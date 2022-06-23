https://ria.ru/20220623/remont-1797502462.html

Более 350 миллионов рублей направят на ремонт городских объектов в Липецке

Более 350 миллионов рублей направят на ремонт городских объектов в Липецке - РИА Новости, 23.06.2022

Более 350 миллионов рублей направят на ремонт городских объектов в Липецке

Более 350 миллионов рублей из регионального и муниципального бюджетов в Липецке направят на ремонт ряда важных городских объектов, работы планируется провести... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T11:19

2022-06-23T11:19

2022-06-23T11:19

липецкая область

игорь артамонов

ремонт

липецк

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ЛИПЕЦК, 23 июн – РИА Новости. Более 350 миллионов рублей из регионального и муниципального бюджетов в Липецке направят на ремонт ряда важных городских объектов, работы планируется провести до конца следующего года, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, первым в очереди на ремонт числится мост над Каменным логом – природным памятником, расположенным в самом центре города. Ежедневно это строение выдерживает огромные транспортные нагрузки, находясь непосредственно в районе городского бизнес-центра. На его реконструкцию из городского бюджета направят около 40 миллионов рублей.На следующий год запланирован ремонт Сокольского моста, связывающего крупный жилой район города с центром. На его восстановление планируется потратить 200 миллионов рублей. Кроме этого, на ремонт городских дорог в текущем году из бюджета города будут дополнительно выделены 88 миллионов рублей.Также Артамонов отметил, что в списке объектов, подлежащих реконструкции - городские фонтаны, общественные пространства, подземные переходы и капремонт памятника Петру I на одноименной площади. На это в общей сумме будут выделены еще 12,5 миллиона рублей."Липецк – это традиционный промышленный центр, где объектам благоустройства и городской инфраструктуры долгое время не уделялось должного внимания. Мы намерены поменять эту тенденцию, потому что комфорт и благополучие людей, живущих и работающих в этом городе, должны быть на первом месте", - отметил Артамонов.

https://ria.ru/20220622/rasselenie-1797281212.html

липецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, ремонт, липецк