https://ria.ru/20220623/provokatsiya-1797702072.html

Минобороны раскрыло планы националистов взорвать больницу и обвинить Россию

Минобороны раскрыло планы националистов взорвать больницу и обвинить Россию - РИА Новости, 23.06.2022

Минобороны раскрыло планы националистов взорвать больницу и обвинить Россию

Украинские националисты планируют взорвать первую детскую городскую больницу Харькова, чтобы потом обвинить в этом российскую армию, заявил начальник... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T21:36

2022-06-23T21:36

2022-06-23T23:12

специальная военная операция на украине

в мире

харьков

вооруженные силы украины

украина

михаил мизинцев

национальный центр управления обороной рф

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Украинские националисты планируют взорвать первую детскую городскую больницу Харькова, чтобы потом обвинить в этом российскую армию, заявил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.По его словам, боевики националистического батальона "Кракен" и 113-й бригады территориальной обороны под угрозой расстрела насильно привозят в медучреждение персонал и больных детей из других госпиталей города. Организацией провокации занимаются специалисты 72-го центра информационно-психологических операций ВСУ, добавил он.Мизинцев подчеркнул, что здание больницы заминировано и неонацисты планируют его взорвать с началом нанесения российскими войсками артиллерийских ударов по военным объектам в Харькове.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул президент Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220622/avdeevka-1797433809.html

https://ria.ru/20220601/prestupleniya-1792463180.html

харьков

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, харьков, вооруженные силы украины, украина, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф