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В МИД Китая заявили, что НАТО должна прекратить провокации в адрес Пекина
В МИД Китая заявили, что НАТО должна прекратить провокации в адрес Пекина - РИА Новости, 23.06.2022
В МИД Китая заявили, что НАТО должна прекратить провокации в адрес Пекина
НАТО должна прекратить распространять дезинформацию и делать провокационные заявления в адрес Китая, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T11:10
2022-06-23T11:10
2022-06-23T11:10
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ПЕКИН, 23 июн – РИА Новости. НАТО должна прекратить распространять дезинформацию и делать провокационные заявления в адрес Китая, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.Ранее генеральный секретарь военно-политического блока Йенс Столтенберг заявил, что в новой стратегической концепции НАТО будет упомянут Китай, подъем которого представляет вызов интересам, ценностям и безопасности НАТО."Мы настаиваем на том, что НАТО должна прекратить проводить идеологические линии, провоцировать конфронтацию, распространять дезинформацию и делать провокационные высказывания в адрес Китая, а также прекратить попытки развязать новую холодную войну", - сказал дипломат.По словам Ван Вэньбиня, НАТО является "инструментом, с помощью которого США сохраняют свою гегемонию и манипулируют ландшафтом европейской безопасности". Он подчеркнул, что НАТО уже "устроила беспорядок" в Европе, добавив, что не нужно "устраивать беспорядок" еще и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.Саммит НАТО пройдет в Мадриде 28-30 июня 2022 года.
https://ria.ru/20220620/nato-1796665520.html
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в мире, китай, сша, йенс столтенберг, европа, нато
В МИД Китая заявили, что НАТО должна прекратить провокации в адрес Пекина
МИД Китая: НАТО должна прекратить дезинформацию и провокации в адрес Пекина