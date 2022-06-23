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В Британии сообщили о позиции Франции и Германии по Украине - РИА Новости, 23.06.2022
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В Британии сообщили о позиции Франции и Германии по Украине
В Британии сообщили о позиции Франции и Германии по Украине - РИА Новости, 23.06.2022
В Британии сообщили о позиции Франции и Германии по Украине
Франция и Германия решили держаться в стороне и оставить Украину наедине с Россией, написал в статье для журнала Spectator обозреватель Эндрю Теттенборн. РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T02:26
2022-06-23T02:26
в мире
украина
россия
киев
европейский совет по международным отношениям
евросоюз
франция
германия
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Франция и Германия решили держаться в стороне и оставить Украину наедине с Россией, написал в статье для журнала Spectator обозреватель Эндрю Теттенборн.По его словам, в ЕС произошел раскол по вопросу поддержки Киева. Британский журналист привел результаты исследования Европейского совета по международным отношениям, согласно которым подавляющее большинство жителей этих стран выступает за скорейшее мирное урегулирование.Автор публикации отметил, что таких же взглядов придерживаются Италия и Швеция, наиболее бескомпромиссную позицию занимают Литва и Польша.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, украина, россия, киев, европейский совет по международным отношениям, евросоюз, франция, германия, швеция, италия, литва, польша
02:26 23.06.2022
 
В Британии сообщили о позиции Франции и Германии по Украине

Spectator: ФРГ и Франция решили держаться в стороне и оставить Украину наедине с Россией

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПамятник основателям Киева
Памятник основателям Киева - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Памятник основателям Киева. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Франция и Германия решили держаться в стороне и оставить Украину наедине с Россией, написал в статье для журнала Spectator обозреватель Эндрю Теттенборн.
По его словам, в ЕС произошел раскол по вопросу поддержки Киева. Британский журналист привел результаты исследования Европейского совета по международным отношениям, согласно которым подавляющее большинство жителей этих стран выступает за скорейшее мирное урегулирование.
"Откровенно говоря, это означает, что они выбрали держаться в стороне и оставить Украину наедине с Россией в попытке договориться о наиболее приемлемых условиях из возможных", — отметил Теттенборн.
Автор публикации отметил, что таких же взглядов придерживаются Италия и Швеция, наиболее бескомпромиссную позицию занимают Литва и Польша.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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В миреУкраинаРоссияКиевЕвропейский совет по международным отношениямЕвросоюзФранцияГерманияШвецияИталияЛитваПольша
 
 
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