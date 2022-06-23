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Чавушоглу заявил о планируемой встрече по "зерновой проблеме" в Стамбуле - РИА Новости, 23.06.2022
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Чавушоглу заявил о планируемой встрече по "зерновой проблеме" в Стамбуле
Чавушоглу заявил о планируемой встрече по "зерновой проблеме" в Стамбуле - РИА Новости, 23.06.2022
Чавушоглу заявил о планируемой встрече по "зерновой проблеме" в Стамбуле
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о планируемой технической встрече по "зерновой проблеме" в Стамбуле, сроки пока неизвестны. РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T11:04
2022-06-23T11:48
хулуси акар
владимир путин
украина
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АНКАРА, 23 июн – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о планируемой технической встрече по "зерновой проблеме" в Стамбуле, сроки пока неизвестны.Ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что в вопросе вывоза зерна из черноморских портов есть определенные продвижения, но остаются технические моменты, требующие обсуждений с Россией, Украиной и ООН."Техническая встреча в Стамбуле планируется, но сроки пока неизвестны", - сказал Чавушоглу на пресс-конференции с главой МИД Великобритании в четверг.Также глава МИД Турции, отвечая на вопрос журналиста о заявлениях "о краже Россией" украинского зерна, сказал, что Анкара серьезно расследует подобное заявления."Такие заявления поступают и нам, это серьезно расследуется", - пояснил Чавушоглу.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он.
https://ria.ru/20220622/ssha-1797438546.html
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хулуси акар, владимир путин, украина, стамбул, россия, оон, в мире
11:04 23.06.2022 (обновлено: 11:48 23.06.2022)
 
Чавушоглу заявил о планируемой встрече по "зерновой проблеме" в Стамбуле

Глава МИД Турции Чавушоглу заявил о планируемой встрече по "зерновой проблеме" в Стамбуле

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / POOL
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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Архивное фото
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АНКАРА, 23 июн – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о планируемой технической встрече по "зерновой проблеме" в Стамбуле, сроки пока неизвестны.
Ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что в вопросе вывоза зерна из черноморских портов есть определенные продвижения, но остаются технические моменты, требующие обсуждений с Россией, Украиной и ООН.
Уборка озимой пшеницы на поле в Усть-Лабинском районе Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
Вчера, 22:37
США не будут вводить санкции против стран, импортирующих зерно из России
"Техническая встреча в Стамбуле планируется, но сроки пока неизвестны", - сказал Чавушоглу на пресс-конференции с главой МИД Великобритании в четверг.
Также глава МИД Турции, отвечая на вопрос журналиста о заявлениях "о краже Россией" украинского зерна, сказал, что Анкара серьезно расследует подобное заявления.
"Такие заявления поступают и нам, это серьезно расследуется", - пояснил Чавушоглу.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он.
Отгрузка зерна на экспорт - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
Вчера, 13:12В мире
Анкара подтвердила встречу с Москвой, Киевом и ООН по вопросу вывоза зерна
 
Хулуси АкарВладимир ПутинУкраинаСтамбулРоссияООНВ мире
 
 
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