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На Тайване заявили, что более 20 китайских самолетов вошли в зону ПВО - РИА Новости, 23.06.2022
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На Тайване заявили, что более 20 китайских самолетов вошли в зону ПВО
На Тайване заявили, что более 20 китайских самолетов вошли в зону ПВО - РИА Новости, 23.06.2022
На Тайване заявили, что более 20 китайских самолетов вошли в зону ПВО
Двадцать два военных самолета Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вошли в четверг в опознавательную зону ПВО Тайваня, сообщает минобороны острова. РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T17:26
2022-06-23T17:29
в мире
тайвань
китай
народно-освободительная армия китая
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ПЕКИН, 23 июн - РИА Новости. Двадцать два военных самолета Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вошли в четверг в опознавательную зону ПВО Тайваня, сообщает минобороны острова.Как следует из сообщения, опубликованного в официальном аккаунте тайваньского оборонного ведомства в социальной сети Twitter, 23 июня 22 боевых самолета ВВС НОАК вошли в опознавательную зону ПВО острова (включая два самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500, десять истребителей J-16, три Y-8, пять истребителей-бомбардировщиков Xian JH-7, а также два стратегических бомбардировщика Xian H-6).Пекин регулярно проводит учения и патрулирование в районе Тайваньского пролива на фоне обострения отношений с США в том числе из-за тайваньского вопроса. МИД Китая неоднократно называл его наиболее чувствительным в отношениях Вашингтона и Пекина.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20220617/tayvan-1796348814.html
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в мире, тайвань, китай, народно-освободительная армия китая
17:26 23.06.2022 (обновлено: 17:29 23.06.2022)
 
На Тайване заявили, что более 20 китайских самолетов вошли в зону ПВО

Минобороны Тайваня: 22 боевых самолета ВВС НОАК вошли в опознавательную зону ПВО острова

© AP Photo / Chiang Ying-yingВоеннослужащий армии Тайваня во время учений
Военнослужащий армии Тайваня во время учений - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Военнослужащий армии Тайваня во время учений. Архивное фото
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ПЕКИН, 23 июн - РИА Новости. Двадцать два военных самолета Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вошли в четверг в опознавательную зону ПВО Тайваня, сообщает минобороны острова.
Как следует из сообщения, опубликованного в официальном аккаунте тайваньского оборонного ведомства в социальной сети Twitter, 23 июня 22 боевых самолета ВВС НОАК вошли в опознавательную зону ПВО острова (включая два самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500, десять истребителей J-16, три Y-8, пять истребителей-бомбардировщиков Xian JH-7, а также два стратегических бомбардировщика Xian H-6).
Пекин регулярно проводит учения и патрулирование в районе Тайваньского пролива на фоне обострения отношений с США в том числе из-за тайваньского вопроса. МИД Китая неоднократно называл его наиболее чувствительным в отношениях Вашингтона и Пекина.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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