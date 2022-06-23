https://ria.ru/20220623/podmoskove-1797488038.html
Воробьев: Подмосковье продолжит организацию роуд-шоу за рубежом
Воробьев: Подмосковье продолжит организацию роуд-шоу за рубежом - РИА Новости, 23.06.2022
Воробьев: Подмосковье продолжит организацию роуд-шоу за рубежом
Власти Подмосковья планируют продолжить организовывать роуд-шоу за рубежом для привлечения иностранных инвесторов, сообщил в эфире радио Sputnik губернатор... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T10:36
2022-06-23T10:36
2022-06-23T10:36
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Власти Подмосковья планируют продолжить организовывать роуд-шоу за рубежом для привлечения иностранных инвесторов, сообщил в эфире радио Sputnik губернатор Московской области Андрей Воробьев."Мы планируем дальше работать в части диалога с предпринимателями и, конечно, продолжить роуд-шоу. Сейчас география, может быть, не такая широкая, но мы приглашены в Китай и Турцию", - сказал Воробьев.Он добавил, что власти Московской области также не собираются закрываться от европейских компаний и готовы рассматривать практически любые идеи, а также оказывать всяческую поддержку.
https://ria.ru/20220620/forum-1796832949.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), андрей воробьев