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Из Нижнего Новгорода возобновились полеты в Турцию
Из Нижнего Новгорода возобновились полеты в Турцию - РИА Новости, 23.06.2022
Из Нижнего Новгорода возобновились полеты в Турцию
Авиарейсы в Турцию возобновились из аэропорта Нижнего Новгорода, сообщила пресс-служба воздушной гавани. РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T11:17
2022-06-23T11:17
2022-06-23T11:17
туризм
нижний новгород
нижегородская область
анталья (провинция)
azur air
авиасообщение
турция
новости - туризм
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 июн — РИА Новости. Авиарейсы в Турцию возобновились из аэропорта Нижнего Новгорода, сообщила пресс-служба воздушной гавани."Первый после перерыва рейс 22 июня выполнила авиакомпания AZUR Air. В Анталью отправились 198 пассажиров", — говорится в релизе.Отмечается, что перевозки на лайнерах AZUR Air входят в чартерную программу, которая доступна в составе пакетных туров у туристических компаний Нижнего Новгорода и Нижегородской области.
https://ria.ru/20220621/aviabilety-1796805727.html
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РИА Новости
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Из Нижнего Новгорода возобновились полеты в Турцию
Полеты в Турцию возобновились из Нижнего Новгорода 22 июня