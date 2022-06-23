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В ВТБ Мои Инвестиции можно открыть брокерский счет и ИИС через Госуслуги - РИА Новости, 23.06.2022
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В ВТБ Мои Инвестиции можно открыть брокерский счет и ИИС через Госуслуги
В ВТБ Мои Инвестиции можно открыть брокерский счет и ИИС через Госуслуги - РИА Новости, 23.06.2022
В ВТБ Мои Инвестиции можно открыть брокерский счет и ИИС через Госуслуги
Клиенты ВТБ Мои Инвестиции получили возможность в универсальной веб-версии брокерского приложения открывать счет через портал Госуслуг, сообщает ВТБ. РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T17:58
2022-06-23T17:58
втб
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Клиенты ВТБ Мои Инвестиции получили возможность в универсальной веб-версии брокерского приложения открывать счет через портал Госуслуг, сообщает ВТБ.В ближайшее время такая возможность появится и в мобильной версии приложения (3+) ВТБ Мои Инвестиции.Открыть брокерский счет и индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) в приложении ВТБ Мои Инвестиции через портал Госуслуг можно всего в несколько кликов. Универсальная веб-версия приложения работает на всех смартфонах и планшетах и не требует скачиваний из магазинов приложений. Для быстрого доступа можно разместить ярлык приложения на экране смартфона или планшета, отмечается в сообщении.Приложение ВТБ Мои Инвестиции, предоставляющее розничным клиентам доступ к инвестиционным сервисам, весной 2022 года стало победителем премии Investfunds Awards в номинации "Лучшее мобильное приложение брокерской компании - 2021". Приложение также получило специальную награду "Золотое приложение 2021" в рамках премии Российской Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) в номинации "Инвестиции и коммерция".
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втб, новости компаний - экономика
17:58 23.06.2022
 

В ВТБ Мои Инвестиции можно открыть брокерский счет и ИИС через Госуслуги

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Клиенты ВТБ Мои Инвестиции получили возможность в универсальной веб-версии брокерского приложения открывать счет через портал Госуслуг, сообщает ВТБ.
В ближайшее время такая возможность появится и в мобильной версии приложения (3+) ВТБ Мои Инвестиции.
Открыть брокерский счет и индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) в приложении ВТБ Мои Инвестиции через портал Госуслуг можно всего в несколько кликов. Универсальная веб-версия приложения работает на всех смартфонах и планшетах и не требует скачиваний из магазинов приложений. Для быстрого доступа можно разместить ярлык приложения на экране смартфона или планшета, отмечается в сообщении.
Приложение ВТБ Мои Инвестиции, предоставляющее розничным клиентам доступ к инвестиционным сервисам, весной 2022 года стало победителем премии Investfunds Awards в номинации "Лучшее мобильное приложение брокерской компании - 2021". Приложение также получило специальную награду "Золотое приложение 2021" в рамках премии Российской Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) в номинации "Инвестиции и коммерция".
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