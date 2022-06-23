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Лидеры ЕС обсудят выделение Украине финансовой помощи на саммите в Брюсселе - РИА Новости, 23.06.2022
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Лидеры ЕС обсудят выделение Украине финансовой помощи на саммите в Брюсселе
Лидеры ЕС обсудят выделение Украине финансовой помощи на саммите в Брюсселе - РИА Новости, 23.06.2022
Лидеры ЕС обсудят выделение Украине финансовой помощи на саммите в Брюсселе
Лидеры ЕС на саммите, который начинается в Брюсселе в четверг, обсудят вопрос выделения Украине финансовой помощи в размере не менее девяти миллиардов евро,... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T17:17
2022-06-23T17:17
в мире
здоровье - общество
владимир путин
украина
донбасс
россия
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ВАРШАВА, 23 июн – РИА Новости. Лидеры ЕС на саммите, который начинается в Брюсселе в четверг, обсудят вопрос выделения Украине финансовой помощи в размере не менее девяти миллиардов евро, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, прибыв на саммит ЕС.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, здоровье - общество, владимир путин, украина, донбасс, россия
17:17 23.06.2022
 
Лидеры ЕС обсудят выделение Украине финансовой помощи на саммите в Брюсселе

Премьер Польши Моравецкий: лидеры ЕС обсудят выделение девяти миллиардов евро Украине

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и Украины
Флаги ЕС и Украины - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и Украины. Архивное фото
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ВАРШАВА, 23 июн – РИА Новости. Лидеры ЕС на саммите, который начинается в Брюсселе в четверг, обсудят вопрос выделения Украине финансовой помощи в размере не менее девяти миллиардов евро, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, прибыв на саммит ЕС.
"Речь о том, чтобы обеспечить базовые функции государства. Поэтому мы будем дискутировать о помощи минимум в девять миллиардов евро, чтобы могли работать хотя бы некоторые больницы, школы, полиция, пограничная охрана", - сказал Моравецкий.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
16:46
Зеленский посетовал, что Украине не хватает военной помощи от Израиля
 
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