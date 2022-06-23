https://ria.ru/20220623/prazdnik-1797008299.html

Иванов день

Иванов день - РИА Новости, 23.06.2022

Иванов день

Иванов день – праздник летнего солнцестояния у народов Европы, приуроченный к церковному празднику Рождества Иоанна Предтечи. Отмечается 24 июня, иногда... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T00:31

2022-06-23T00:31

2022-06-23T00:31

справки

день летнего солнцестояния

в мире

иванов день

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Иванов день – праздник летнего солнцестояния у народов Европы, приуроченный к церковному празднику Рождества Иоанна Предтечи. Отмечается 24 июня, иногда продолжается до дня апостолов Петра и Павла (29 июня) или 4 июля. Во многих странах официальные празднования начинаются еще накануне, то есть вечером 23 июня.У древних европейских народов существовал языческий ритуальный праздник, связанный с природным явлением – летним солнцестоянием. По преданию, самая короткая ночь в году считалась бесовской, и отпугнуть всяческую нечисть можно было только громким шумом и огнем. В языческой Финляндии этот праздник назывался в честь бога огня – "Укон юхла", a современное название Иваного дня Юханнус – устаревшая форма произношения имени Иоанна Крестителя. У латышей этот праздник известен как Янов день или Лиго, литовцы называют его Йонинис, эстонцы и сету – Яани. Считается, что в Иванов день зацветают волшебные травы, светятся подземные клады, звезды спускаются на землю. Обряды праздника имеют в основном охранительный характер или связаны с символикой плодородия: они сопровождаются действиями с растительностью, водой, огнем.Раньше накануне Иванова дня собирали травы, обычно в полночь или перед восходом солнца, так как считалось, что магической силой обладает только трава, которой не коснулись лучи солнца. Часто с праздником связывают определенные растения: папоротник, полынь, иван-да-марья, купальница, чертополох, зверобой, клевер, арника, рута, ароматические растения – лавр, лаванда, вербена.В Латвии день накануне Ивановой ночи назывался "Зеленым днем" или "Травным днем". В этот день девушки плели из полевых цветов венки, которые вешали на рога коров, а в корм животных также добавляли травы и цветы, так как думали, что в этот день они обладают особой силой.Вода на Иванов день воспринималась как целебная, было принято купаться и пить из источников. В Балтийском регионе девушки считали, что роса на Иванов день излечивает болезни кожи и делает лицо красивым. В ночь с 23 на 24 июня было принято пускать венки по воде и гадать. Если венок утонет – это плохой знак.Один из основных ритуалов Иванова дня – разжигание костров. В деревнях костры обычно устраивали за околицей, часто на холмах, в Западной Европе – также в городах. Для зажигания костра часто использовался "живой", или "новый" огонь, то есть добытый трением. Считалось, что пламя обладает очистительным свойством и может сжечь все плохое. Сам по себе костер призван был "помочь" солнцу одолеть верхушку неба, он символизировал победу света над тьмой. Разжигая костер и поддерживая его до утра, люди приветствовали новое солнце. Крестьяне старались сделать костер как можно больше. По этому поводу часто устраивались состязания – у кого выше и ярче пламя.Как правило, несколько дворов или хуторов собирались на общем кострище, где все принимали участие в подготовке большого костра. Кроме костров иногда зажигали огни на воде, сталкивали с гор горящие колеса и смоляные бочки.В Латвии, Литве и Ингерманландии (историческая область на северо-западе Русского государства, на границе со Швецией) основой костра был высокий шест с укрепленными на нем смоляной бочкой или колесом от старой телеги. В Финляндии воздвигали фигурные костры в виде 7-10-метровых башен или колоколен, а также в виде поленницы дров, а в прибрежных деревнях остовом служили вертикально стоящие просмоленные старые лодки. Повсеместно вокруг костров водили хороводы, пели песни, прыгали через огонь как можно выше, чтобы рожь и пшеница уродились высокими. Молодежь прыгала парами для обеспечения счастливого супружества. Головешки и угольки ритуальных костров наделялись сакральной силой, их хранили целый год, как оберег от молнии, пожара, града и других стихийных бедствий, угрожающих посевам. Магической силой наделялся и дым костра. Им окуривали поля, чтобы обеспечить плодородие, и растения, чтобы снять вредоносную силу с одних и усилить целебные свойства других. Сквозь этот дым прогоняли скот.В Эстонии ни один праздник весенне-летнего цикла не обходился без веселого качания на качелях, сопровождаемого песнями и танцами, и Иванов день – не исключение. Сооружались качели еще на Пасху деревенскими парнями. Место для строительства, как правило, подбиралось на лесной опушке или пригорке. На Иванов день девушки украшали их букетами и венками из полевых цветов.В Испании 23 июня, чтобы отметить наступление лета, жители Аликанте обычно отправлялись на ужин за город: ели традиционные блюда, а в полночь зажигали костры, танцевали вокруг них, запускали фейерверки и купались в море. Этот обычай сохранился, и в 1928 году был официально утвержден как праздник костров в Иванов день.В праздник огня главными действующими лицами являются настоящие произведения эфемерного искусства: гигантские фигуры из дерева и картона. В полночь 24 июня наступает кульминация праздника – после фейерверков по всему городу зажигаются костры, в которых сгорают картонные фигуры, под сопровождение танцев и песен, в то время как пожарные поливают публику водой: это мероприятие называется "бания". "Ивановский костер" часто интерпретировался как "сожжение ведьмы", которую могли символизировать шест с лошадиным или коровьим черепом, венком, метла, дерево, чучело (у восточных славян – Купала, Мара, Морена). Женщины, не пришедшие к костру или не перепрыгнувшие через него, подозревались в ведовстве. В Испании известен также обычай хождения босиком по горячим углям.Обряды Иванова дня имеют много общего как со святочными (гадания, купание и кропление водой, ряжение), так и с троицкими: украшение домов травой и цветами, завивание венков, пускание их по воде, наряжение деревца (чаще березы – у уэльсцев она называлась летним деревом; у финнов в этой роли выступала "ивановская ель"). После Иванова дня обычно снимались запреты на купание, заготовку трав.В наши дни многие из этих обычаев либо забываются, либо совершаются формально, однако праздник до сих пор популярен у европейцев и символизирует торжество лета и расцвет жизненных сил.Другой праздник, совпадающий с Рождеством Иоанна Крестителя, – это Иван Купала. Его отмечают славянские народы. В этот день принято собирать травы, плести венки, прыгать через костер, совершать обливания и гадать. После перехода на новый стиль праздник Ивана Купала отмечается в ночь на 7 июля. Материал подготовлен на основе информации открытых источников

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, день летнего солнцестояния, в мире, иванов день