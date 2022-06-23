21:36 23.06.2022 (обновлено: 23:12 23.06.2022)
Минобороны раскрыло планы националистов взорвать больницу и обвинить Россию
Минобороны: украинские националисты планируют взорвать детскую горбольницу в Харькове
© AP Photo / Petros GiannakourisВоеннослужащие армии Украины
© AP Photo / Petros Giannakouris
Военнослужащие армии Украины. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Украинские националисты планируют взорвать первую детскую городскую больницу Харькова, чтобы потом обвинить в этом российскую армию, заявил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.
По его словам, боевики националистического батальона "Кракен" и 113-й бригады территориальной обороны под угрозой расстрела насильно привозят в медучреждение персонал и больных детей из других госпиталей города. Организацией провокации занимаются специалисты 72-го центра информационно-психологических операций ВСУ, добавил он.
Мизинцев подчеркнул, что здание больницы заминировано и неонацисты планируют его взорвать с началом нанесения российскими войсками артиллерийских ударов по военным объектам в Харькове.
"Для подготовки фейковых фото- и видеоматериалов в город уже прибыли корреспонденты ведущих западных информационных агентств", — отметил он.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул президент Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".