https://ria.ru/20220623/pogoda-1797457999.html

Синоптики пообещали москвичам в четверг "комфортное летнее тепло"

Синоптики пообещали москвичам в четверг "комфортное летнее тепло" - РИА Новости, 23.06.2022

Синоптики пообещали москвичам в четверг "комфортное летнее тепло"

Переменная облачность, без осадков и до 25 градусов тепла ожидают москвичей в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T08:03

2022-06-23T08:03

2022-06-23T08:03

общество

московская область (подмосковье)

погода

москва

россия

евгений тишковец

центр "фобос"

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до 25 градусов тепла ожидают москвичей в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По словам синоптика, сегодня инициатива в атмосфере центральной России переходит к антициклону скандинавского происхождения, что сулит москвичам и жителям Подмосковья солнечную, сухую, теплую погоду с температурным фоном немного выше положенной климатической нормы.Синоптик добавил, что атмосферное давление будет расти и составит 748 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20220622/leto-1797430799.html

московская область (подмосковье)

москва

россия

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общество, московская область (подмосковье), погода, москва, россия, евгений тишковец, центр "фобос"