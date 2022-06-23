11:04 23.06.2022 (обновлено: 11:48 23.06.2022)
Чавушоглу заявил о планируемой встрече по "зерновой проблеме" в Стамбуле
Глава МИД Турции Чавушоглу заявил о планируемой встрече по "зерновой проблеме" в Стамбуле
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Архивное фото
АНКАРА, 23 июн – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о планируемой технической встрече по "зерновой проблеме" в Стамбуле, сроки пока неизвестны.
Ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что в вопросе вывоза зерна из черноморских портов есть определенные продвижения, но остаются технические моменты, требующие обсуждений с Россией, Украиной и ООН.
"Техническая встреча в Стамбуле планируется, но сроки пока неизвестны", - сказал Чавушоглу на пресс-конференции с главой МИД Великобритании в четверг.
Также глава МИД Турции, отвечая на вопрос журналиста о заявлениях "о краже Россией" украинского зерна, сказал, что Анкара серьезно расследует подобное заявления.
"Такие заявления поступают и нам, это серьезно расследуется", - пояснил Чавушоглу.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он.