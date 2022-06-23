https://ria.ru/20220623/spetsialnost-1797490329.html

Более двух тысяч жителей Амурской области получат новую специальность

Более двух тысяч жителей Амурской области получат новую специальность - РИА Новости, 23.06.2022

Более двух тысяч жителей Амурской области получат новую специальность

В этом году уже более двух тысяч жителей Амурской области решили получить новую специальность по программе "Содействие занятости" национального проекта... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T10:44

2022-06-23T10:44

2022-06-23T10:44

амурская область

василий орлов (губернатор)

работа

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 июн – РИА Новости. В этом году уже более двух тысяч жителей Амурской области решили получить новую специальность по программе "Содействие занятости" национального проекта "Демография", сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов."Как и в прошлом году, у жителей области есть возможность подать документы на обучение. Уже более 2100 человек решили получить новую специальность по программе "Содействие занятости". Потребности на рынке труда меняются в связи с технологическим развитием и социально-экономической трансформацией. Ежегодно появляются новые профессии и новые требования к работникам. В 2021 году по программе прошли обучение 1021 человек, более 765 человек получили работу, рассчитываем, что в 2022 году число отучившихся и получивших работу будет значительно выше", - сказал Орлов, слова которого цитирует пресс-служба областной администрации.Всего же для обучения доступно более 370 образовательных программ.В пресс-службе отметили, что в прошлом году по итогам обучения 65 человек организовали собственное дело, 17 из них получили финансовую поддержку. Граждане занялись предпринимательской деятельностью в сфере строительства, сельского хозяйства, торговли, общественного питания, IT-технологий, а также оказанием транспортных бухгалтерских, образовательных, косметических, парикмахерских, маникюрных услуг.

https://ria.ru/20220620/priamure-1796669400.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

василий орлов (губернатор), работа