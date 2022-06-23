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Артамонов: в Липецкой области День поля пройдет 7-8 июля - РИА Новости, 23.06.2022
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Липецкая область
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Артамонов: в Липецкой области День поля пройдет 7-8 июля
Артамонов: в Липецкой области День поля пройдет 7-8 июля - РИА Новости, 23.06.2022
Артамонов: в Липецкой области День поля пройдет 7-8 июля
День поля пройдет в Липецкой области 7-8 июля, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T18:06
2022-06-23T18:06
липецкая область
липецкая область
россия
белоруссия
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 23 июн – РИА Новости. День поля пройдет в Липецкой области 7-8 июля, сообщил глава региона Игорь Артамонов."В ходе мероприятия участники обсудят вопросы импортозамещения семян и удобрений, а также обсудят перспективы развития отрасли", - сказал Артамонов.По его словам, мероприятие будет проходить в формате выставки-демонстрации, на которой аграрии из России и Белоруссии представят свои селекционные и технические достижения, а также современные технологии возделывания сельскохозяйственных культур. На выставке покажут, как улучшить плодородие почв с помощью органического земледелия. Говоря о масличных культурах гостям покажут "Форпост" – уникальный сорт рапса российской селекции.
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липецкая область, россия, белоруссия, игорь артамонов
18:06 23.06.2022
 

Артамонов: в Липецкой области День поля пройдет 7-8 июля

© Pixabay / sandra312Поле
Поле - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© Pixabay / sandra312
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 23 июн – РИА Новости. День поля пройдет в Липецкой области 7-8 июля, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
"В ходе мероприятия участники обсудят вопросы импортозамещения семян и удобрений, а также обсудят перспективы развития отрасли", - сказал Артамонов.
По его словам, мероприятие будет проходить в формате выставки-демонстрации, на которой аграрии из России и Белоруссии представят свои селекционные и технические достижения, а также современные технологии возделывания сельскохозяйственных культур. На выставке покажут, как улучшить плодородие почв с помощью органического земледелия. Говоря о масличных культурах гостям покажут "Форпост" – уникальный сорт рапса российской селекции.
"Ежегодно "День липецкого поля" способствует развитию агропромышленного комплекса, налаживанию межрегиональных связей, продвижению инновационных аграрных проектов, новых технологий, развитию контактов между организациями, предприятиями и инвесторами", - отметил Артамонов.
Глава Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с руководителями сузов и ректорами вузов - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
6 июня, 12:09Липецкая область
В Липецкой области завершилась посевная, аграрии надеются на хороший урожай
 
Липецкая областьЛипецкая областьРоссияБелоруссияИгорь Артамонов
 
 
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