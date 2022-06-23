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Минобороны раскрыло планы националистов взорвать больницу и обвинить Россию - РИА Новости, 23.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220623/provokatsiya-1797702072.html
Минобороны раскрыло планы националистов взорвать больницу и обвинить Россию
Минобороны раскрыло планы националистов взорвать больницу и обвинить Россию - РИА Новости, 23.06.2022
Минобороны раскрыло планы националистов взорвать больницу и обвинить Россию
Украинские националисты планируют взорвать первую детскую городскую больницу Харькова, чтобы потом обвинить в этом российскую армию, заявил начальник... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T21:36
2022-06-23T23:12
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
вооруженные силы украины
украина
михаил мизинцев
национальный центр управления обороной рф
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Украинские националисты планируют взорвать первую детскую городскую больницу Харькова, чтобы потом обвинить в этом российскую армию, заявил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.По его словам, боевики националистического батальона "Кракен" и 113-й бригады территориальной обороны под угрозой расстрела насильно привозят в медучреждение персонал и больных детей из других госпиталей города. Организацией провокации занимаются специалисты 72-го центра информационно-психологических операций ВСУ, добавил он.Мизинцев подчеркнул, что здание больницы заминировано и неонацисты планируют его взорвать с началом нанесения российскими войсками артиллерийских ударов по военным объектам в Харькове.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул президент Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20220622/avdeevka-1797433809.html
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в мире, харьков, вооруженные силы украины, украина, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф
21:36 23.06.2022 (обновлено: 23:12 23.06.2022)
 
Минобороны раскрыло планы националистов взорвать больницу и обвинить Россию

Минобороны: украинские националисты планируют взорвать детскую горбольницу в Харькове

© AP Photo / Petros GiannakourisВоеннослужащие армии Украины
Военнослужащие армии Украины - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© AP Photo / Petros Giannakouris
Военнослужащие армии Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Украинские националисты планируют взорвать первую детскую городскую больницу Харькова, чтобы потом обвинить в этом российскую армию, заявил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.
По его словам, боевики националистического батальона "Кракен" и 113-й бригады территориальной обороны под угрозой расстрела насильно привозят в медучреждение персонал и больных детей из других госпиталей города. Организацией провокации занимаются специалисты 72-го центра информационно-психологических операций ВСУ, добавил он.
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Мизинцев подчеркнул, что здание больницы заминировано и неонацисты планируют его взорвать с началом нанесения российскими войсками артиллерийских ударов по военным объектам в Харькове.

"Для подготовки фейковых фото- и видеоматериалов в город уже прибыли корреспонденты ведущих западных информационных агентств", — отметил он.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул президент Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковВооруженные силы УкраиныУкраинаМихаил МизинцевНациональный центр управления обороной РФ
 
 
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