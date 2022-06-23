https://ria.ru/20220623/rubezhnoe-1797575479.html
Корреспондент РИА Новости снял воронку после взрыва цистерны в Рубежном
Корреспондент РИА Новости снял воронку после взрыва цистерны в Рубежном - РИА Новости, 23.06.2022
Корреспондент РИА Новости снял воронку после взрыва цистерны в Рубежном
Корреспондент РИА Новости снял огромную воронку после взрыва цистерны в промзоне города Рубежное в ЛНР, раньше попасть в этот район было сложно из-за боевых... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T14:16
2022-06-23T14:16
2022-06-23T14:34
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
рубежное
лисичанск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797580972_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8bbcd8ce2f5d52bfde2182efaefaaeae.jpg
РУБЕЖНОЕ (ЛНР), 23 июн - РИА Новости. Корреспондент РИА Новости снял огромную воронку после взрыва цистерны в промзоне города Рубежное в ЛНР, раньше попасть в этот район было сложно из-за боевых действий и постоянных обстрелов.Народная милиция ЛНР несколько раз сообщала о подрывах цистерн с целью затруднить наступление на украинские позиции: в апреле, мае и 1 июня.Одна из этих цистерн была взорвана в промзоне Рубежного. Через реку Северский Донец промзона граничит с городками Приволье и Новодружеск, которые остаются под контролем украинских сил. Отсюда, а также с террикона в Лисичанске боевики ведут обстрел позиций ЛНР в промзоне из стрелкового оружия и минометов.Воронка представляет себой овал длиной около 100, шириной 40 и глубиной 10 метров. В воронку с обеих сторон уходят оборванные железнодорожные пути, вокруг валяются куски вагонов и обгоревшие колесные пары.Соседние к воронке вагоны и цистерны сильно пострадали. На нескольких цистернах написано, что в них содержалась карбидно-аммиачная смесь.От взрыва пострадал склад, находящийся примерно в 300 метрах от места взрыва, а также частные дома, стоявшие внизу железнодорожной насыпи.
https://radiosputnik.ria.ru/20220608/vsu-1794105029.html
https://ria.ru/20220623/obstrely-1797452023.html
луганская народная республика
рубежное
лисичанск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797580972_151:0:1591:1080_1920x0_80_0_0_4dbf7d7d31272287fd4525ba656b9247.jpg
Последствия взрыва цистерны в промзоне города Рубежное в ЛНР
Корреспондент РИА Новости снял огромную воронку, образовавшуюся после взрыва цистерны в промзоне города Рубежное в ЛНР. Раньше попасть в этот район было сложно из-за боевых действий и постоянных обстрелов.
2022-06-23T14:16
true
PT1M54S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, рубежное, лисичанск
14:16 23.06.2022 (обновлено: 14:34 23.06.2022)
Корреспондент РИА Новости снял воронку после взрыва цистерны в Рубежном
Корреспондент РИА Новости снял огромную воронку после взрыва цистерны в Рубежном в ЛНР