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Синоптики пообещали москвичам в четверг "комфортное летнее тепло" - РИА Новости, 23.06.2022
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Синоптики пообещали москвичам в четверг "комфортное летнее тепло"
Синоптики пообещали москвичам в четверг "комфортное летнее тепло" - РИА Новости, 23.06.2022
Синоптики пообещали москвичам в четверг "комфортное летнее тепло"
Переменная облачность, без осадков и до 25 градусов тепла ожидают москвичей в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T08:03
2022-06-23T08:03
общество
московская область (подмосковье)
погода
москва
россия
евгений тишковец
центр "фобос"
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до 25 градусов тепла ожидают москвичей в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По словам синоптика, сегодня инициатива в атмосфере центральной России переходит к антициклону скандинавского происхождения, что сулит москвичам и жителям Подмосковья солнечную, сухую, теплую погоду с температурным фоном немного выше положенной климатической нормы.Синоптик добавил, что атмосферное давление будет расти и составит 748 миллиметров ртутного столба.
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общество, московская область (подмосковье), погода, москва, россия, евгений тишковец, центр "фобос"
08:03 23.06.2022
 
Синоптики пообещали москвичам в четверг "комфортное летнее тепло"

Синоптик Тишковец: в Москве в четверг ожидается переменная облачность и до плюс 25

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВелосипедист на Лужнецкой набережной в Москве
Велосипедист на Лужнецкой набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Велосипедист на Лужнецкой набережной в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до 25 градусов тепла ожидают москвичей в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По словам синоптика, сегодня инициатива в атмосфере центральной России переходит к антициклону скандинавского происхождения, что сулит москвичам и жителям Подмосковья солнечную, сухую, теплую погоду с температурным фоном немного выше положенной климатической нормы.

"Переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный 1-6 метров в секунду. Температура воздуха в Москве плюс 23-25 градусов, в Подмосковье плюс 21-26 градусов комфортного летнего тепла", — рассказал Тишковец.

Синоптик добавил, что атмосферное давление будет расти и составит 748 миллиметров ртутного столба.
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ОбществоМосковская область (Подмосковье)ПогодаМоскваРоссияЕвгений ТишковецЦентр "Фобос"
 
 
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