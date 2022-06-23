https://ria.ru/20220623/politika-1797497702.html

Чавушоглу заявил о планируемой встрече по "зерновой проблеме" в Стамбуле

Чавушоглу заявил о планируемой встрече по "зерновой проблеме" в Стамбуле - РИА Новости, 23.06.2022

Чавушоглу заявил о планируемой встрече по "зерновой проблеме" в Стамбуле

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о планируемой технической встрече по "зерновой проблеме" в Стамбуле, сроки пока неизвестны. РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T11:04

2022-06-23T11:04

2022-06-23T11:48

хулуси акар

владимир путин

украина

стамбул

россия

оон

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/10/1778448869_0:0:2914:1639_1920x0_80_0_0_f5089574a0e5a6af06a2c0adec5e8827.jpg

АНКАРА, 23 июн – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о планируемой технической встрече по "зерновой проблеме" в Стамбуле, сроки пока неизвестны.Ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что в вопросе вывоза зерна из черноморских портов есть определенные продвижения, но остаются технические моменты, требующие обсуждений с Россией, Украиной и ООН."Техническая встреча в Стамбуле планируется, но сроки пока неизвестны", - сказал Чавушоглу на пресс-конференции с главой МИД Великобритании в четверг.Также глава МИД Турции, отвечая на вопрос журналиста о заявлениях "о краже Россией" украинского зерна, сказал, что Анкара серьезно расследует подобное заявления."Такие заявления поступают и нам, это серьезно расследуется", - пояснил Чавушоглу.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он.

https://ria.ru/20220622/ssha-1797438546.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220622/zerno-1797269387.html

украина

стамбул

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

хулуси акар, владимир путин, украина, стамбул, россия, оон, в мире