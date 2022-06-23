https://ria.ru/20220623/pogoda-1797457999.html
Синоптики пообещали москвичам в четверг "комфортное летнее тепло"
Синоптики пообещали москвичам в четверг "комфортное летнее тепло" - РИА Новости, 23.06.2022
Синоптики пообещали москвичам в четверг "комфортное летнее тепло"
Переменная облачность, без осадков и до 25 градусов тепла ожидают москвичей в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T08:03
2022-06-23T08:03
2022-06-23T08:03
общество
московская область (подмосковье)
погода
москва
россия
евгений тишковец
центр "фобос"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1787000372_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_4286791912580fa29363cc2966eadfae.jpg
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до 25 градусов тепла ожидают москвичей в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По словам синоптика, сегодня инициатива в атмосфере центральной России переходит к антициклону скандинавского происхождения, что сулит москвичам и жителям Подмосковья солнечную, сухую, теплую погоду с температурным фоном немного выше положенной климатической нормы.Синоптик добавил, что атмосферное давление будет расти и составит 748 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20220622/leto-1797430799.html
московская область (подмосковье)
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1787000372_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3b3e74ba3fe2aac70307cd961ad6d08e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московская область (подмосковье), погода, москва, россия, евгений тишковец, центр "фобос"
Синоптики пообещали москвичам в четверг "комфортное летнее тепло"
Синоптик Тишковец: в Москве в четверг ожидается переменная облачность и до плюс 25