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В Сочи действует штормовое предупреждение, смерч повредил пирс

В Сочи действует штормовое предупреждение, смерч повредил пирс - РИА Новости, 23.06.2022

В Сочи действует штормовое предупреждение, смерч повредил пирс

Интенсивные ливни в ночь на 23 июня наблюдались во всех районах Сочи, за 12 часов выпало до 36 миллиметров осадков, сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T11:16

2022-06-23T11:16

2022-06-23T11:16

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СОЧИ, 23 июн – РИА Новости. Интенсивные ливни в ночь на 23 июня наблюдались во всех районах Сочи, за 12 часов выпало до 36 миллиметров осадков, сообщает пресс-служба администрации города.Ранее ГУМЧС по Краснодарскому краю объявляло о штормовом предупреждении по непогоде в Сочи до 24 июня. Синоптики прогнозировали ливни, град, усиленный ветер до 25 метров в секунду и смерчи в районе Магри-Веселое."В Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение. За прошедшие 12 часов в центральной части города выпало 25 миллиметров осадков, в Лазаревском и Хосте - до 14 миллиметров. В Красной Поляне - 13. Больше всего осадков выпало в Кичмае - 36 миллиметров", - отмечается в релизе.По информации регионального МЧС, в среду на территории Лазаревского района курорта смерч повредил конструкцию пирса на берегу моря.Кроме того, как рассказали в пресс-службе сочинской мэрии, ночью повалило несколько деревьев на Новороссийском, Батумском шоссе и в селе Алексеевское. Они убраны специалистами коммунальных служб.

https://ria.ru/20220621/sochi-1797010996.html

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Лана Баева

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