https://ria.ru/20220623/pomosch-1797642989.html

Лидеры ЕС обсудят выделение Украине финансовой помощи на саммите в Брюсселе

Лидеры ЕС обсудят выделение Украине финансовой помощи на саммите в Брюсселе - РИА Новости, 23.06.2022

Лидеры ЕС обсудят выделение Украине финансовой помощи на саммите в Брюсселе

Лидеры ЕС на саммите, который начинается в Брюсселе в четверг, обсудят вопрос выделения Украине финансовой помощи в размере не менее девяти миллиардов евро,... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T17:17

2022-06-23T17:17

2022-06-23T17:17

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ВАРШАВА, 23 июн – РИА Новости. Лидеры ЕС на саммите, который начинается в Брюсселе в четверг, обсудят вопрос выделения Украине финансовой помощи в размере не менее девяти миллиардов евро, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, прибыв на саммит ЕС.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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в мире, здоровье - общество, владимир путин, украина, донбасс, россия