https://ria.ru/20220623/shatunov-1797604292.html

"Седая ночь" и "Белые розы": вспоминаем лучшие клипы Шатунова

"Седая ночь" и "Белые розы": вспоминаем лучшие клипы Шатунова - РИА Новости, 23.06.2022

"Седая ночь" и "Белые розы": вспоминаем лучшие клипы Шатунова

Смерть Юрия Шатунова от инфаркта в карете скорой помощи повергла в шок его коллег и поклонников, многие из которых выросли на хитах "Ласкового мая". Вспоминаем... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T19:05

2022-06-23T19:05

2022-06-23T23:15

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юрий шатунов

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Смерть Юрия Шатунова от инфаркта в карете скорой помощи повергла в шок его коллег и поклонников, многие из которых выросли на хитах "Ласкового мая". Вспоминаем "Белые розы", "Седую ночь" и другие лучшие песни артиста."Белые розы"Одну из самых популярных песен группы Шатунов записал, когда ему было всего 13 лет. Автор слов и музыки Сергей Кузнецов вспоминал, что название хита пришло к нему спонтанно, когда он возвращался вечером домой с первого выступления "Ласкового мая". По словам Кузнецова, композиция была написана за 15 минут красной ручкой.С Сергеем Юра познакомился в школе-интернате в Оренбурге, куда попал после смерти матери. Кузнецов руководил кружком художественной самодеятельности. Голос мальчика ему понравился."Розовый вечер"Автором этого хита также стал Сергей Кузнецов, он же дал название группе. По его словам, "Ласковый май" звучало слащаво, но ничего другого не успели придумать. В 1988 году Юрий Шатунов убежал из интерната и вместе с Кузнецовым уехал в Москву, где начал работать с Андреем Разиным, на тот момент продюсером группы "Мираж". "Детство"Многих поклонников подкупала наивность и простота образа Шатунова. Простой парень в клетчатых штанах и майке, который естественно вел себя на сцене – фанаты до сих пор восхищаются отсутствием у артиста излишнего пафоса."Умный, справедливый, красивый и без пафоса", – пишут в комментариях в социальных сетях под архивными выступлениями певца. "Седая ночь"Группа имела колоссальный успех в СССР – одно время по стране гастролировало сразу несколько коллективов-двойников "Ласкового мая". Спустя много лет Шатунова на концертах все так же просили исполнить "Седую ночь", но сам артист не тяготился бесконечными повторениями одних и тех же композиций."Я никогда не отказывался от песен "Белые розы" и "Седая ночь". Это мои визитные карточки", – говорил Юра."А лето цвета"В 1991 году Шатунов ушел из коллектива, уехал в Германию и продолжил сольную карьеру. По словам артиста в одном из интервью, в коллективе ему было не совсем комфортно.Несмотря на переезд, певец не перестал записывать клипы и треки – даже в зрелом возрасте он остался верен своей фирменной манере исполнения."А он любил"В Германии певец нашел свою любовь – Светлану. У пары родились двое детей – сын Дэннис и дочь Эстелла. Несмотря на обилие поклонниц, кажется, Шатунова они не особенно интересовали, хотя активно добивались его расположения."Раньше мне поклонницы поджигали входную дверь, глазок из нее выкручивали и электрический счетчик почему‑то воровали", – вспоминал певец."С днем рождения"Последние хиты Шатунова нельзя назвать неудачными – песня "С днем рождения" набрала на YouTube более 40 миллионов просмотров. "Человек с большой буквы!", "Прекрасная песня: добрая, душевная и чистая", "Порядочный, воспитанный, скромный, без этой пошлости. С добрыми и душевными песнями", – написали в комментариях под ярким видео.

https://ria.ru/20220623/shatunov-1797597033.html

https://ria.ru/20220623/razin-1797542188.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, юрий шатунов