом году по итогам обучения 65 человек организовали собственное дело, 17 из них получили финансовую поддержку. Граждане занялись предпринимательской деятельностью в сфере строительства, сельского хозяйства, торговли, общественного питания, IT-технологий, а также оказанием транспортных бухгалтерских, образовательных, косметических, парикмахерских, маникюрных услуг.
https://ria.ru/20220620/priamure-1796669400.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757216340_192:0:2921:2047_1920x0_80_0_0_b26c98a977b6ab317fdcee501b6ca0b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
василий орлов (губернатор), работа
БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 июн – РИА Новости
. В этом году уже более двух тысяч жителей Амурской области решили получить новую специальность по программе "Содействие занятости" национального проекта "Демография", сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов
.
"Как и в прошлом году, у жителей области есть возможность подать документы на обучение. Уже более 2100 человек решили получить новую специальность по программе "Содействие занятости". Потребности на рынке труда меняются в связи с технологическим развитием и социально-экономической трансформацией. Ежегодно появляются новые профессии и новые требования к работникам. В 2021 году по программе прошли обучение 1021 человек, более 765 человек получили работу, рассчитываем, что в 2022 году число отучившихся и получивших работу будет значительно выше", - сказал Орлов, слова которого цитирует пресс-служба областной администрации.
Всего же для обучения доступно более 370 образовательных программ.
В пресс-службе отметили, что в прошлом году по итогам обучения 65 человек организовали собственное дело, 17 из них получили финансовую поддержку. Граждане занялись предпринимательской деятельностью в сфере строительства, сельского хозяйства, торговли, общественного питания, IT-технологий, а также оказанием транспортных бухгалтерских, образовательных, косметических, парикмахерских, маникюрных услуг.