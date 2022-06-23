https://ria.ru/20220623/shatunov-1797595675.html

Лоза назвал причину популярности Шатунова

Лоза назвал причину популярности Шатунова - РИА Новости, 23.06.2022

Лоза назвал причину популярности Шатунова

Музыкант Юрий Лоза считает, что Юрию Шатунову очень повезло в карьере – "это не было предопределено его трудом", а стало возможным, по его мнению, благодаря... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T15:19

2022-06-23T15:19

2022-06-23T15:19

шоубиз

ласковый май

мираж

юрий шатунов

юрий лоза

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Музыкант Юрий Лоза считает, что Юрию Шатунову очень повезло в карьере – "это не было предопределено его трудом", а стало возможным, по его мнению, благодаря таланту одного из основателей группы "Ласковый май" Сергея Кузнецова.Шатунов скончался в машине скорой помощи в ночь на 23 июня, причиной смерти певца стал обширный инфаркт, сообщил РИА Новости представитель артиста. Певцу было 48 лет.На вопрос о том, почему творчество Шатунова стало популярным по всей стране и повлияло на многих артистов после него, Лоза ответил, что популярен был не Шатунов как таковой, а тексты песен, написанные композитором, поэтом, одним из основателей группы "Ласковый май" Сергеем Кузнецовым."Влияние оказали песни, которые написал Кузнецов. Они и так стали бы популярны. Они были востребованы тогда. Были бы они востребованы сейчас – это сложный вопрос", - объяснил свою позицию собеседник агентства.Шатунов – советский и российский певец, был солистом группы "Ласковый май" с 1986 по 1991 год, среди его самых популярных хитов – "Белые розы" и "Седая ночь". С 1992 года начал сольную карьеру."Ласковый май" был создан в 1986 году в Оренбургской школе-интернате №2 руководителем музыкального кружка Сергеем Кузнецовым при участии 13-летнего ученика Шатунова. Успех пришел к группе после того, как ее заметил Разин, работавший администратором группы "Мираж". "Ласковый май" с солистом Шатуновым в конце 80-х годов пользовался бешеной популярностью, но потом группа распалась.

https://ria.ru/20220623/shatunov-1797585269.html

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ласковый май, мираж, юрий шатунов, юрий лоза