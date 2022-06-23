https://ria.ru/20220623/pole-1797659131.html

Артамонов: в Липецкой области День поля пройдет 7-8 июля

Артамонов: в Липецкой области День поля пройдет 7-8 июля - РИА Новости, 23.06.2022

Артамонов: в Липецкой области День поля пройдет 7-8 июля

День поля пройдет в Липецкой области 7-8 июля, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T18:06

2022-06-23T18:06

2022-06-23T18:06

липецкая область

липецкая область

россия

белоруссия

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 23 июн – РИА Новости. День поля пройдет в Липецкой области 7-8 июля, сообщил глава региона Игорь Артамонов."В ходе мероприятия участники обсудят вопросы импортозамещения семян и удобрений, а также обсудят перспективы развития отрасли", - сказал Артамонов.По его словам, мероприятие будет проходить в формате выставки-демонстрации, на которой аграрии из России и Белоруссии представят свои селекционные и технические достижения, а также современные технологии возделывания сельскохозяйственных культур. На выставке покажут, как улучшить плодородие почв с помощью органического земледелия. Говоря о масличных культурах гостям покажут "Форпост" – уникальный сорт рапса российской селекции.

https://ria.ru/20220606/posevnaya-1793416969.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

липецкая область, россия, белоруссия, игорь артамонов