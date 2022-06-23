https://ria.ru/20220623/samoletv-1797648201.html

На Тайване заявили, что более 20 китайских самолетов вошли в зону ПВО

На Тайване заявили, что более 20 китайских самолетов вошли в зону ПВО - РИА Новости, 23.06.2022

На Тайване заявили, что более 20 китайских самолетов вошли в зону ПВО

Двадцать два военных самолета Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вошли в четверг в опознавательную зону ПВО Тайваня, сообщает минобороны острова. РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T17:26

2022-06-23T17:26

2022-06-23T17:29

в мире

тайвань

китай

народно-освободительная армия китая

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ПЕКИН, 23 июн - РИА Новости. Двадцать два военных самолета Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вошли в четверг в опознавательную зону ПВО Тайваня, сообщает минобороны острова.Как следует из сообщения, опубликованного в официальном аккаунте тайваньского оборонного ведомства в социальной сети Twitter, 23 июня 22 боевых самолета ВВС НОАК вошли в опознавательную зону ПВО острова (включая два самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500, десять истребителей J-16, три Y-8, пять истребителей-бомбардировщиков Xian JH-7, а также два стратегических бомбардировщика Xian H-6).Пекин регулярно проводит учения и патрулирование в районе Тайваньского пролива на фоне обострения отношений с США в том числе из-за тайваньского вопроса. МИД Китая неоднократно называл его наиболее чувствительным в отношениях Вашингтона и Пекина.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20220617/tayvan-1796348814.html

тайвань

китай

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, тайвань, китай, народно-освободительная армия китая