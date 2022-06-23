https://ria.ru/20220623/rubezhnoe-1797575479.html

Корреспондент РИА Новости снял воронку после взрыва цистерны в Рубежном

Корреспондент РИА Новости снял воронку после взрыва цистерны в Рубежном - РИА Новости, 23.06.2022

Корреспондент РИА Новости снял воронку после взрыва цистерны в Рубежном

Корреспондент РИА Новости снял огромную воронку после взрыва цистерны в промзоне города Рубежное в ЛНР, раньше попасть в этот район было сложно из-за боевых... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T14:16

2022-06-23T14:16

2022-06-23T14:34

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

рубежное

лисичанск

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РУБЕЖНОЕ (ЛНР), 23 июн - РИА Новости. Корреспондент РИА Новости снял огромную воронку после взрыва цистерны в промзоне города Рубежное в ЛНР, раньше попасть в этот район было сложно из-за боевых действий и постоянных обстрелов.Народная милиция ЛНР несколько раз сообщала о подрывах цистерн с целью затруднить наступление на украинские позиции: в апреле, мае и 1 июня.Одна из этих цистерн была взорвана в промзоне Рубежного. Через реку Северский Донец промзона граничит с городками Приволье и Новодружеск, которые остаются под контролем украинских сил. Отсюда, а также с террикона в Лисичанске боевики ведут обстрел позиций ЛНР в промзоне из стрелкового оружия и минометов.Воронка представляет себой овал длиной около 100, шириной 40 и глубиной 10 метров. В воронку с обеих сторон уходят оборванные железнодорожные пути, вокруг валяются куски вагонов и обгоревшие колесные пары.Соседние к воронке вагоны и цистерны сильно пострадали. На нескольких цистернах написано, что в них содержалась карбидно-аммиачная смесь.От взрыва пострадал склад, находящийся примерно в 300 метрах от места взрыва, а также частные дома, стоявшие внизу железнодорожной насыпи.

https://radiosputnik.ria.ru/20220608/vsu-1794105029.html

https://ria.ru/20220623/obstrely-1797452023.html

луганская народная республика

рубежное

лисичанск

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Последствия взрыва цистерны в промзоне города Рубежное в ЛНР Корреспондент РИА Новости снял огромную воронку, образовавшуюся после взрыва цистерны в промзоне города Рубежное в ЛНР. Раньше попасть в этот район было сложно из-за боевых действий и постоянных обстрелов. 2022-06-23T14:16 true PT1M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, луганская народная республика, рубежное, лисичанск