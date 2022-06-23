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В Сочи закрыли пляжи из-за шторма - РИА Новости, 23.06.2022
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Туризм
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В Сочи закрыли пляжи из-за шторма
В Сочи закрыли пляжи из-за шторма - РИА Новости, 23.06.2022
В Сочи закрыли пляжи из-за шторма
Пляжи в центральном Сочи на набережной "Маяк" недоступны для купания из-за шторма, на береговой линии подняты флаги черного и красного цветов, передает... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T13:21
2022-06-23T13:21
туризм
туризм
сочи
краснодарский край
гидрометцентр
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СОЧИ, 23 июн – РИА Новости. Пляжи в центральном Сочи на набережной "Маяк" недоступны для купания из-за шторма, на береговой линии подняты флаги черного и красного цветов, передает корреспондент РИА Новости.Еще пару дней назад в жару пляжи и прогулочные зоны были наполнены туристами, сейчас они опустели – купаться в шторм нельзя, в городе идет сильный дождь. "Купание запрещено до окончания штормового предупреждения", – сказал РИА Новости спасатель пляжа "Маяк".Как уточнили в Гидрометцентре Краснодарского края, сейчас шторм на море в Сочи достигает отметки в пять баллов.Ранее ГУ МЧС по Краснодарскому краю информировала, что в Сочи до 24 июня ожидаются шторм, град, грозы, сход селя, ливни и подъем уровня воды в реках. В районах Весёлое-Магри возможны смерчи над морем. Один из смерчей уже успел разрушить конструкцию пирса в Лазаревском районе в среду. Из-за непогоды в ночь 23 июня были повалены деревья на некоторых улицах курорта, повреждены линии электропередачи на улице Абовяна, на Красной горке и в районе совхоза Приморский. Коммунальные службы Сочи переведены в усиленный режим работы.
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туризм, сочи, краснодарский край, гидрометцентр, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм, туристы
13:21 23.06.2022
 
В Сочи закрыли пляжи из-за шторма

Городские пляжи Сочи на побережье "Маяк" закрыты для купания из-за шторма

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкШторм в Сочи
Шторм в Сочи - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
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СОЧИ, 23 июн – РИА Новости. Пляжи в центральном Сочи на набережной "Маяк" недоступны для купания из-за шторма, на береговой линии подняты флаги черного и красного цветов, передает корреспондент РИА Новости.
Еще пару дней назад в жару пляжи и прогулочные зоны были наполнены туристами, сейчас они опустели – купаться в шторм нельзя, в городе идет сильный дождь.
"Купание запрещено до окончания штормового предупреждения", – сказал РИА Новости спасатель пляжа "Маяк".
Как уточнили в Гидрометцентре Краснодарского края, сейчас шторм на море в Сочи достигает отметки в пять баллов.
Ранее ГУ МЧС по Краснодарскому краю информировала, что в Сочи до 24 июня ожидаются шторм, град, грозы, сход селя, ливни и подъем уровня воды в реках. В районах Весёлое-Магри возможны смерчи над морем. Один из смерчей уже успел разрушить конструкцию пирса в Лазаревском районе в среду.
Из-за непогоды в ночь 23 июня были повалены деревья на некоторых улицах курорта, повреждены линии электропередачи на улице Абовяна, на Красной горке и в районе совхоза Приморский. Коммунальные службы Сочи переведены в усиленный режим работы.
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