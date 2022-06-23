https://ria.ru/20220623/pozhar-1797451426.html
Житель Чукотки получил два года за пожар в доме, где погибли шесть человек
Житель Чукотки получил два года за пожар в доме, где погибли шесть человек - РИА Новости, 23.06.2022
Житель Чукотки получил два года за пожар в доме, где погибли шесть человек
Житель села Инчоун на Чукотке осужден на 2 года колонии-поселения за пожар в аварийном доме, в котором погибли двое взрослых и четверо детей, сообщает... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T05:20
2022-06-23T05:20
2022-06-23T05:20
происшествия
чукотский район
россия
следственный комитет россии (ск рф)
чукотский автономный округ
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 23 июн – РИА Новости. Житель села Инчоун на Чукотке осужден на 2 года колонии-поселения за пожар в аварийном доме, в котором погибли двое взрослых и четверо детей, сообщает региональная прокуратура.В ночь на 30 октября 2021 года в одном из домов в селе Инчоун Чукотского района произошел пожар, в котором погибли четверо детей в возрасте от одного года до шести лет и две женщины. По предварительным данным, дом, принадлежащий муниципальному образованию сельское поселение Инчоун, в марте 2021 года был признан аварийным и подлежащим сносу. В доме стала самовольно проживать семья с маленькими детьми, а глава поселения не предпринял меры для их выселения, на него возбудили дело о халатности. По факту пожара СК возбудил дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам."Чукотским районным судом постановлен обвинительный приговор в отношении 21—летнего жителя села Инчоун, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности шести лицам). С учетом позиции государственного обвинителя осужденному назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении", — говорится в сообщении.По информации прокуратуры, мужчина, проживая в самовольно занятой квартире в аварийном доме, подлежащим сносу, нарушал требования пожарной безопасности, используя печь, имеющую трещины и неисправности дверцы."Находясь в состоянии алкогольного опьянения осужденный, зная о неисправности печи, заполнил ее раскаленным углем, не прочистил заполненное отделение для прогоревшей золы, после чего лег спать, оставив ее без присмотра. В результате имеющихся дефектов… произошло открытие дверцы, выпадение раскаленных углей, возгорание и пожар, в ходе которого погибло шесть человек, находящихся в доме, в том числе 4 малолетних детей", — отмечает прокуратура.
https://ria.ru/20220622/delo-1797357498.html
https://ria.ru/20220617/pozhar-1795952263.html
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происшествия, чукотский район, россия, следственный комитет россии (ск рф), чукотский автономный округ, владивосток
Житель Чукотки получил два года за пожар в доме, где погибли шесть человек
Жителя Чукотки осудили на два года за пожар в аварийном доме, где погибли шесть человек
ВЛАДИВОСТОК, 23 июн – РИА Новости. Житель села Инчоун на Чукотке осужден на 2 года колонии-поселения за пожар в аварийном доме, в котором погибли двое взрослых и четверо детей, сообщает региональная прокуратура.
В ночь на 30 октября 2021 года в одном из домов в селе Инчоун Чукотского района
произошел пожар, в котором погибли четверо детей в возрасте от одного года до шести лет и две женщины. По предварительным данным, дом, принадлежащий муниципальному образованию сельское поселение Инчоун, в марте 2021 года был признан аварийным и подлежащим сносу. В доме стала самовольно проживать семья с маленькими детьми, а глава поселения не предпринял меры для их выселения, на него возбудили дело о халатности. По факту пожара СК
возбудил дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.
"Чукотским районным судом постановлен обвинительный приговор в отношении 21—летнего жителя села Инчоун, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ
(причинение смерти по неосторожности шести лицам). С учетом позиции государственного обвинителя осужденному назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении", — говорится в сообщении.
По информации прокуратуры, мужчина, проживая в самовольно занятой квартире в аварийном доме, подлежащим сносу, нарушал требования пожарной безопасности, используя печь, имеющую трещины и неисправности дверцы.
"Находясь в состоянии алкогольного опьянения осужденный, зная о неисправности печи, заполнил ее раскаленным углем, не прочистил заполненное отделение для прогоревшей золы, после чего лег спать, оставив ее без присмотра. В результате имеющихся дефектов… произошло открытие дверцы, выпадение раскаленных углей, возгорание и пожар, в ходе которого погибло шесть человек, находящихся в доме, в том числе 4 малолетних детей", — отмечает прокуратура.