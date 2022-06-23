https://ria.ru/20220623/sotrudnichestvo-1797707740.html
Россия предлагает Западу взаимовыгодное сотрудничество, заявил Лавров
Россия предлагает Западу взаимовыгодное сотрудничество, заявил Лавров - РИА Новости, 23.06.2022
Россия предлагает Западу взаимовыгодное сотрудничество, заявил Лавров
Россия предлагала и предлагает Западу взаимодействие по направлениям, представляющим взаимный интерес, но он этого не хочет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T22:37
2022-06-23T22:37
2022-06-23T22:37
россия
белоруссия
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Россия предлагала и предлагает Западу взаимодействие по направлениям, представляющим взаимный интерес, но он этого не хочет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Думаю, что Запад сейчас находится в нервозном состоянии. Пусть сами разбираются. Все, что от нас зависело, мы сделали", - сказал он в интервью Национальной государственной телерадиокомпании Белоруссии.Он указал, говоря проблеме продовольствия, что "лицемерие демагогических "завываний" о том, что продовольствие и удобрения не находятся под санкциями, всем известно"."Да, продовольствие как таковое не находится, но все необходимые действия для того, чтобы оно дошло до покупателя, находятся под санкциями", - пояснил Лавров.Он напомнил в этой связи, что "американцы быстро опомнились и отменили санкции на удобрения. Сейчас идут какие-то товарные потоки"."Евросоюз по-прежнему пребывает в непоправимой уверенности в собственной правоте и в своей непогрешимости. Вопреки здравому смыслу ежедневно, постоянно "долбят в одну точку": что они должны нанести "поражение" России и, видимо, Белоруссии в том числе", - заключил министр.
https://ria.ru/20220623/sanktsii-1797632878.html
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россия, белоруссия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия предлагает Западу взаимовыгодное сотрудничество, заявил Лавров
Лавров заявил об отказе Запада от предложений России по взаимовыгодному сотрудничеству
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Россия предлагала и предлагает Западу взаимодействие по направлениям, представляющим взаимный интерес, но он этого не хочет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Думаю, что Запад сейчас находится в нервозном состоянии. Пусть сами разбираются. Все, что от нас зависело, мы сделали", - сказал он в интервью Национальной государственной телерадиокомпании Белоруссии
.
"Предлагали и продолжаем предлагать честное взаимодействие по направлениям, представляющим взаимный интерес. Они этого не хотят", - добавил российский министр.
Он указал, говоря проблеме продовольствия, что "лицемерие демагогических "завываний" о том, что продовольствие и удобрения не находятся под санкциями, всем известно".
"Да, продовольствие как таковое не находится, но все необходимые действия для того, чтобы оно дошло до покупателя, находятся под санкциями", - пояснил Лавров.
Он напомнил в этой связи, что "американцы быстро опомнились и отменили санкции на удобрения. Сейчас идут какие-то товарные потоки".
"Евросоюз по-прежнему пребывает в непоправимой уверенности в собственной правоте и в своей непогрешимости. Вопреки здравому смыслу ежедневно, постоянно "долбят в одну точку": что они должны нанести "поражение" России
и, видимо, Белоруссии в том числе", - заключил министр.