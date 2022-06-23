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На поддержку промышленности Кубани дополнительно направят миллиард рублей - РИА Новости, 23.06.2022
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Краснодарский край
https://ria.ru/20220623/promyshlennost-1797687371.html
На поддержку промышленности Кубани дополнительно направят миллиард рублей
На поддержку промышленности Кубани дополнительно направят миллиард рублей - РИА Новости, 23.06.2022
На поддержку промышленности Кубани дополнительно направят миллиард рублей
На поддержку промышленной отрасли Кубани из краевого бюджета дополнительно предусмотрели один миллиард рублей, помощь предоставят предприятиям, которые создают... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T20:00
2022-06-23T20:00
краснодарский край
краснодарский край
экономика
россия
промышленность
вениамин кондратьев
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КРАСНОДАР, 23 июн - РИА Новости. На поддержку промышленной отрасли Кубани из краевого бюджета дополнительно предусмотрели один миллиард рублей, помощь предоставят предприятиям, которые создают новые импортозамещающие производства, говорится в сообщении администрации региона со ссылкой на губернатора Вениамина Кондратьева.В четверг губернатор принял участие в сессии Законодательного собрания региона."На поддержку промышленной отрасли из краевого бюджета дополнительно предусмотрели 1 миллиард рублей", - говорится в сообщении администрации."Важное решение о новом виде поддержки предприятий промышленной отрасли позволит простимулировать запуск новых производств импортозамещающей продукции. Кубанские промпредприятия смогут обеспечить до 30% затрат, связанных с капиталовложениями. Более того, мера привлечет новых инвесторов в край. В условиях санкций необходимо помогать нашим производителям, создавать благоприятные условия для развития. Это не только поддержка отрасли, но и инвестиции в экономику края", – приводится в сообщении комментарий главы региона.Уточняется, что новая мера поддержки бизнеса введена в соответствии с Планом обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Краснодарском крае, который утвердил губернатор. Ее реализация обеспечит рост налоговых поступлений в бюджет региона и позволит создать не менее 500 новых рабочих мест, добавили в ведомстве.По данным краевых властей, на сегодняшний день в Краснодарском крае разработали 72 меры поддержки в рамках Плана обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности в регионе. Он направлен на смягчение последствий санкций, поддержку отраслей экономики и жителей края.
https://ria.ru/20220623/dorogi-1797682271.html
https://ria.ru/20220623/kuban-1797667905.html
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краснодарский край, экономика, россия, промышленность, вениамин кондратьев
20:00 23.06.2022
 
На поддержку промышленности Кубани дополнительно направят миллиард рублей

На поддержку промышленности Кубани из бюджета дополнительно направят миллиард рублей

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВид на реку Кубань в Краснодаре
Вид на реку Кубань в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Вид на реку Кубань в Краснодаре. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 23 июн - РИА Новости. На поддержку промышленной отрасли Кубани из краевого бюджета дополнительно предусмотрели один миллиард рублей, помощь предоставят предприятиям, которые создают новые импортозамещающие производства, говорится в сообщении администрации региона со ссылкой на губернатора Вениамина Кондратьева.
В четверг губернатор принял участие в сессии Законодательного собрания региона.
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"На поддержку промышленной отрасли из краевого бюджета дополнительно предусмотрели 1 миллиард рублей", - говорится в сообщении администрации.
"Важное решение о новом виде поддержки предприятий промышленной отрасли позволит простимулировать запуск новых производств импортозамещающей продукции. Кубанские промпредприятия смогут обеспечить до 30% затрат, связанных с капиталовложениями. Более того, мера привлечет новых инвесторов в край. В условиях санкций необходимо помогать нашим производителям, создавать благоприятные условия для развития. Это не только поддержка отрасли, но и инвестиции в экономику края", – приводится в сообщении комментарий главы региона.
Уточняется, что новая мера поддержки бизнеса введена в соответствии с Планом обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Краснодарском крае, который утвердил губернатор. Ее реализация обеспечит рост налоговых поступлений в бюджет региона и позволит создать не менее 500 новых рабочих мест, добавили в ведомстве.
По данным краевых властей, на сегодняшний день в Краснодарском крае разработали 72 меры поддержки в рамках Плана обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности в регионе. Он направлен на смягчение последствий санкций, поддержку отраслей экономики и жителей края.
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Краснодарский крайКраснодарский крайЭкономикаРоссияПромышленностьВениамин Кондратьев
 
 
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