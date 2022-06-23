https://ria.ru/20220623/sovet-1797618900.html

В Мордовии создадут совет по развитию мусульманской культуры

В Мордовии создадут совет по развитию мусульманской культуры - РИА Новости, 23.06.2022

В Мордовии создадут совет по развитию мусульманской культуры

Совет по развитию мусульманской культуры при главе республики будет создан в Мордовии, сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T16:30

2022-06-23T16:30

2022-06-23T16:30

республика мордовия

религия

республика мордовия

артем здунов

русская православная церковь

россия

общество

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 июн - РИА Новости. Совет по развитию мусульманской культуры при главе республики будет создан в Мордовии, сообщает пресс-служба главы региона.Глава Мордовии Артём Здунов в четверг провел совещание по вопросам развития мусульманской культуры."Совместные усилия органов власти, духовенства, общественных организаций направлены на выстраивание эффективного межнационального и межконфессионального диалога. У нас в республике проживают представители 119 национальностей, зарегистрировано 495 религиозных организаций, включая мусульманские. Для нашего региона это довольно много и это хорошо, потому что позволяет с разных позиций рассматривать любые вопросы и принимать правильные решения", - цитирует пресс-служба слова Здунова.По вероисповеданию основная часть жителей Мордовии (около 93%) - православные христиане. В регионе создан и успешно действует Совет по развитию православной культуры при главе Мордовии. Ислам исповедуют около 5% жителей республики. "Уважительные взаимоотношения конфессий – это залог мира и согласия. Именно эту позицию неоднократно озвучивал глава Мордовии. Например, второй год на ифтаре – традиционном в исламе приеме пищи после захода солнца во время священного месяца Рамадан, вместе с главой Мордовии за одним столом собираются представители главных религиозных конфессий республики - руководители муфтиятов и глава Мордовской митрополии Русской православной церкви", - говорится в сообщении.Глава Мордовии подчеркнул, что укрепление межэтнического и межрелигиозного согласия – это основа сохранения общероссийской гражданской идентичности и целостности Российского государства. "По инициативе руководителя республики будет создан постоянно действующий консультативный орган - Совет по развитию мусульманской культуры при главе Мордовии", - подчеркивается в сообщении.Кроме того, глава региона поручил в рамках реализации Стратегии государственной национальной политики до 2025 года доработать реализуемые на территории Мордовии программы разделом, касающимся духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания жителей и гостей республики, исповедующих ислам, а также сохранения мусульманских культурных традиций.Госпрограмма "Сохранение и развитие национальной культуры, государственных языков и других языков в Республике Мордовия" была утверждена правительством региона в декабре 2021 года. Документ, призванный содействовать сохранению этнокультурного многообразия и укреплению единства российской нации, был разработан по поручению главы Мордовии.

https://ria.ru/20220616/mordoviya-1795946838.html

https://ria.ru/20220616/mordoviya-1795941443.html

https://ria.ru/20220520/ekonomika-1789768622.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

религия, республика мордовия, артем здунов, русская православная церковь, россия, общество