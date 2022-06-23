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Воробьев: Подмосковье продолжит организацию роуд-шоу за рубежом - РИА Новости, 23.06.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220623/podmoskove-1797488038.html
Воробьев: Подмосковье продолжит организацию роуд-шоу за рубежом
Воробьев: Подмосковье продолжит организацию роуд-шоу за рубежом - РИА Новости, 23.06.2022
Воробьев: Подмосковье продолжит организацию роуд-шоу за рубежом
Власти Подмосковья планируют продолжить организовывать роуд-шоу за рубежом для привлечения иностранных инвесторов, сообщил в эфире радио Sputnik губернатор... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T10:36
2022-06-23T10:36
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Власти Подмосковья планируют продолжить организовывать роуд-шоу за рубежом для привлечения иностранных инвесторов, сообщил в эфире радио Sputnik губернатор Московской области Андрей Воробьев."Мы планируем дальше работать в части диалога с предпринимателями и, конечно, продолжить роуд-шоу. Сейчас география, может быть, не такая широкая, но мы приглашены в Китай и Турцию", - сказал Воробьев.Он добавил, что власти Московской области также не собираются закрываться от европейских компаний и готовы рассматривать практически любые идеи, а также оказывать всяческую поддержку.
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московская область (подмосковье), андрей воробьев
10:36 23.06.2022
 

Воробьев: Подмосковье продолжит организацию роуд-шоу за рубежом

© Фото : пресс-служба Правительства Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© Фото : пресс-служба Правительства Московской области
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Власти Подмосковья планируют продолжить организовывать роуд-шоу за рубежом для привлечения иностранных инвесторов, сообщил в эфире радио Sputnik губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Мы планируем дальше работать в части диалога с предпринимателями и, конечно, продолжить роуд-шоу. Сейчас география, может быть, не такая широкая, но мы приглашены в Китай и Турцию", - сказал Воробьев.
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20 июня, 18:29Новости Подмосковья
30 июня в Красногорске пройдет бизнес-форум
Он добавил, что власти Московской области также не собираются закрываться от европейских компаний и готовы рассматривать практически любые идеи, а также оказывать всяческую поддержку.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
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