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Из Нижнего Новгорода возобновились полеты в Турцию

Из Нижнего Новгорода возобновились полеты в Турцию - РИА Новости, 23.06.2022

Из Нижнего Новгорода возобновились полеты в Турцию

Авиарейсы в Турцию возобновились из аэропорта Нижнего Новгорода, сообщила пресс-служба воздушной гавани. РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T11:17

2022-06-23T11:17

2022-06-23T11:17

туризм

нижний новгород

нижегородская область

анталья (провинция)

azur air

авиасообщение

турция

новости - туризм

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 июн — РИА Новости. Авиарейсы в Турцию возобновились из аэропорта Нижнего Новгорода, сообщила пресс-служба воздушной гавани."Первый после перерыва рейс 22 июня выполнила авиакомпания AZUR Air. В Анталью отправились 198 пассажиров", — говорится в релизе.Отмечается, что перевозки на лайнерах AZUR Air входят в чартерную программу, которая доступна в составе пакетных туров у туристических компаний Нижнего Новгорода и Нижегородской области.

https://ria.ru/20220621/aviabilety-1796805727.html

нижний новгород

нижегородская область

анталья (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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