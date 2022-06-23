https://ria.ru/20220623/podmoskove-1797488038.html

Воробьев: Подмосковье продолжит организацию роуд-шоу за рубежом

Воробьев: Подмосковье продолжит организацию роуд-шоу за рубежом - РИА Новости, 23.06.2022

Воробьев: Подмосковье продолжит организацию роуд-шоу за рубежом

Власти Подмосковья планируют продолжить организовывать роуд-шоу за рубежом для привлечения иностранных инвесторов, сообщил в эфире радио Sputnik губернатор... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T10:36

2022-06-23T10:36

2022-06-23T10:36

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Власти Подмосковья планируют продолжить организовывать роуд-шоу за рубежом для привлечения иностранных инвесторов, сообщил в эфире радио Sputnik губернатор Московской области Андрей Воробьев."Мы планируем дальше работать в части диалога с предпринимателями и, конечно, продолжить роуд-шоу. Сейчас география, может быть, не такая широкая, но мы приглашены в Китай и Турцию", - сказал Воробьев.Он добавил, что власти Московской области также не собираются закрываться от европейских компаний и готовы рассматривать практически любые идеи, а также оказывать всяческую поддержку.

https://ria.ru/20220620/forum-1796832949.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), андрей воробьев