https://ria.ru/20220623/skhron-1797639180.html

В Бердянске обнаружили схрон с оружием

В Бердянске обнаружили схрон с оружием - РИА Новости, 23.06.2022

В Бердянске обнаружили схрон с оружием

Схрон с оружием нашли в Бердянске Запорожской области, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов. РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T17:08

2022-06-23T17:08

2022-06-23T17:08

специальная военная операция на украине

в мире

бердянск

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости. Схрон с оружием нашли в Бердянске Запорожской области, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов."В Бердянске задержан бывший участник теробороны Зеленского, который в ходе допроса указал место расположения схрона с оружием и боеприпасами", - написал Рогов в своем Telegram-канале.По его словам, в схроне обнаружены два автомата Калашникова и более 600 патронов к нему.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.

бердянск

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, бердянск, запорожская область