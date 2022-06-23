https://ria.ru/20220623/promyshlennost-1797687371.html

На поддержку промышленности Кубани дополнительно направят миллиард рублей

На поддержку промышленности Кубани дополнительно направят миллиард рублей - РИА Новости, 23.06.2022

На поддержку промышленности Кубани дополнительно направят миллиард рублей

На поддержку промышленной отрасли Кубани из краевого бюджета дополнительно предусмотрели один миллиард рублей, помощь предоставят предприятиям, которые создают... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T20:00

2022-06-23T20:00

2022-06-23T20:00

краснодарский край

краснодарский край

экономика

россия

промышленность

вениамин кондратьев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/05/1748754697_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c39e1de5a02f3572493a49816a918b88.jpg

КРАСНОДАР, 23 июн - РИА Новости. На поддержку промышленной отрасли Кубани из краевого бюджета дополнительно предусмотрели один миллиард рублей, помощь предоставят предприятиям, которые создают новые импортозамещающие производства, говорится в сообщении администрации региона со ссылкой на губернатора Вениамина Кондратьева.В четверг губернатор принял участие в сессии Законодательного собрания региона."На поддержку промышленной отрасли из краевого бюджета дополнительно предусмотрели 1 миллиард рублей", - говорится в сообщении администрации."Важное решение о новом виде поддержки предприятий промышленной отрасли позволит простимулировать запуск новых производств импортозамещающей продукции. Кубанские промпредприятия смогут обеспечить до 30% затрат, связанных с капиталовложениями. Более того, мера привлечет новых инвесторов в край. В условиях санкций необходимо помогать нашим производителям, создавать благоприятные условия для развития. Это не только поддержка отрасли, но и инвестиции в экономику края", – приводится в сообщении комментарий главы региона.Уточняется, что новая мера поддержки бизнеса введена в соответствии с Планом обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Краснодарском крае, который утвердил губернатор. Ее реализация обеспечит рост налоговых поступлений в бюджет региона и позволит создать не менее 500 новых рабочих мест, добавили в ведомстве.По данным краевых властей, на сегодняшний день в Краснодарском крае разработали 72 меры поддержки в рамках Плана обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности в регионе. Он направлен на смягчение последствий санкций, поддержку отраслей экономики и жителей края.

https://ria.ru/20220623/dorogi-1797682271.html

https://ria.ru/20220623/kuban-1797667905.html

краснодарский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

краснодарский край, экономика, россия, промышленность, вениамин кондратьев