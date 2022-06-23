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Корреспондент РИА Новости снял воронку после взрыва цистерны в Рубежном - РИА Новости, 23.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220623/rubezhnoe-1797575479.html
Корреспондент РИА Новости снял воронку после взрыва цистерны в Рубежном
Корреспондент РИА Новости снял воронку после взрыва цистерны в Рубежном - РИА Новости, 23.06.2022
Корреспондент РИА Новости снял воронку после взрыва цистерны в Рубежном
Корреспондент РИА Новости снял огромную воронку после взрыва цистерны в промзоне города Рубежное в ЛНР, раньше попасть в этот район было сложно из-за боевых... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T14:16
2022-06-23T14:34
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
рубежное
лисичанск
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РУБЕЖНОЕ (ЛНР), 23 июн - РИА Новости. Корреспондент РИА Новости снял огромную воронку после взрыва цистерны в промзоне города Рубежное в ЛНР, раньше попасть в этот район было сложно из-за боевых действий и постоянных обстрелов.Народная милиция ЛНР несколько раз сообщала о подрывах цистерн с целью затруднить наступление на украинские позиции: в апреле, мае и 1 июня.Одна из этих цистерн была взорвана в промзоне Рубежного. Через реку Северский Донец промзона граничит с городками Приволье и Новодружеск, которые остаются под контролем украинских сил. Отсюда, а также с террикона в Лисичанске боевики ведут обстрел позиций ЛНР в промзоне из стрелкового оружия и минометов.Воронка представляет себой овал длиной около 100, шириной 40 и глубиной 10 метров. В воронку с обеих сторон уходят оборванные железнодорожные пути, вокруг валяются куски вагонов и обгоревшие колесные пары.Соседние к воронке вагоны и цистерны сильно пострадали. На нескольких цистернах написано, что в них содержалась карбидно-аммиачная смесь.От взрыва пострадал склад, находящийся примерно в 300 метрах от места взрыва, а также частные дома, стоявшие внизу железнодорожной насыпи.
https://radiosputnik.ria.ru/20220608/vsu-1794105029.html
https://ria.ru/20220623/obstrely-1797452023.html
луганская народная республика
рубежное
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Последствия взрыва цистерны в промзоне города Рубежное в ЛНР
Корреспондент РИА Новости снял огромную воронку, образовавшуюся после взрыва цистерны в промзоне города Рубежное в ЛНР. Раньше попасть в этот район было сложно из-за боевых действий и постоянных обстрелов.
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РИА Новости
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в мире, луганская народная республика, рубежное, лисичанск
14:16 23.06.2022 (обновлено: 14:34 23.06.2022)
 
Корреспондент РИА Новости снял воронку после взрыва цистерны в Рубежном

Корреспондент РИА Новости снял огромную воронку после взрыва цистерны в Рубежном в ЛНР

Читать ria.ru в
РУБЕЖНОЕ (ЛНР), 23 июн - РИА Новости. Корреспондент РИА Новости снял огромную воронку после взрыва цистерны в промзоне города Рубежное в ЛНР, раньше попасть в этот район было сложно из-за боевых действий и постоянных обстрелов.
Народная милиция ЛНР несколько раз сообщала о подрывах цистерн с целью затруднить наступление на украинские позиции: в апреле, мае и 1 июня.
Город Рубежное в ЛНР возвращается к мирной жизни после освобождения - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
8 июня, 20:30В России
ВСУ обстреляли Рубежное, предположительно, из гаубиц M777
Одна из этих цистерн была взорвана в промзоне Рубежного. Через реку Северский Донец промзона граничит с городками Приволье и Новодружеск, которые остаются под контролем украинских сил. Отсюда, а также с террикона в Лисичанске боевики ведут обстрел позиций ЛНР в промзоне из стрелкового оружия и минометов.
Воронка представляет себой овал длиной около 100, шириной 40 и глубиной 10 метров. В воронку с обеих сторон уходят оборванные железнодорожные пути, вокруг валяются куски вагонов и обгоревшие колесные пары.
Соседние к воронке вагоны и цистерны сильно пострадали. На нескольких цистернах написано, что в них содержалась карбидно-аммиачная смесь.
От взрыва пострадал склад, находящийся примерно в 300 метрах от места взрыва, а также частные дома, стоявшие внизу железнодорожной насыпи.
Кадры из Рубежного, где после обстрела ВСУ горит элеватор на 30 тыс тонн зерна - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
06:08Специальная военная операция на Украине
В Рубежном после обстрелов ВСУ загорелся элеватор на 30 тысяч тонн зерна
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаРубежноеЛисичанск
 
 
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