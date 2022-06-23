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Из Нижнего Новгорода возобновились полеты в Турцию - РИА Новости, 23.06.2022
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Туризм
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Из Нижнего Новгорода возобновились полеты в Турцию
Из Нижнего Новгорода возобновились полеты в Турцию - РИА Новости, 23.06.2022
Из Нижнего Новгорода возобновились полеты в Турцию
Авиарейсы в Турцию возобновились из аэропорта Нижнего Новгорода, сообщила пресс-служба воздушной гавани. РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T11:17
2022-06-23T11:17
туризм
нижний новгород
нижегородская область
анталья (провинция)
azur air
авиасообщение
турция
новости - туризм
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 июн — РИА Новости. Авиарейсы в Турцию возобновились из аэропорта Нижнего Новгорода, сообщила пресс-служба воздушной гавани."Первый после перерыва рейс 22 июня выполнила авиакомпания AZUR Air. В Анталью отправились 198 пассажиров", — говорится в релизе.Отмечается, что перевозки на лайнерах AZUR Air входят в чартерную программу, которая доступна в составе пакетных туров у туристических компаний Нижнего Новгорода и Нижегородской области.
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нижний новгород
нижегородская область
анталья (провинция)
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нижний новгород, нижегородская область, анталья (провинция), azur air, авиасообщение, турция, новости - туризм, аэропорт, пассажиры, туризм, туристы
11:17 23.06.2022
 
Из Нижнего Новгорода возобновились полеты в Турцию

Полеты в Турцию возобновились из Нижнего Новгорода 22 июня

© Мария СеливановаСамолет AZUR air
Самолет AZUR air
© Мария Селиванова
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 июн — РИА Новости. Авиарейсы в Турцию возобновились из аэропорта Нижнего Новгорода, сообщила пресс-служба воздушной гавани.
"Первый после перерыва рейс 22 июня выполнила авиакомпания AZUR Air. В Анталью отправились 198 пассажиров", — говорится в релизе.
Отмечается, что перевозки на лайнерах AZUR Air входят в чартерную программу, которая доступна в составе пакетных туров у туристических компаний Нижнего Новгорода и Нижегородской области.
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ТуризмНижний НовгородНижегородская областьАнталья (провинция)Azur AirАвиасообщениеТурцияНовости - ТуризмАэропортпассажирыТуризмтуристы
 
 
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