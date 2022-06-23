https://ria.ru/20220623/sotrudnichestvo-1797707740.html

Россия предлагает Западу взаимовыгодное сотрудничество, заявил Лавров

Россия предлагает Западу взаимовыгодное сотрудничество, заявил Лавров - РИА Новости, 23.06.2022

Россия предлагает Западу взаимовыгодное сотрудничество, заявил Лавров

Россия предлагала и предлагает Западу взаимодействие по направлениям, представляющим взаимный интерес, но он этого не хочет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T22:37

2022-06-23T22:37

2022-06-23T22:37

россия

белоруссия

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Россия предлагала и предлагает Западу взаимодействие по направлениям, представляющим взаимный интерес, но он этого не хочет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Думаю, что Запад сейчас находится в нервозном состоянии. Пусть сами разбираются. Все, что от нас зависело, мы сделали", - сказал он в интервью Национальной государственной телерадиокомпании Белоруссии.Он указал, говоря проблеме продовольствия, что "лицемерие демагогических "завываний" о том, что продовольствие и удобрения не находятся под санкциями, всем известно"."Да, продовольствие как таковое не находится, но все необходимые действия для того, чтобы оно дошло до покупателя, находятся под санкциями", - пояснил Лавров.Он напомнил в этой связи, что "американцы быстро опомнились и отменили санкции на удобрения. Сейчас идут какие-то товарные потоки"."Евросоюз по-прежнему пребывает в непоправимой уверенности в собственной правоте и в своей непогрешимости. Вопреки здравому смыслу ежедневно, постоянно "долбят в одну точку": что они должны нанести "поражение" России и, видимо, Белоруссии в том числе", - заключил министр.

https://ria.ru/20220623/sanktsii-1797632878.html

россия

белоруссия

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россия, белоруссия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)