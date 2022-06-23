В ВТБ Мои Инвестиции можно открыть брокерский счет и ИИС через Госуслуги
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Клиенты ВТБ Мои Инвестиции получили возможность в универсальной веб-версии брокерского приложения открывать счет через портал Госуслуг, сообщает ВТБ.
В ближайшее время такая возможность появится и в мобильной версии приложения (3+) ВТБ Мои Инвестиции.
Открыть брокерский счет и индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) в приложении ВТБ Мои Инвестиции через портал Госуслуг можно всего в несколько кликов. Универсальная веб-версия приложения работает на всех смартфонах и планшетах и не требует скачиваний из магазинов приложений. Для быстрого доступа можно разместить ярлык приложения на экране смартфона или планшета, отмечается в сообщении.
Приложение ВТБ Мои Инвестиции, предоставляющее розничным клиентам доступ к инвестиционным сервисам, весной 2022 года стало победителем премии Investfunds Awards в номинации "Лучшее мобильное приложение брокерской компании - 2021". Приложение также получило специальную награду "Золотое приложение 2021" в рамках премии Российской Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) в номинации "Инвестиции и коммерция".