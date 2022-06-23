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Максим Егоров: "Тамбовмаш" начнет выпуск новой продукции в рамках ГОЗ - РИА Новости, 23.06.2022
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Тамбовская область
https://ria.ru/20220623/produktsiya-1797603342.html
Максим Егоров: "Тамбовмаш" начнет выпуск новой продукции в рамках ГОЗ
Максим Егоров: "Тамбовмаш" начнет выпуск новой продукции в рамках ГОЗ - РИА Новости, 23.06.2022
Максим Егоров: "Тамбовмаш" начнет выпуск новой продукции в рамках ГОЗ
Власти Тамбовской области и руководство "Тамбовмаш" входе переговоров с представителями Минпромторга России достигли договоренности о проведении... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T15:50
2022-06-23T15:50
тамбовская область
максим егоров
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ТАМБОВ, 23 июн – РИА Новости. Власти Тамбовской области и руководство "Тамбовмаш" входе переговоров с представителями Минпромторга России достигли договоренности о проведении опытно-конструкторских работ по освоению выпуска новых видов изделий - в рамках государственного оборонного заказа, освоение нового вида продукции позволит увеличить объем производства на 600 миллионов рублей в год, сообщил и.о губернатора области Максим Егоров.В четверг Егоров посетил завод "Тамбовмаш", где познакомился с производственными площадками и обсудил перспективы развития предприятия.В пресс-службе областной администрации отметили, что "Тамбовмаш" - предприятие с давними традициями и богатой историей. В настоящее время оно специализируется на производстве средств индивидуальной защиты органов дыхания. Продукцию поставляют по всей России и за рубеж. Завод активно участвует в реализации национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости". На предприятии реализуется инвестиционный проект по техническому перевооружению и модернизации основного производства и освоение новых изделий. В их числе: внедрение магнитно-импульсной штамповки, которая заменит традиционный пресс и позволит повысить качество выпускаемой продукции, а также инвестиционного проекта по созданию комплексного участка сборки и проверки дыхательных аппаратов на сжатом воздухе (ДАСВ). Ранее такую продукцию на "Тамбовмаше" выпускали ограниченными партиями, а теперь появится возможность производить дыхательные аппараты в промышленных масштабах."Тамбовмаш" является единственным поставщиком большинства видов средств защиты для Министерства обороны, МЧС РФ, Госкорпорации "Роскосмос" и других организаций.
https://ria.ru/20220607/investproekty-1793707495.html
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максим егоров, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
15:50 23.06.2022
 

Максим Егоров: "Тамбовмаш" начнет выпуск новой продукции в рамках ГОЗ

© Фото : пресс-служба администрации Тамбовской областиВрио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров
Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© Фото : пресс-служба администрации Тамбовской области
Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров
Читать ria.ru в
ТАМБОВ, 23 июн – РИА Новости. Власти Тамбовской области и руководство "Тамбовмаш" входе переговоров с представителями Минпромторга России достигли договоренности о проведении опытно-конструкторских работ по освоению выпуска новых видов изделий - в рамках государственного оборонного заказа, освоение нового вида продукции позволит увеличить объем производства на 600 миллионов рублей в год, сообщил и.о губернатора области Максим Егоров.
В четверг Егоров посетил завод "Тамбовмаш", где познакомился с производственными площадками и обсудил перспективы развития предприятия.
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В пресс-службе областной администрации отметили, что "Тамбовмаш" - предприятие с давними традициями и богатой историей. В настоящее время оно специализируется на производстве средств индивидуальной защиты органов дыхания. Продукцию поставляют по всей России и за рубеж. Завод активно участвует в реализации национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости". На предприятии реализуется инвестиционный проект по техническому перевооружению и модернизации основного производства и освоение новых изделий. В их числе: внедрение магнитно-импульсной штамповки, которая заменит традиционный пресс и позволит повысить качество выпускаемой продукции, а также инвестиционного проекта по созданию комплексного участка сборки и проверки дыхательных аппаратов на сжатом воздухе (ДАСВ). Ранее такую продукцию на "Тамбовмаше" выпускали ограниченными партиями, а теперь появится возможность производить дыхательные аппараты в промышленных масштабах.
"Тамбовмаш" является единственным поставщиком большинства видов средств защиты для Министерства обороны, МЧС РФ, Госкорпорации "Роскосмос" и других организаций.
"Развитие тамбовской промышленности – одна из стратегических задач для властей Тамбовской области. Заверяю, что наши предприятия не останутся без поддержки, которая предусматривает разные меры, от льготных кредитов до госзаказа", - заявил Егоров.
 
Тамбовская областьМаксим ЕгоровМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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