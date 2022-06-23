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Эксперты рассказали, как отличить поддельные отзывы о курортах от настоящих - РИА Новости, 23.06.2022
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Туризм
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Эксперты рассказали, как отличить поддельные отзывы о курортах от настоящих
Эксперты рассказали, как отличить поддельные отзывы о курортах от настоящих - РИА Новости, 23.06.2022
Эксперты рассказали, как отличить поддельные отзывы о курортах от настоящих
Эксперты рассказали, как отличить настоящие отзывы о курортах от придуманных интернет-пользователями, сообщает Mirror. РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T00:25
2022-06-23T00:25
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новости - туризм
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курорт
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Эксперты рассказали, как отличить настоящие отзывы о курортах от придуманных интернет-пользователями, сообщает Mirror.Число поддельных отзывов о курортах, отелях, ресторанах растет, рассказал гендиректор мобильного приложения, позволяющего анализировать впечатления клиентов, Мэтью Хейрснейп. Так, в 2020 году более двух миллионов постов туристов на одной из самых популярных площадок — Tripadvisor — были отклонены из-за того, что участники подозревались в мошенничестве и предвзятости при описании посещенных мест.Мэтью обозначил несколько критериев, которые должны насторожить туриста при чтении отзыва.Высокий процент максимальных оценок"Очень маловероятно, что ни у одного клиента не было проблем", — рассуждает эксперт. В подлинных положительных отзывах обычно отмечается и то, что не понравилось.Демонстрация восторгаВ отзыве могут быть экстравагантные сравнения, витиеватые формулировки, многочисленные прилагательные, но в двух-трех случаях, не больше. Если вам кажется, что автор очень старается в описании места или услуги, стоит насторожиться. Возможно, у него есть скрытый мотив.Крайне негативные отзывыСлишком много отрицательных оценок — предупреждающий знак. Посетители приезжают на объект с разным настроением, ожиданиями и прошлым опытом. Не может быть, чтобы все остались недовольны визитом. Возможно, это конкуренты публикуют негативные посты.Много местоименийИсследования показали, что мошеннические отзывы, как правило, содержат чрезмерное количество местоимений от первого лица — автор "якает", описывает эмоции, а не рассказывает о месте, пище или сервисе.Невнимание к деталямОтсутствие подробностей и неточные, расплывчатые оценки тоже должны насторожить. Большинство настоящих рецензентов делают акцент на деталях, чтобы объяснить свою позицию, говорит эксперт."Упоминание о том, что часть пейзажа закрывал строительный кран или то, что перед обедом в заведении подают вкусные сухарики, имеют большое значение при оценке достоверности истории", — поясняет он.Проверьте датыЕсли пользователь утверждает, что в один день попробовал худший парижский кофе, а на следующий день — самый вкусный крабовый салат в Сингапуре, скорее всего, он врет."Некоторых людей нанимают для подготовки фальшивых отзывов, чтобы улучшить рейтинг компании или бороться с конкурентами, — объясняет Мэтью. — Им все равно, что места, о которых они пишут в один день, расположены в десяти тысячах километрах друг от друга".Отсутствие лица на аватарке или ненастоящее имяПишущие отзывы за деньги скрывают личную информацию. Часто они придумывают экзотическое имя, например, Теодор Золотое Яблоко, или наоборот, слишком распространенное, типа, Джон Смит.Переманивание клиентовОстерегайтесь отзывов, которые хвалят одно место, а рядом восторженно отзываются об одном из его конкурентов. Существует высокая вероятность, что пользователь пытается найти целевую аудиторию и перенаправить ее в нужное заведение, сказал Мэтью.
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353
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туризм, новости - туризм, сингапур, туристы, советы, отели, курорт
00:25 23.06.2022
 
Эксперты рассказали, как отличить поддельные отзывы о курортах от настоящих

Отсутствие деталей и неуместный восторг отличают поддельные отзывы о курортах от настоящих

© РИА Новости / Елена ЗагородняяТуристы во время ужина в отеле. Фетхие, Турция
Туристы во время ужина в отеле. Фетхие, Турция - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Елена Загородняя
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Эксперты рассказали, как отличить настоящие отзывы о курортах от придуманных интернет-пользователями, сообщает Mirror.
Число поддельных отзывов о курортах, отелях, ресторанах растет, рассказал гендиректор мобильного приложения, позволяющего анализировать впечатления клиентов, Мэтью Хейрснейп. Так, в 2020 году более двух миллионов постов туристов на одной из самых популярных площадок — Tripadvisor — были отклонены из-за того, что участники подозревались в мошенничестве и предвзятости при описании посещенных мест.
Мэтью обозначил несколько критериев, которые должны насторожить туриста при чтении отзыва.

Высокий процент максимальных оценок

"Очень маловероятно, что ни у одного клиента не было проблем", — рассуждает эксперт. В подлинных положительных отзывах обычно отмечается и то, что не понравилось.

Демонстрация восторга

В отзыве могут быть экстравагантные сравнения, витиеватые формулировки, многочисленные прилагательные, но в двух-трех случаях, не больше. Если вам кажется, что автор очень старается в описании места или услуги, стоит насторожиться. Возможно, у него есть скрытый мотив.
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Крайне негативные отзывы

Слишком много отрицательных оценок — предупреждающий знак. Посетители приезжают на объект с разным настроением, ожиданиями и прошлым опытом. Не может быть, чтобы все остались недовольны визитом. Возможно, это конкуренты публикуют негативные посты.

Много местоимений

Исследования показали, что мошеннические отзывы, как правило, содержат чрезмерное количество местоимений от первого лица — автор "якает", описывает эмоции, а не рассказывает о месте, пище или сервисе.

Невнимание к деталям

Отсутствие подробностей и неточные, расплывчатые оценки тоже должны насторожить. Большинство настоящих рецензентов делают акцент на деталях, чтобы объяснить свою позицию, говорит эксперт.
"Упоминание о том, что часть пейзажа закрывал строительный кран или то, что перед обедом в заведении подают вкусные сухарики, имеют большое значение при оценке достоверности истории", — поясняет он.
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Проверьте даты

Если пользователь утверждает, что в один день попробовал худший парижский кофе, а на следующий день — самый вкусный крабовый салат в Сингапуре, скорее всего, он врет.
"Некоторых людей нанимают для подготовки фальшивых отзывов, чтобы улучшить рейтинг компании или бороться с конкурентами, — объясняет Мэтью. — Им все равно, что места, о которых они пишут в один день, расположены в десяти тысячах километрах друг от друга".

Отсутствие лица на аватарке или ненастоящее имя

Пишущие отзывы за деньги скрывают личную информацию. Часто они придумывают экзотическое имя, например, Теодор Золотое Яблоко, или наоборот, слишком распространенное, типа, Джон Смит.

Переманивание клиентов

Остерегайтесь отзывов, которые хвалят одно место, а рядом восторженно отзываются об одном из его конкурентов. Существует высокая вероятность, что пользователь пытается найти целевую аудиторию и перенаправить ее в нужное заведение, сказал Мэтью.
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