https://ria.ru/20220623/schet-1797658416.html

В ВТБ Мои Инвестиции можно открыть брокерский счет и ИИС через Госуслуги

В ВТБ Мои Инвестиции можно открыть брокерский счет и ИИС через Госуслуги - РИА Новости, 23.06.2022

В ВТБ Мои Инвестиции можно открыть брокерский счет и ИИС через Госуслуги

Клиенты ВТБ Мои Инвестиции получили возможность в универсальной веб-версии брокерского приложения открывать счет через портал Госуслуг, сообщает ВТБ. РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T17:58

2022-06-23T17:58

2022-06-23T17:58

втб

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Клиенты ВТБ Мои Инвестиции получили возможность в универсальной веб-версии брокерского приложения открывать счет через портал Госуслуг, сообщает ВТБ.В ближайшее время такая возможность появится и в мобильной версии приложения (3+) ВТБ Мои Инвестиции.Открыть брокерский счет и индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) в приложении ВТБ Мои Инвестиции через портал Госуслуг можно всего в несколько кликов. Универсальная веб-версия приложения работает на всех смартфонах и планшетах и не требует скачиваний из магазинов приложений. Для быстрого доступа можно разместить ярлык приложения на экране смартфона или планшета, отмечается в сообщении.Приложение ВТБ Мои Инвестиции, предоставляющее розничным клиентам доступ к инвестиционным сервисам, весной 2022 года стало победителем премии Investfunds Awards в номинации "Лучшее мобильное приложение брокерской компании - 2021". Приложение также получило специальную награду "Золотое приложение 2021" в рамках премии Российской Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) в номинации "Инвестиции и коммерция".

https://realty.ria.ru/20220623/vtb-1797545871.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

втб, новости компаний - экономика