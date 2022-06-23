https://ria.ru/20220623/skhron-1797639180.html
В Бердянске обнаружили схрон с оружием
В Бердянске обнаружили схрон с оружием - РИА Новости, 23.06.2022
В Бердянске обнаружили схрон с оружием
Схрон с оружием нашли в Бердянске Запорожской области, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов. РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T17:08
2022-06-23T17:08
2022-06-23T17:08
специальная военная операция на украине
в мире
бердянск
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости. Схрон с оружием нашли в Бердянске Запорожской области, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов."В Бердянске задержан бывший участник теробороны Зеленского, который в ходе допроса указал место расположения схрона с оружием и боеприпасами", - написал Рогов в своем Telegram-канале.По его словам, в схроне обнаружены два автомата Калашникова и более 600 патронов к нему.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бердянск, запорожская область
В Бердянске обнаружили схрон с оружием
Глава ВГА Запорожской области Рогов сообщил об обнаружении схрона с оружием в Бердянске