https://ria.ru/20220623/shatunov-1797595675.html
Лоза назвал причину популярности Шатунова
Лоза назвал причину популярности Шатунова - РИА Новости, 23.06.2022
Лоза назвал причину популярности Шатунова
Музыкант Юрий Лоза считает, что Юрию Шатунову очень повезло в карьере – "это не было предопределено его трудом", а стало возможным, по его мнению, благодаря... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T15:19
2022-06-23T15:19
2022-06-23T15:19
шоубиз
ласковый май
мираж
юрий шатунов
юрий лоза
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Музыкант Юрий Лоза считает, что Юрию Шатунову очень повезло в карьере – "это не было предопределено его трудом", а стало возможным, по его мнению, благодаря таланту одного из основателей группы "Ласковый май" Сергея Кузнецова.Шатунов скончался в машине скорой помощи в ночь на 23 июня, причиной смерти певца стал обширный инфаркт, сообщил РИА Новости представитель артиста. Певцу было 48 лет.На вопрос о том, почему творчество Шатунова стало популярным по всей стране и повлияло на многих артистов после него, Лоза ответил, что популярен был не Шатунов как таковой, а тексты песен, написанные композитором, поэтом, одним из основателей группы "Ласковый май" Сергеем Кузнецовым."Влияние оказали песни, которые написал Кузнецов. Они и так стали бы популярны. Они были востребованы тогда. Были бы они востребованы сейчас – это сложный вопрос", - объяснил свою позицию собеседник агентства.Шатунов – советский и российский певец, был солистом группы "Ласковый май" с 1986 по 1991 год, среди его самых популярных хитов – "Белые розы" и "Седая ночь". С 1992 года начал сольную карьеру."Ласковый май" был создан в 1986 году в Оренбургской школе-интернате №2 руководителем музыкального кружка Сергеем Кузнецовым при участии 13-летнего ученика Шатунова. Успех пришел к группе после того, как ее заметил Разин, работавший администратором группы "Мираж". "Ласковый май" с солистом Шатуновым в конце 80-х годов пользовался бешеной популярностью, но потом группа распалась.
https://ria.ru/20220623/shatunov-1797585269.html
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ласковый май, мираж, юрий шатунов, юрий лоза
Лоза назвал причину популярности Шатунова
Музыкант Юрий Лоза считает, что Юрию Шатунову очень повезло в карьере
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Музыкант Юрий Лоза считает, что Юрию Шатунову очень повезло в карьере – "это не было предопределено его трудом", а стало возможным, по его мнению, благодаря таланту одного из основателей группы "Ласковый май" Сергея Кузнецова.
Шатунов скончался в машине скорой помощи в ночь на 23 июня, причиной смерти певца стал обширный инфаркт, сообщил РИА Новости представитель артиста. Певцу было 48 лет.
"В эстрадной музыке все зависит от стечения обстоятельств. Нужно оказаться в нужное время в нужном месте. Это не было предопределено его трудом... Юра Шатунов
не занимался музыкой, не сильно в ней понимал. Взяли бы другого мальчика – был бы другой мальчик. Да, так случилось, он стал очень популярен. Такая наша жизнь. Иногда она выносит людей, которые ничего для успеха не делали", - сказал Лоза РИА Новости.
На вопрос о том, почему творчество Шатунова стало популярным по всей стране и повлияло на многих артистов после него, Лоза ответил, что популярен был не Шатунов как таковой, а тексты песен, написанные композитором, поэтом, одним из основателей группы "Ласковый май
" Сергеем Кузнецовым.
"Влияние оказали песни, которые написал Кузнецов. Они и так стали бы популярны. Они были востребованы тогда. Были бы они востребованы сейчас – это сложный вопрос", - объяснил свою позицию собеседник агентства.
Шатунов – советский и российский певец, был солистом группы "Ласковый май" с 1986 по 1991 год, среди его самых популярных хитов – "Белые розы" и "Седая ночь". С 1992 года начал сольную карьеру.
"Ласковый май" был создан в 1986 году в Оренбургской школе-интернате №2 руководителем музыкального кружка Сергеем Кузнецовым при участии 13-летнего ученика Шатунова. Успех пришел к группе после того, как ее заметил Разин, работавший администратором группы "Мираж
". "Ласковый май" с солистом Шатуновым в конце 80-х годов пользовался бешеной популярностью, но потом группа распалась.